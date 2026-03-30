Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0
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WoW Handelsposten April 2026: Alle Belohnungen, Reittiere und Transmogs im Überblick

Geschrieben von Telias am 30.03.2026 um 19:41

Alle Inhalte zum WoW Handelsposten im April 2026: neue Belohnungen, Kosten, Standorte in Azeroth und die Monatsbelohnung im Überblick.

Inhaltsverzeichnis
  1. Wichtigste Fakten zum Handelsposten im April

Der Frühling hält Einzug in Azeroth und bringt eine Vielzahl neuer Belohnungen in den Handelsposten. Im April 2026 dreht sich alles um das Thema Gartenarbeit und Naturgeister, wobei du dir durch verschiedene Aktivitäten im Reisetagebuch einzigartige Transmogrifikationen, Reittiere und Haustiere sichern kannst.

WoW Handelsposten April 2026

Wichtigste Fakten zum Handelsposten im April

  • Bonusbelohnung: Ensemble: Schmetterlingsgewand des Waldbewohners (durch Abschluss des Reisetagebuchs).
  • Neue Reittiere: Waldpseudomuschel (450 Devisen), Boshafte Schnappranke (600 Devisen), Smaragdschnecke (325 Devisen) und Frühlingsschwein der Ernte (550 Devisen).
  • Neues Haustier: Grummelige Alraune für 250 Händlerdevisen.
  • Besondere Highlights: Goldkettenbikini (100 Devisen) und diverse garten-thematische Waffen-Transmogs wie die Zweischneidige Schmetterlingsgartenschaufel.
  • Standorte: Die Handelsposten befinden sich in Sturmwind (Magierviertel), Orgrimmar (Feste Grommash), Dornogal (Schmiedegründe) und Silbermond (ab Midnight-Release).
  • Währung: 500 Devisen monatlich für aktive Abonnenten plus bis zu 500 zusätzliche Devisen über das Reisetagebuch.

Der Handelsposten im April erblüht in voller Pracht und kündigt die Rückkehr sonniger Tage und die Zeit des Gärtnerns an. Nehmt an verschiedenen Aktivitäten teil, um die Belohnung dieses Monats zu verdienen – holt euch das Ensemble: Schmetterlingsgewand des Waldbewohners als Transmogrifikationsset.

Besucht T&W** (Tawney und Wilder) direkt außerhalb des Magierviertels in Sturmwind oder den Handelsposten Zen'shiri neben der Feste Grommash in Orgrimmar, um einen Blick auf die neuesten verfügbaren Waren*** zu werfen. Spieler können zudem den Handelsposten in den Hauptstädten Dornogal (die Schmiedegründe) auf der Insel von Dorn und im erneuerten Silbermond (ab dem Erscheinen von Midnight) besuchen, wo sowohl Vertreter von Tawney und Wilder als auch des Handelspostens Zen'shiri die Türen für sie öffnen.

Schaut euch das Sortiment für April an

Reit- und Haustiere

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Waldpseudomuschel
Reittier
„Die Pflanzen der Tiefenlande ahmen oft die Kreaturen von Azeroth nach. Der Zweck dieser Mimikry ist unbekannt, kann aber sehr verstörend sein, wenn die landlebenden Weichtiere zu einer Waldmahlzeit werden.“

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Boshafte Schnappranke
Reittier
„Die Schnappranken waren schon immer gefährlich, doch wir haben nie erkannt, dass die tiefen Varianten eigenständig sind und fliegen können. Diese Schnappranke will immer mehr von der Welt sehen und gefüttert werden.“

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Grummelige Alraune
Haustier
„Warnung: Könnte Euch zu Fall bringen.“

Gegenstandsname

Gegenstandstyp

Kosten
Grummelige Alraune

Haustier

250 Händlerdevisen
Smaragdschnecke

Reittier

325 Händlerdevisen
Waldpseudomuschel

Reittier

450 Händlerdevisen
Frühlingsschwein der Ernte

Reittier

550 Händlerdevisen
Boshafte Schnappranke Reittier 600 Händlerdevisen

Rüstungstransmogrifikationsvorlagen

Gegenstandsname

Gegenstandstyp

Kosten
Lebhafter Dünenstoffgürtel

Taille

30 Händlerdevisen

Lebhafte Dünenstoffweste

Brust

35 Händlerdevisen
Lebhafter Dünenstoffrock

Beine

35 Händlerdevisen

Grüne Pantoffeln des Fallenstellers

Füße

40 Händlerdevisen
Lebhafte Maske der Selbstjustiz

Kopf

50 Händlerdevisen
Lebhafte Wintermütze

Kopf

50 Händlerdevisen
Waldköcher des Weltenwanderers

Rücken

100 Händlerdevisen
Goldkettenbikini

Brust

100 Händlerdevisen

Jagdköcher des Wildpirschers

Rücken

100 Händlerdevisen
Ensemble: Tarnfarbener Trainingsanzug

Bruststücke und Beine

100 Händlerdevisen

Ensemble: Lebhaftes Gewand des Zauberers

Kopf und Umhang

100 Händlerdevisen

Ensemble: Wurzelgewand des Waldbewohners

Kopf, Schultern, Brust, Taille, Beine, Füße, Hände

380 Händlerdevisen
Ensemble: Blütengewand des Waldbewohners Kopf, Schultern, Brust, Taille, Beine, Füße, Hände 380 Händlerdevisen
Ensemble: Waldkollektion des Dorfbewohners Kopf, Brust, Taille, Beine, Füße und Hände 440 Händlerdevisen
Ensemble: Waldkleidung des Dorfbewohners Kopf, Brust, Taille, Beine, Füße und Hände 440 Händlerdevisen

Waffentransmogrifikationsvorlagen

Gegenstandsname

Gegenstandstyp

Kosten

Waldbogen des Weltenwanderers

Bogen

80 Händlerdevisen

Einfache moosbewachsene Kelle

Einhandschwert

100 Händlerdevisen

Pepes Ferienhaus

Schildhand

100 Händlerdevisen
Grüner dolchgezackter Rechen

Stangenwaffe

125 Händlerdevisen
Zweischneidige Wurzelgartenschaufel

Zweihandaxt

125 Händlerdevisen
Zweischneidige Blütengartenschaufel

Zweihandaxt

125 Händlerdevisen

Zweischneidige Schmetterlingsgartenschaufel

Einhandschwert

125 Händlerdevisen
Glühkappenstab des Waldbewohners

Stab

140 Händlerdevisen

Die Bonusbelohnung für diesen Monat

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Ensemble: Schmetterlingsgewand des Waldbewohners
Kopf, Schultern, Brust, Taille, Beine, Füße, Hände
„Fungus steht mir.“

Schließt Aktivitäten ab, um die Leiste oben im Reisetagebuch innerhalb des Abenteuerführers (UMSCHALT + J)*** zu füllen, und ihr erhaltet die Bonusbelohnung für diesen Monat – die Transmogrifikation Ensemble: Schmetterlingsgewand des Waldbewohners .

So funktioniert’s

Holt euch jeden Monat Devisen

Zu Beginn jeden Monats erhalten Spieler mit einem aktiven Account ohne Beanstandungen automatisch 500 Händlerdevisen aus der Truhe des Sammlers. Wenn ihr zu Beginn des neuen Monats keine aktive Spielzeit auf eurem Account habt oder über kein Abonnement verfügt, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Eure Devisen werden eurem Account am ersten Tag des Monats gutgeschrieben, an dem ihr Spielzeit oder ein aktives Abonnement habt. Die Menge ist für alle Spieler gleich, unabhängig davon, wie ihr für eure Spielzeit bezahlt.

Das Reisetagebuch

Schließt monatliche Aktivitäten im neuen Reisetagebuch ab. Jeden Monat gibt es ein wechselndes, thematisch abgestimmtes Set von Aktivitäten. Diese Aktivitäten bieten euch die Gelegenheit auf bis zu 500 zusätzliche Händlerdevisen. Ihr könnt jeden Monat nur eine bestimmte Menge Devisen durch den Abschluss von Aktivitäten verdienen, ihr müsst also nicht jeden Monat alle Aktivitäten im Tagebuch abschließen. Euch steht eine Reihe von spannenden Aktivitäten im Spiel offen, aus denen ihr auswählen könnt, um leicht an Devisen zu kommen. Spieler können Devisen ganz einfach beim Spielen verdienen, etwa durch das Abschließen von Quests, bei Kämpfen auf Schlachtfeldern, durch die Teilnahme an Feiertagsaktivitäten oder in Dungeons auf Mythisch+. Ihr könnt aber auch an Aktivitäten teilnehmen, die extra für den jeweiligen Monat erdacht wurden.

Einen Gegenstand festhalten

Keine Sorge, falls ihr euch gegen Ende des Monats den einen Gegenstand noch nicht geholt habt, der für euch ein „absolutes Muss“ ist. Ihr könnt einen Gegenstand „festhalten“, damit ihr ihn später erwerben könnt. Wenn ihr einen Gegenstand festhaltet, bleibt er beim Monatswechsel verfügbar, bis er erworben oder ausgetauscht wird.

Falls die Angebote dieses Monats nicht nach eurem Geschmack waren, könnt ihr eure Händlerdevisen ganz einfach für später aufsparen. Nicht ausgegebene Devisen laufen euch nicht davon, sondern werden in den nächsten Monat mitgenommen.

Quelle: Blizzard

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