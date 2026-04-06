Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0
WoWNewsarchivApril 2026World of Warcraft: Diese kostenlosen Promotion-Reittiere kommen bald ins Spiel

World of Warcraft: Diese kostenlosen Promotion-Reittiere kommen bald ins Spiel

Geschrieben von Telias am 06.04.2026 um 09:08

In den WoW-Spieldateien entdeckte Promotion-Reittiere sprechen für bald kommende Aktionen mit mehreren neuen Mounts.

Inhaltsverzeichnis
  1. Fantastischer Goblinwellenschredder
  2. Spukfüßer
  3. Hypo-Geschwindigkeit X6000
  4. Teufelsfalke der Spitzen

In den Spieldateien von Patch 12.0.5 haben wir neue Reittiere entdeckt, die der Kategorie „Aktion“ zugewiesen sind. Das deutet darauf hin, dass du diese besonderen Sammlerstücke über verschiedene Promotion-Aktionen erhalten kannst. Während erst kürzlich bekannt wurde, dass der Fantastische Goblinwellenschredder Teil einer Kooperation zwischen Xbox und Fanta ist, bleibt die Herkunft der anderen Neuzugänge aktuell noch ein Geheimnis. Hier ist die Übersicht der kommenden Promotion-Mounts:

Promotion-Reittiere aus Patch 12.0.5

Fantastischer Goblinwellenschredder

Wenn ihr bereit für Spaß seid, seid ihr bereit für den fantastischen Goblinwellenschredder! Mit ihm ist Spaß garantiert.*Hinweis: Spaß nicht garantiert

Aschener Goldkataklysmus - Fantastischer Goblinwellenschredder


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Spukfüßer

Diese Schnecke traf bewusst die Entscheidung, sich in die Schleimkanäle der Unterstadt zu stürzen. Sie tauchte größer und stärker wieder auf, aber nicht schneller als zuvor.

Spukfüßer - Fantastischer Goblinwellenschredder
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Hypo-Geschwindigkeit X6000

Eine Sammlung aus Muttern, Bolzen, Zahnrädern und behandelter Holzverkleidung sorgt für eine ungewöhnlich schnelle Fahrt.

Hypo-Geschwindigkeit X6000 - Fantastischer Goblinwellenschredder


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Teufelsfalke der Spitzen

Wenn man in die Augen dieses mystischen Wesens blickt, hat man das Gefühl, man würde in das Herz einer teufelsverderbten Sonne starren. Beim Reiten ist das Tragen einer Schutzbrille anzuraten.

Teufelsfalke der Spitzen - Fantastischer Goblinwellenschredder
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