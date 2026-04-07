Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0
WoWNewsarchivApril 2026Der Krieg von Licht und Schatten: Das Finale der Midnight-Raidkampagne ist verfügbar

Der Krieg von Licht und Schatten: Das Finale der Midnight-Raidkampagne ist verfügbar

Geschrieben von Telias am 07.04.2026 um 20:48

Das Finale der WoW-Midnight-Kampagne bringt Elfenfrieden, den neuen Dämmerbrunnen, starke Belohnungen und Hinweise auf kommende Ereignisse.

Inhaltsverzeichnis
  1. Versöhnung und diplomatische Neuausrichtung
    1. Gründung des Silbersonnenabkommens
  2. Die Weihe des Dämmerbrunnens
  3. Belohnungen für den Abschluss
    1. Peridotdrachenfalke
    2. Stolzstatue der Weltenwanderer
    3. Ruhmesstatue der Weltenwanderer
  4. Ausblick auf kommende Ereignisse

Mit dem Sieg über L'ura in der Schlacht um Quel'Danas ist der Finsterbrunnen erloschen und Silbermond von kosmischen Einflüssen befreit. Dies ebnet den Weg für das finale Kapitel der Midnight-Kampagne, in dem die Anführer der Elfen über die weitere Zukunft des Volkes entscheiden.

Der Krieg von Licht und Schatten - Kampagne in Midnight

Versöhnung und diplomatische Neuausrichtung

Nach der Befreiung der Stadt erfolgt eine interne Aussöhnung der Fraktionen. Die Magister Rommath und Umbric haben ihre Differenzen beigelegt, wodurch die Leerenelfen eine dauerhafte Botschaft innerhalb von Silbermond erhalten.

Gründung des Silbersonnenabkommens

Zusätzlich haben Vereesa Windläufer und Aethas Sonnenhäscher offiziell Frieden zwischen dem Silbernen Bund und den Sonnenhäschern geschlossen. Gemeinsam bilden sie das neue Silbersonnenabkommen.



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Die Weihe des Dämmerbrunnens

In den Ruinen von Quel'Danas kamen die verschiedenen Elfen-Fraktionen zusammen, um den Finsterbrunnen endgültig zu reinigen. Durch die Kombination spezifischer Gaben wurde der neue Dämmerbrunnen geweiht:

  • Frucht des Arcan'dor
  • Anasterians Krone
  • Ein Leerensplitter
  • Wasser aus Mondbrunnen

Dieser neue Brunnen symbolisiert das Gleichgewicht zwischen Licht und Leere und markiert einen Neuanfang für alle Elfen Azeroths.

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Belohnungen für den Abschluss

Für den erfolgreichen Abschluss der Kampagne erhältst du folgende Belohnungen:

Peridotdrachenfalke

Peridotdrachenfalke - Retittier in World of Warcraft

Stolzstatue der Weltenwanderer

Stolzstatue der Weltenwanderer - Housing-Dekoration in World of Warcraft

Ruhmesstatue der Weltenwanderer

Ruhmesstatue der Weltenwanderer - Housing-Dekoration in World of Warcraft


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Ausblick auf kommende Ereignisse

Die Questreihe liefert wichtige Hinweise auf die weitere Entwicklung der Geschichte:

  • Xal'ataths Plan: Es wurde beobachtet, dass tausende Leerenmonstrositäten den Finsterbrunnen als Kanal genutzt haben, um sich tief unter die Erde zu bewegen. Dies deutet darauf hin, dass Xal'atath ihr Ziel erreicht hat.
  • Anduins Verbindung zum Licht: Anduin spürt die Verbindung zum Licht erneut, kämpft jedoch weiterhin mit seiner Identität als König und Held.
  • Velens Visionen: Velen stellt klar, dass es viele mögliche Zukünfte gibt, was frühere Prophezeiungen (wie aus dem Comic Sohn des Wolfes) in ein neues Licht rückt.
  • Das Strahlende Lied: Lady Liadrin und Arator diskutieren über eine beruhigende Stimme, welche die Blutkönigin-Matriarchin hörte, während sie am Sonnenbrunnen betete und die Armee des Lichts herbeirief. Es wird vermutet, dass sie ebenfalls Das Strahlende Lied gehört hat.

Quelle: Wowhead

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