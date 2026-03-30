WoW Handelsposten April 2026: Alle Belohnungen, Reittiere und Transmogs im Überblick
Alle Inhalte zum WoW Handelsposten im April 2026: neue Belohnungen, Kosten, Standorte in Azeroth und die Monatsbelohnung im Überblick.
Inhaltsverzeichnis
Der Frühling hält Einzug in Azeroth und bringt eine Vielzahl neuer Belohnungen in den Handelsposten. Im April 2026 dreht sich alles um das Thema Gartenarbeit und Naturgeister, wobei du dir durch verschiedene Aktivitäten im Reisetagebuch einzigartige Transmogrifikationen, Reittiere und Haustiere sichern kannst.
Wichtigste Fakten zum Handelsposten im April
- Bonusbelohnung: Ensemble: Schmetterlingsgewand des Waldbewohners (durch Abschluss des Reisetagebuchs).
- Neue Reittiere: Waldpseudomuschel (450 Devisen), Boshafte Schnappranke (600 Devisen), Smaragdschnecke (325 Devisen) und Frühlingsschwein der Ernte (550 Devisen).
- Neues Haustier: Grummelige Alraune für 250 Händlerdevisen.
- Besondere Highlights: Goldkettenbikini (100 Devisen) und diverse garten-thematische Waffen-Transmogs wie die Zweischneidige Schmetterlingsgartenschaufel.
- Standorte: Die Handelsposten befinden sich in Sturmwind (Magierviertel), Orgrimmar (Feste Grommash), Dornogal (Schmiedegründe) und Silbermond (ab Midnight-Release).
- Währung: 500 Devisen monatlich für aktive Abonnenten plus bis zu 500 zusätzliche Devisen über das Reisetagebuch.
Der Handelsposten im April erblüht in voller Pracht und kündigt die Rückkehr sonniger Tage und die Zeit des Gärtnerns an. Nehmt an verschiedenen Aktivitäten teil, um die Belohnung dieses Monats zu verdienen – holt euch das Ensemble: Schmetterlingsgewand des Waldbewohners als Transmogrifikationsset.
Besucht T&W** (Tawney und Wilder) direkt außerhalb des Magierviertels in Sturmwind oder den Handelsposten Zen'shiri neben der Feste Grommash in Orgrimmar, um einen Blick auf die neuesten verfügbaren Waren*** zu werfen. Spieler können zudem den Handelsposten in den Hauptstädten Dornogal (die Schmiedegründe) auf der Insel von Dorn und im erneuerten Silbermond (ab dem Erscheinen von Midnight) besuchen, wo sowohl Vertreter von Tawney und Wilder als auch des Handelspostens Zen'shiri die Türen für sie öffnen.
Schaut euch das Sortiment für April an
Reit- und Haustiere
Gegenstandsname
Gegenstandstyp
Kosten
Grummelige Alraune
Haustier
250 Händlerdevisen
Smaragdschnecke
Reittier
325 Händlerdevisen
Waldpseudomuschel
Reittier
450 Händlerdevisen
Frühlingsschwein der Ernte
Reittier
550 Händlerdevisen
Boshafte Schnappranke Reittier 600 Händlerdevisen
Rüstungstransmogrifikationsvorlagen
Gegenstandsname
Gegenstandstyp
Kosten
Lebhafter Dünenstoffgürtel
Taille
30 Händlerdevisen
Brust
35 Händlerdevisen
Lebhafter Dünenstoffrock
Beine
35 Händlerdevisen
Füße
40 Händlerdevisen
Lebhafte Maske der Selbstjustiz
Kopf
50 Händlerdevisen
Lebhafte Wintermütze
Kopf
50 Händlerdevisen
Waldköcher des Weltenwanderers
Rücken
100 Händlerdevisen
Goldkettenbikini
Brust
100 Händlerdevisen
Rücken
100 Händlerdevisen
Ensemble: Tarnfarbener Trainingsanzug
Bruststücke und Beine
100 Händlerdevisen
Kopf und Umhang
100 Händlerdevisen
Kopf, Schultern, Brust, Taille, Beine, Füße, Hände
380 Händlerdevisen
Ensemble: Blütengewand des Waldbewohners Kopf, Schultern, Brust, Taille, Beine, Füße, Hände 380 Händlerdevisen Ensemble: Waldkollektion des Dorfbewohners Kopf, Brust, Taille, Beine, Füße und Hände 440 Händlerdevisen Ensemble: Waldkleidung des Dorfbewohners Kopf, Brust, Taille, Beine, Füße und Hände 440 Händlerdevisen
Waffentransmogrifikationsvorlagen
Gegenstandsname
Gegenstandstyp
Kosten
Bogen
80 Händlerdevisen
Einhandschwert
100 Händlerdevisen
Schildhand
100 Händlerdevisen
Grüner dolchgezackter Rechen
Stangenwaffe
125 Händlerdevisen
Zweischneidige Wurzelgartenschaufel
Zweihandaxt
125 Händlerdevisen
Zweischneidige Blütengartenschaufel
Zweihandaxt
125 Händlerdevisen
Einhandschwert
125 Händlerdevisen
Glühkappenstab des Waldbewohners
Stab
140 Händlerdevisen
Die Bonusbelohnung für diesen Monat
Schließt Aktivitäten ab, um die Leiste oben im Reisetagebuch innerhalb des Abenteuerführers (UMSCHALT + J)*** zu füllen, und ihr erhaltet die Bonusbelohnung für diesen Monat – die Transmogrifikation Ensemble: Schmetterlingsgewand des Waldbewohners .
So funktioniert’s
Holt euch jeden Monat Devisen
Zu Beginn jeden Monats erhalten Spieler mit einem aktiven Account ohne Beanstandungen automatisch 500 Händlerdevisen aus der Truhe des Sammlers. Wenn ihr zu Beginn des neuen Monats keine aktive Spielzeit auf eurem Account habt oder über kein Abonnement verfügt, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Eure Devisen werden eurem Account am ersten Tag des Monats gutgeschrieben, an dem ihr Spielzeit oder ein aktives Abonnement habt. Die Menge ist für alle Spieler gleich, unabhängig davon, wie ihr für eure Spielzeit bezahlt.
Das Reisetagebuch
Schließt monatliche Aktivitäten im neuen Reisetagebuch ab. Jeden Monat gibt es ein wechselndes, thematisch abgestimmtes Set von Aktivitäten. Diese Aktivitäten bieten euch die Gelegenheit auf bis zu 500 zusätzliche Händlerdevisen. Ihr könnt jeden Monat nur eine bestimmte Menge Devisen durch den Abschluss von Aktivitäten verdienen, ihr müsst also nicht jeden Monat alle Aktivitäten im Tagebuch abschließen. Euch steht eine Reihe von spannenden Aktivitäten im Spiel offen, aus denen ihr auswählen könnt, um leicht an Devisen zu kommen. Spieler können Devisen ganz einfach beim Spielen verdienen, etwa durch das Abschließen von Quests, bei Kämpfen auf Schlachtfeldern, durch die Teilnahme an Feiertagsaktivitäten oder in Dungeons auf Mythisch+. Ihr könnt aber auch an Aktivitäten teilnehmen, die extra für den jeweiligen Monat erdacht wurden.
Einen Gegenstand festhalten
Keine Sorge, falls ihr euch gegen Ende des Monats den einen Gegenstand noch nicht geholt habt, der für euch ein „absolutes Muss“ ist. Ihr könnt einen Gegenstand „festhalten“, damit ihr ihn später erwerben könnt. Wenn ihr einen Gegenstand festhaltet, bleibt er beim Monatswechsel verfügbar, bis er erworben oder ausgetauscht wird.
Falls die Angebote dieses Monats nicht nach eurem Geschmack waren, könnt ihr eure Händlerdevisen ganz einfach für später aufsparen. Nicht ausgegebene Devisen laufen euch nicht davon, sondern werden in den nächsten Monat mitgenommen.
Quelle: BlizzardZurück zur Übersicht
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