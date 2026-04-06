WoW Nobelgartenfest 2026 hat begonnen: Alle Neuerungen im Überblick
Das WoW Nobelgartenfest 2026 läuft vom 6. bis 13. April und bringt neue Belohnungen, Silbermond als Ort und das Maisbart-Set.
Inhaltsverzeichnis
Das Nobelgartenfest ist das jährliche Frühlingsereignis in World of Warcraft, bei dem Spieler in den Startgebieten bunt bemalte Eier suchen, um festliche Belohnungen, Spielzeuge und Reittiere zu sammeln. Es steht ganz im Zeichen der Erneuerung und gemeinschaftlichen Eiersuche.
Zeitraum und Orte
Das Nobelgartenfest 2026 findet vom 6. bis zum 13. April statt. Neben den bekannten Standorten wird das Fest in diesem Jahr auch in Silbermond gefeiert, sodass du dort ebenfalls an den Feierlichkeiten teilnehmen kannst.
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Neue Belohnungen im Jahr 2026
In diesem Jahr gibt es einige spannende Anpassungen und frische Gegenstände für deine Sammlung.
Das Maisbart-Transmog-Set
Du kannst dir ein komplett neues Transmog-Set zusammenstellen. Das Maisbart-Set besteht aus folgenden Teilen:
- Sonnenhut
- Gewand (Brust)
- Kleid (Brust)
- Hose
- Gürtel
- Stiefel
Update für das Entenverkleidungsspielzeug
Es gibt Neuigkeiten für Sammler des Entenverkleidungsspielzeug. Bei Daetan Flinkfeder erhältst du nun mehrere Farben für dieses Spielzeug. Besonders praktisch: Diese Farben sind als kriegsmeutengebundene Beute verfügbar, was das Sammeln für deine gesamte Charakterliste erleichtert.Zurück zur Übersicht
Weitere Details im Guide
Wenn du wissen möchtest, wie du die Eier am effizientesten sammelst oder welche Erfolge dir noch fehlen, schau in unseren ausführlichen Guide. Dort findest du alles Wissenswerte zu diesem Event: Guide zum Nobelgartenfest.Zurück zur Übersicht
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