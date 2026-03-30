WoW: Ruhmeshalle für den Traumriss in Rekordzeit vollständig gefüllt

In WoW ist die Ruhmeshalle für den Traumriss nach knapp einer Woche voll. 200 Gilden besiegten Chimaerus in Mythisch Midnight Saison 1.

Knapp eine Woche nach dem Start von Mythisch Midnight Saison 1 ist die Ruhmeshalle für den Traumriss bereits vollständig gefüllt. Insgesamt 200 Gilden haben Chimaerus den ungeträumten Gott besiegt und sich damit den Erfolg Ruhmeshalle: Chimaerus, der ungeträumte Gott gesichert. Damit ist dieser Meilenstein in World of Warcraft in Rekordzeit erreicht worden.

Schneller Erfolg durch Ein-Boss-Raid

Der Grund für das schnelle Füllen der Ruhmeshalle liegt in der Struktur des Schlatzuges. Da sich im Traumriss mit Chimaerus nur ein einziger Raid-Boss befindet, ist dieser Standalone-Raid deutlich zugänglicher als umfangreichere Instanzen. Du siehst diesen Unterschied deutlich im Vergleich zur Leerenspitze: Während der Traumriss bereits abgeschlossen ist, steht der Fortschritt in der Leerenspitze aktuell bei lediglich vier Gilden.

Voraussichtliche Schließung zum wöchentlichen Reset

Obwohl Blizzard bisher noch keinen offiziellen Bluepost zur Schließung veröffentlicht hat, bleibt die Ruhmeshalle voraussichtlich bis zum kommenden Mittwoch geöffnet. Die formelle Schließung erfolgt demnach mit dem nächsten wöchentlichen Reset. Bis zu diesem Zeitpunkt haben Gilden noch die Chance, sich in die Liste einzutragen, bevor der Zugang für diese Saison endet.

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.