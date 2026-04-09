WoW Patch 12.0.5 erscheint am 22. April

Am 22. April erscheint WoW Patch 12.0.5 mit Dekorationsduell, Angriffe der Leere, Ritualstätten und neuen Housing-Updates.

Inhaltsverzeichnis Die wichtigsten Inhalte im Überblick

Blizzard hat den Termin offiziell bestätigt: Am 22. April geht Patch 12.0.5 live. Als erstes Inhaltsupdate für die Midnight-Erweiterung bringt es frischen Wind nach Azeroth – von magischen Versteckspielen in Silbermond bis hin zu neuen Wegen, deine Ausrüstung zu perfektionieren. Ob du dein Housing verschönerst oder die Leere im Immersangwald zurückschlägst, es gibt reichlich zu tun in World of Warcraft.

Die wichtigsten Inhalte im Überblick

Dekorationsduell: Tritt in Silbermond zu einem 5v5-Versteckspiel an, nutze Illusionsmagie und erspiele dir neue Sammlerstücke.

Angriffe der Leere: Verteidige den Immersangwald und Zul'Aman in wöchentlich rotierenden Events gegen die Invasion der Leere.

Ritualstätten: Meistere flexible Instanzen für 1 bis 5 Spieler mit anpassbaren Schwierigkeitsgraden und Herausforderungen.

Abgrundfischen: Erkunde den Meeresgrund vor Zul'Aman mit deinem Tauchanzug, harpunier exotische Fische und berge Relikte.

Leerenschmiede: Optimiere deine Ausrüstung kriegsmeutenweit durch gezielte Transmutationen und Leerenkerne im Leerensturm.

Dragonflight-LFR: Melde dich bei Luka Ferad in Valdrakken an, um die Dragonflight-Raids unkompliziert im LFR-Modus nachzuholen.

Dunkelspeerrennen: Feiere Inklusivität beim Pride-Event vom 27. bis 29. Juni mit einer Parade von den Echoinseln nach Silbermond.

Patchnotes: Hier findest du alle Details zu den Klassenänderungen, Housing-Verbesserungen und Interface-Updates.

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