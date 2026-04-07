Team Liquid holt World First in Midnight Saison 1

Team Liquid gewinnt das World First Rennen in Midnight Saison 1 nach 473 Pulls und bezwingt den Endboss im Marsch auf Quel'Danas.

Team Liquid setzt seine beeindruckende Siegesserie fort und krönt sich zum World First Champion in Midnight Saison 1. Nach einem intensiven Schlagabtausch und insgesamt 473 Pulls marschierte die Gilde erfolgreich auf Quel'Danas ein und bezwang den mythischen Endboss in Anbruch der Mitternacht.

Extremer Schwierigkeitsgrad im Marsch auf Quel'Danas

Nachdem die vorangegangenen Schlachtzüge Traumriss und Leerenspitze vergleichsweise schnell bewältigt wurden, erhielt der Marsch auf Quel’Danas kurz vor dem Live-Gang signifikante Buffs. Diese Anpassungen führten zu einer Reihe zermürbender Begegnungen. Die Schwierigkeit war so hoch angesetzt, dass allein für diesen Schlachtzug mehr Versuche nötig waren als für die beiden vorherigen Raids zusammen.

Mechanische Komplexität und die geheime L'ura-Phase

Die Begegnung in Anbruch der Mitternacht zeichnete sich durch rasant aufeinanderfolgende Mechaniken aus, die den Spielern in unterschiedlichen Phasen ein bisher unerreichtes Maß an Koordination abverlangten. Selbst unter Einsatz spezialisierter Add-ons blieb der Kampf eine enorme Herausforderung, bei der jeder einzelne Fehler zum sofortigen Wipe der gesamten Gruppe führte.

Nach einem achtminütigen Kampf folgte die größte Überraschung: L'ura regenerierte ihre Gesundheit vollständig auf 100 % und leitete eine geheime Phase ein. In diesem Abschnitt mussten die Raider Wellen von Leerenmonströitäten abwehren, wobei ihnen lediglich ein einzelnes Lichtsignal als Unterstützung diente. Dieser zusätzliche Schadens- und Überlebenscheck erforderte perfektes Spiel von jedem Teammitglied, um den Sieg endgültig zu sichern.

Die Gruppenzusammensetzung von Team Liquid

Der Erfolg basierte auf einer präzise abgestimmten Kader-Zusammensetzung, die sowohl Mobilität als auch extremen Schaden in den entscheidenden Phasen garantierte:

Rolle Klassen / Spezialisierungen Tanks (2) Wächter-Druide / Schutz-Krieger Heiler (4) Disziplin-Priester / Wiederherstellungs-Druide / 2x Nebelwirker-Mönch Nahkampf (4) Vergeltung-Paladin / Täuschung-Schurke / 2x Unheilig-Todesritter Fernkampf (10) Frost-Magier / Elementar-Schamane / 2x Verschlinger-Dämonenjäger / 2x Verstärkung-Rufer / 2x Treffsicherheit-Jäger / 2x Dämonologie-Hexenmeister

Quelle: Wowhead

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