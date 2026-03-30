WoW Handelsposten April 2026: Alle Belohnungen, Reittiere und Transmogs im Überblick

Alle Inhalte zum WoW Handelsposten im April 2026: neue Belohnungen, Kosten, Standorte in Azeroth und die Monatsbelohnung im Überblick.

Der Frühling hält Einzug in Azeroth und bringt eine Vielzahl neuer Belohnungen in den Handelsposten. Im April 2026 dreht sich alles um das Thema Gartenarbeit und Naturgeister, wobei du dir durch verschiedene Aktivitäten im Reisetagebuch einzigartige Transmogrifikationen, Reittiere und Haustiere sichern kannst.

Der Handelsposten im April erblüht in voller Pracht und kündigt die Rückkehr sonniger Tage und die Zeit des Gärtnerns an. Nehmt an verschiedenen Aktivitäten teil, um die Belohnung dieses Monats zu verdienen – holt euch das Ensemble: Schmetterlingsgewand des Waldbewohners als Transmogrifikationsset.

Besucht T&W** (Tawney und Wilder) direkt außerhalb des Magierviertels in Sturmwind oder den Handelsposten Zen'shiri neben der Feste Grommash in Orgrimmar, um einen Blick auf die neuesten verfügbaren Waren*** zu werfen. Spieler können zudem den Handelsposten in den Hauptstädten Dornogal (die Schmiedegründe) auf der Insel von Dorn und im erneuerten Silbermond (ab dem Erscheinen von Midnight) besuchen, wo sowohl Vertreter von Tawney und Wilder als auch des Handelspostens Zen'shiri die Türen für sie öffnen.

Schaut euch das Sortiment für April an

Reit- und Haustiere

Waldpseudomuschel

Reittier

„Die Pflanzen der Tiefenlande ahmen oft die Kreaturen von Azeroth nach. Der Zweck dieser Mimikry ist unbekannt, kann aber sehr verstörend sein, wenn die landlebenden Weichtiere zu einer Waldmahlzeit werden.“

Boshafte Schnappranke

Reittier

„Die Schnappranken waren schon immer gefährlich, doch wir haben nie erkannt, dass die tiefen Varianten eigenständig sind und fliegen können. Diese Schnappranke will immer mehr von der Welt sehen und gefüttert werden.“

Grummelige Alraune

Haustier

„Warnung: Könnte Euch zu Fall bringen.“

Gegenstandsname Gegenstandstyp Kosten Grummelige Alraune Haustier 250 Händlerdevisen Smaragdschnecke Reittier 325 Händlerdevisen Waldpseudomuschel Reittier 450 Händlerdevisen Frühlingsschwein der Ernte Reittier 550 Händlerdevisen Boshafte Schnappranke Reittier 600 Händlerdevisen

Rüstungstransmogrifikationsvorlagen

Goldkettenbikini

Brust

„Schützt den Träger... vor einem gewöhnlichen Look.“ Ensemble: Blütengewand des Waldbewohners

Kopf, Schultern, Brust, Taille, Beine, Füße, Hände

„Man ist, was man isst, aber esst nicht dieses Outfit.“

Waffentransmogrifikationsvorlagen

Zweischneidige Schmetterlingsgartenschaufel

Zweihandaxt

„Perfekt für Kräuterkundige mit einem Hang zur Gewalt.“ Glühkappenstab des Waldbewohners

Stab

„Pilze mögen vielleicht nicht Euer Stil sein, aber wenn sie Euch schon nicht ans Herz wachsen, dann doch zumindest an den Stab.“

Grüner dolchgezackter Rechen

Stangenwaffe

„Perfekt, um sich zwischen den Kämpfen ein wenig Gold dazuzuverdienen.“

Pepes Ferienhaus

Schildhand

„Ein gemütliches kleines Waldhaus, perfekt für den kleinen Begleiter, der sich unbedingt Eurem Abenteuer anschließen will.“ Einfache moosbewachsene Kelle

Einhandschwert

„Toll zum Stechen von Erde UND Irdenen!“





Die Bonusbelohnung für diesen Monat

Ensemble: Schmetterlingsgewand des Waldbewohners

Kopf, Schultern, Brust, Taille, Beine, Füße, Hände

„Fungus steht mir.“

Schließt Aktivitäten ab, um die Leiste oben im Reisetagebuch innerhalb des Abenteuerführers (UMSCHALT + J)*** zu füllen, und ihr erhaltet die Bonusbelohnung für diesen Monat – die Transmogrifikation Ensemble: Schmetterlingsgewand des Waldbewohners .

So funktioniert’s

Holt euch jeden Monat Devisen

Zu Beginn jeden Monats erhalten Spieler mit einem aktiven Account ohne Beanstandungen automatisch 500 Händlerdevisen aus der Truhe des Sammlers. Wenn ihr zu Beginn des neuen Monats keine aktive Spielzeit auf eurem Account habt oder über kein Abonnement verfügt, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Eure Devisen werden eurem Account am ersten Tag des Monats gutgeschrieben, an dem ihr Spielzeit oder ein aktives Abonnement habt. Die Menge ist für alle Spieler gleich, unabhängig davon, wie ihr für eure Spielzeit bezahlt.

Das Reisetagebuch

Schließt monatliche Aktivitäten im neuen Reisetagebuch ab. Jeden Monat gibt es ein wechselndes, thematisch abgestimmtes Set von Aktivitäten. Diese Aktivitäten bieten euch die Gelegenheit auf bis zu 500 zusätzliche Händlerdevisen. Ihr könnt jeden Monat nur eine bestimmte Menge Devisen durch den Abschluss von Aktivitäten verdienen, ihr müsst also nicht jeden Monat alle Aktivitäten im Tagebuch abschließen. Euch steht eine Reihe von spannenden Aktivitäten im Spiel offen, aus denen ihr auswählen könnt, um leicht an Devisen zu kommen. Spieler können Devisen ganz einfach beim Spielen verdienen, etwa durch das Abschließen von Quests, bei Kämpfen auf Schlachtfeldern, durch die Teilnahme an Feiertagsaktivitäten oder in Dungeons auf Mythisch+. Ihr könnt aber auch an Aktivitäten teilnehmen, die extra für den jeweiligen Monat erdacht wurden.

Einen Gegenstand festhalten

Keine Sorge, falls ihr euch gegen Ende des Monats den einen Gegenstand noch nicht geholt habt, der für euch ein „absolutes Muss“ ist. Ihr könnt einen Gegenstand „festhalten“, damit ihr ihn später erwerben könnt. Wenn ihr einen Gegenstand festhaltet, bleibt er beim Monatswechsel verfügbar, bis er erworben oder ausgetauscht wird.

Falls die Angebote dieses Monats nicht nach eurem Geschmack waren, könnt ihr eure Händlerdevisen ganz einfach für später aufsparen. Nicht ausgegebene Devisen laufen euch nicht davon, sondern werden in den nächsten Monat mitgenommen.