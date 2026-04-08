Leerenspitze in WoW Midnight: Dieses besondere Hemd droppt bei Trash-Mob Blinzi

Ein oft ignorierter Trash-Mob in der Leerenspitze droppt Zwinkis Halsband, ein seltenes Hemd für alle Schwierigkeitsgrade.

In der Leerenspitze, einem der drei Raids der ersten Saison von WoW Midnight existiert eine besondere Belohnung bei einem oft ignorierten Gegner. Während Spieler die Verschlingende Festung durchqueren, verbirgt ein bestimmter Rare-Mob ein einzigartiges Hemd, das eine Hommage an einen klassischen Gegenstand aus der Eiskronenzitadelle darstellt.

Fundort von Blinzi

Um das Item Zwinkis Halsband zu erhalten, musst du den Gegner Blinzi besiegen. Dieser Leerenterror patrouilliert im oberen Stockwerk. Dieser Bereich ist für dich zugänglich, sobald Imperator Averzian bezwungen wurde. Da Blinzi leicht umgangen werden kann, indem man stattdessen durch das Erdgeschoss der Festung navigiert, wird dieser Gegner von vielen Gruppen ausgelassen.

Details zu Zwinkis Halsband und dem Drop

Das Hemd kann auf allen Schwierigkeitsgraden des Raids erbeutet werden. Es zeichnet sich durch eine besondere mechanische Eigenschaft aus: Wenn du Zwinkis Halsband trägst, erhält dein Charakter einen permanenten Buff, ohne jedoch deinen Charakter zu verstärken.

Verbindung zur Eiskronenzitadelle

Dieser Drop ist eine direkte Anspielung auf den Pestsuchhund Schatz aus der Eiskronenzitadelle. Genau wie damals das Item Schatz' Schleife einen eigenen Buff gewährte, fungiert Zwinkis Halsband als moderner Nachfolger dieses beliebten Trash-Mob-Gegenstands.

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