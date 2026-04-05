Aktuelle DPS-Rankings für Midnight Season 1 zeigen, welche Klassen und Spezialisierungen in Leerenspitze, Traumriss und Quel'Danas dominieren.

Die Eröffnung der drei Raid-Instanzen in Midnight Season 1 liegt nun einige Tage zurück. Mittlerweile haben genügend Gilden und Spieler ihre Kampfdaten geteilt, sodass wir auf eine solide Datenbasis für aussagekräftige DPS-Rankings zurückgreifen können. In diesem Artikel erfährst du, welche Klassen und Spezialisierungen in den neuen Instanzen Leerenspitze, Traumriss und Marsch auf Quel'Danas aktuell die Nase vorn haben.

Sämtliche hier aufgeführten Statistiken basieren auf den Daten von Warcraft Logs. Diese Plattform sammelt Logs, die von Spielern direkt während der Kämpfe aufgezeichnet und hochgeladen werden. Durch die hohe Anzahl an geteilten Daten aus der Community spiegeln diese Rankings die reale Performance der verschiedenen Spielweisen unter echten Raid-Bedingungen wider.

Gesamtranking aller Raid-Bosse

Die erste Auswertung bietet dir einen Überblick über die gemittelte Performance über alle Bossbegegnungen der ersten Saison hinweg. Dies ist besonders hilfreich, um die allgemeine Klassenbalance in Midnight Season 1 einzuschätzen.

DPS-Rankings für alle Raid-Bosse aus Midnight Season 1

Detaillierte Boss-Rankings: Normal vs. Heroisch

Da sich die Anforderungen an die Schadensklassen je nach Bossmechanik und Schwierigkeitsgrad stark unterscheiden können, findest du nachfolgend die spezifischen Rankings für die einzelnen Bosse. Dabei stellen wir dir jeweils zwei Grafiken zur Verfügung: Die erste zeigt die Performance auf dem Schwierigkeitsgrad „Normal“, während die zweite die Daten für den „Heroischen“ Modus abbildet.

DPS-Rankings für Imperator Averzian

DPS-Rankings für Vorasius

DPS-Rankings für Gefallener König Salhadaar

DPS-Rankings für Vaelgor & Ezzorak

DPS-Rankings für Lichtblinde Vorhut

DPS-Rankings für Krone des Kosmos

DPS-Rankings für Chimaerus

DPS-Rankings für Belo'ren

DPS-Rankings für Anbruch der Mitternacht

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