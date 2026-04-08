WoW Housing: Neuer Unterfangen-Zyklus gestartet

In WoW ist ein neuer Housing-Unterfangen-Zyklus gestartet. Alle Infos zu Auswahl, Aufgaben, Haus-EP, Coupons und Deko-Belohnungen.

Mit dem wöchentlichen Reset hat in World of Warcraft ein neuer, fünfwöchiger Unterfangen-Zyklus offiziell begonnen. Du hast ab sofort die Möglichkeit, ein neues Nachbarschafts-Unterfangen auszuwählen, Aufgaben zu bewältigen und dadurch Fortschritte für dein Housing sowie neue Dekorationsgegenstände zu erzielen.

Verwaltung und Auswahl der Unterfangen

Während in öffentlichen Nachbarschaften das Unterfangen automatisch festgelegt wird, können Spieler in der Rolle des Nachbarschafts-Managers ihrer Gilde das Housing-Dashboard öffnen, um ein spezifisches Ziel zu wählen. Falls du sowohl eine Horde- als auch eine Allianz-Nachbarschaft besitzt, kannst du im Dashboard individuell festlegen, zu welchem Unterfangen du beitragen möchtest. Im aktuellen Zyklus stehen folgende Themen zur Auswahl:

Unterfangen Dekor-Thema Künstlerische Hilfe Blutelfen Bestürzung im Konsortium Ätherische Freund der Grummel Grummel Mäßige Mechanisierung Mechagnome Jenseits des Möglichen Drachisch Geruchserlebnis Niffen

Aufgaben, Haus-EP und Belohnungen

Sobald ein Unterfangen aktiv ist, sammelst du durch den Abschluss spezieller Aufgaben Nachbarschaftsgunst. Diese füllt den Fortschrittsbalken der Initiative und schaltet beim Erreichen von Meilensteinen Waren bei den Händlern frei. Die Aufgaben variieren von themenspezifischen Tätigkeiten bis hin zu Aktivitäten wie Schlachtzügen oder Dungeon-Abschlüssen. Einige dieser Aufgaben sind innerhalb des Zyklus wiederholbar.

Für deine Bemühungen erhältst du folgende Belohnungen:

Haus-EP: Du kannst insgesamt 2.500 Haus-EP pro Unterfangen verdienen, wovon 250 EP auf den Abschluss der Initiative entfallen. Beachte, dass diese EP nicht kriegsmeutenweit gelten, sondern spezifisch für das aktive Horde- oder Allianz-Haus gewährt werden.

Du kannst insgesamt 2.500 Haus-EP pro Unterfangen verdienen, wovon 250 EP auf den Abschluss der Initiative entfallen. Beachte, dass diese EP nicht kriegsmeutenweit gelten, sondern spezifisch für das aktive Horde- oder Allianz-Haus gewährt werden. Morgenlichtwappen des Abenteurers

Gemeinschaftscoupons: Diese Währung nutzt du, um neue Dekorationen bei den Unterfangen-Händlern zu erwerben.

Ein besonderer Vorteil für Sammler: Du kannst Dekorationsgegenstände auch bei Händlern in anderen Nachbarschaften kaufen, selbst wenn du dort kein Mitglied bist. So kannst du gezielt die Dekorationen erwerben, die am besten zu deinem persönlichen Stil passen.

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