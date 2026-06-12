WoW Patch 12.0.7: Die offiziellen Patchnotes im Überblick

Patch 12.0.7 für World of Warcraft bringt neue Inhalte gegen die Streitkräfte der Leere: du reist nach Val und Naigtal, jagst dort Anführer der Leere und schaltest mit dem Omniumfolianten neue Runenkräfte frei. Dazu kommen der neue Ein-Boss-Schlachtzug Sporenfall mit Rottmoor, die Rückkehr der Turbulenten Zeitwege mit Dragonflight-Dungeons sowie mehrere Anpassungen an Behausungen, Gegenständen, Quests, Ritualstätten und der Benutzeroberfläche.

Führt den Kampf gegen die Streitkräfte der Leere fort, indem ihr in zwei neuen Gebieten deren Anführer jagt und neue Quellen der Macht aufdeckt. Spieler stellen sich außerdem einem neuen Schlachtzug mit nur einem Boss in Sporenfall, und die Turbulenten Zeitwege kehren mit Dungeons aus Dragonflight sowie neuen Belohnungen zurück.

REIST NACH VAL UND NAIGTAL, UM DIE ANFÜHRER DER LEERE AUSZUMERZEN

Es genügt nicht, euch den Streitkräften der Leere in Angriffen der Leere und Ritualstätten zu stellen, wenn ihr ihre Machenschaften vereiteln wollt. Um die Bedrohung an der Wurzel zu packen, müsst ihr die Anführer hinter diesen brutalen Angriffen auf Azeroth aufspüren. Verfolgt sie durch ein Portal im Leerensturm, das zu zwei neuen Orten führt: Val und Naigtal.

Naigtal: Eine von Pilzen überwucherte, arkane Welt, die nun von einer heimtückischen astralen Fraktion namens Hal'hadar besetzt ist. Val: Eine eisige Welt, die einst von der Legion bewohnt wurde und auf der Imperator Pertinax der Domanaar seine Machtbasis errichtet hat.

Das Portal zu diesen Welten ist instabil und wechselt jede Woche sein Ziel, wodurch eine rotierende Auswahl an Herausforderungen und Erlebnissen entsteht. Spieler können Weltquests annehmen, seltene Gegner besiegen, an Ereignissen teilnehmen und sich schließlich den Anführern als Weltbosse stellen. [MEHR ERFAHREN]

ERLANGT NEUE MACHT MIT DEM OMNIUMFOLIANTEN

Schließt euch Magister Umbric und Großmagister Rommath auf einer Mission an, um das Omnium der Sonnenwanderer neu zu konfigurieren und wiederherzustellen. Dieses uralte elfische Relikt wurde ursprünglich von Dath'Remar Sonnenwanderer erschaffen, um die verschiedenen Magieschulen zu studieren und um als akademisches Archiv zu dienen. Nach Jahren der Stille ist das Omnium der Sonnenwanderer nun erwacht, was die Magister beunruhigt und Chaos unter ihnen stiftet.

Sobald es freigeschaltet ist, wird euch der Omniumfoliant anvertraut, ein Verzeichnis voller mächtiger Runen, die ihr im Kampf einsetzen könnt. Nehmt weiterhin an wöchentlichen Aktivitäten teil, um weitere Runen zu verstärken, diese anzupassen und ihr volles Potenzial im Kampf gegen die Leere zu entfesseln. Diese Runenkräfte stehen den Spielercharakteren für die gesamte verbleibende Zeit der Midnight-Erweiterung zur Verfügung. [MEHR ERFAHREN]

MACHT EUCH BEREIT, ROTTMOOR IM SCHLACHTZUG SPORENFALL GEGENÜBERZUTRETEN

Wir stellen vor: ein neuer Schlachtzug mit einem Boss in Harandar. Ihr werdet im Schlachtzugsbrowser sowie auf den Schwierigkeitsgraden Normal, Heroisch und Mythisch auf den Fungusgiganten Rottmoor treffen. Spieler können den Schwierigkeitsgrad Mythisch in flexiblen Gruppen von 15 bis 25 Spielercharakteren bewältigen.

Stellt euch Rottmoor, um eine ganze Reihe attraktiver Belohnungen freizuschalten, darunter die Behausungsdekoration Leuchtender Fäulnispilz, das Reittier Leuchtender Sporengleiter, sporenverschmolzene Ausrüstung von Gegenstandsstufe 259 im Schlachtzugsbrowser bis hin zu Gegenstandsstufe 298 auf mythischem Schwierigkeitsgrad, und vieles mehr. [MEHR ERFAHREN]

Leuchtender Sporengleiter

Ihr könnt euch dieses Reittier verdienen, indem ihr 4x köstliche Sporenhappen sammelt, die ihr einmal pro Woche und pro Account verdienen könnt, indem ihr Rottmoor in Sporenfall auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad besiegt.

BEGEBT EUCH MIT DEN LOA AUF LEHRENSUCHE

Erlebt die Geschichten der Loa mit der Lehrensucherassistentin Li Li und taucht tiefer in die Erzählungen der Zandalari-, Drakkari-, Gurubashi- und Dunkelspeertrolle ein.

HELFT LOASPRECHER BREK, JAN'ALAIS NEUE EIER AUSZUBRÜTEN

Mit Jan'alai, Loa des Feuers, kehren auch alte Traditionen zurück. Sie will ein neues Gelege in die Welt bringen, doch Loasprecher Brek benötigt Unterstützung bei der Zeremonie und muss sicherstellen, dass alle Küken der Loa wohlbehalten schlüpfen. Heißt ihre ersten Nachkommen willkommen und beschützt sie bei ihren ersten Schritten.

RENNT, SPRINGT UND VERBREITET FEIERSTIMMUNG WÄHREND DES MINIFEIERTAGS DES DUNKELSPEERRENNENS AM 27. JUNI

Schließt euch den Dunkelspeertrollen und ihren Verbündeten, den Zandalari, an, während sie von den Echoinseln bis nach Silbermond laufen – bei einem Ereignis im Spiel, das vom Community-Ereignis „Running of the Trolls“ inspiriert ist. Rennt, springt und verbreitet Regenbogenstimmung auf der Strecke.

SCHWEBT VOM 30. JUNI BIS 11. AUGUST DURCH TURBULENTE ZEITWEGE

Ihr könnt ab der Woche des 30. Juni sechs Wochen lang jede Woche durch eine frühere Erweiterung zeitwandern, beginnend und endend mit Dragonflight. Teil dieser großen Reise durch die Vergangenheit von World of Warcraft sind sechs Zeitwanderungsdungeons: Akademie von Algeth'ar, Hallen der Infusion, Neltharus, Rubinlebensbecken, Azurblaues Gewölbe und Brackenfellhöhle.

Zudem können Spieler bei Xydan einkaufen, einem neuen Händler in Dragonflight, der in der Bronzeenklave in Valdrakken zu finden ist.

Für die Zeit von Turbulente Zeitwege erhaltet ihr außerdem eine größere Belohnung für die wöchentliche Zeitwanderungsquest des Questgebers: eine heroische Truhe mit Schätzen aus Quel'Thalas mit Gegenständen der Stufen 259–276. [MEHR ERFAHREN]

BEGINNT AB DEM 7. JULI DAS NÄCHSTE KAPITEL MIT ZUL'JAN

Als die Haranir eine besondere Versammlung einberufen, nimmt Zul'jan als Vertreter der Amani teil – nur um in ein uraltes Geheimnis um das Erbe der Amanitrolle hineingezogen zu werden. Begleitet ihn und seinen Onkel Kinduru auf ihrer Entdeckungsreise und enthüllt die Wahrheit.

ÜBERFLUSS

Ernten des Überflusses bieten nun eine Option, gleichzeitig mit mehreren Splittern von Dundun zu ernten, wodurch Spieler 1, 2, 4 oder 8 Splitter von Dundun auf einen Schlag einsetzen können. Der erhaltene ungetrübte Überfluss skaliert direkt mit der Anzahl der verbrauchten Splitter.

CHARAKTERE

Es wurde ein Fehler behoben, durch den bestimmte Treffersoundeffekte bei männlichen Orc- und Mag'har-Kriegern nicht abgespielt wurden.

BEHAUSUNGEN

Es sind nun Beleuchtungen für Außenbereiche verfügbar! Ihr könnt euren Grundstücken nun Lichter hinzufügen. Beleuchtungsdekorationen haben in Außenbereichen bestimmte Einschränkungen, die es in Innenbereichen nicht gibt. Zwei Lichtquellen dürfen sich nicht überlappen und können nicht platziert werden, wenn sie zu nah beieinander sind. Der visuelle Kreis-Indikator für Lichter erscheint, wenn Lichtquellen zu nah beieinander sind, und wird rot, wenn sie sich überlappen.

Das Dekorationslimit im Außenbereich für Häuser der Stufe 5 und 6 wurde auf 300 erhöht.

Das Dekorationslimit im Außenbereich für Häuser der Stufe 7 und höher wurde auf 350 erhöht.

Die bereits bestehenden Nachbarschaftshändler verfügen nun über mehr als 100 neue gewöhnliche Dekorationen.

GEGENSTÄNDE

Waffen und Rüstungen nehmen von Kampf-Ereignissen keinen Haltbarkeitsschaden mehr (Angreifen, Blocken, usw.). Kommentar der Entwickler: Diese Art des Haltbarkeitsschadens hat unterschiedliche Klassen und Spezialisierungen auf asymmetrische Weise betroffen. Mit dieser Änderung sollten alle Spielercharaktere in 12.0.7 weniger Haltbarkeitsschaden erleiden, doch insbesondere Spielercharaktere, die Schilde oder schnelle Waffen verwenden, sollten dadurch deutlich weniger Haltbarkeitsschaden durch Verschleiß erleiden.

Die Gegenstandsstufen für PvP-Ausrüstungsgegenstände des galaktischen Gladiators, Aspiranten und Kriegstreibers sowie hergestellter PvP-Ausrüstungen wurde um 9 erhöht.

Galaktische Leerensplitter und galaktische Leerenmatrizen sind nicht mehr erhältlich. Bestehende Kopien wurden aus den Inventaren der Spielercharaktere entfernt und durch ihren Goldwert ersetzt.

Es wurde überarbeitet, wie die Mottenjagd in Harandar Belohnungen gewährt. Spieler verlieren keinen bestehenden Fortschritt in ihrer Mottensammlung. Leuchtende Motten gewähren keinen Leuchtstaub mehr, wenn sie gesammelt werden, und Leuchtstaub wurde aus den Inventaren der Spielercharaktere entfernt. Mottenhalterin Wew'tam verkauft keine Gegenstände mehr im Tausch für Leuchtstaub. Stattdessen hat Mottenhalterin Wew'tam nun eine Quest für alle 10 Motten, die auf einem Account gesammelt wurden, über die ihr Belohnungen erhaltet. Diese Quests sind nur für Spieler sichtbar, die die Anforderungen an die Sammlung erfüllt haben, um eine bestimmte Belohnung zu erhalten, insofern sie diese nicht bereits haben. Zusätzliche Exemplare von Dekorationen können nach wie vor von Mottenhalterin Wew'tam für Leerenlichtmergel gekauft werden, nachdem ihr das erste Exemplar erhalten habt. Mottenhalterin Wew'tam hat nun Dialogoptionen, in denen sie erklärt, welche Belohnungen sie nach dem Sammeln einer bestimmten Anzahl von Motten bereithält. Es wurde eine Leiste über Mottenhalterin Wew'tam hinzugefügt, die den Fortschritt eurer Sammlung anzeigt.



BEUTEJAGD

Es wurde die Heldentat Großbeutejäger (Saison 1) für das Abschließen der Reise des Beutesuchers in Saison 1 hinzugefügt.

QUESTS

Die erhaltene Erfahrung für das Abschließen der folgenden Arten von Quests in Midnight wurde signifikant erhöht: erster Abschluss von Tiefen (Ruf des Tiefenforschers), Dungeonquests von Midnight, Beutejagd und wöchentliche Ruhm-Aktivitäten.

RITUALSTÄTTEN UND ANGRIFFE DER LEERE

ANGRIFFE DER LEERE Die wöchentlichen Quests zum Abschluss sowie andere ähnliche Quests gewähren deutlich mehr Erfahrung. Die durch Leerenvorstöße und Leerenübergriffe erhaltene Erfahrung wurde verdoppelt. Ihr erhaltet von den meisten Schritten von Leerenvorstößen und Leerenübergriffen nun außerdem Erfahrung, um die Ereignisse gerechter zu gestalten, die aus mehr Schritten bestehen. Die Beuterate von Dunklen Partikeln durch Leerenvorstöße und Leerenübergriffe wurde erhöht. Die Beuterate von prall gefüllten Beuteln wurde erhöht, die nach dem Abschluss von Leerenvorstößen und Leerenübergriffen erhalten werden können. Triam Morgensetzer in Silbermond verkauft für 150 Dunkle Partikel ebenfalls Beutel mit den gleichen kosmetischen Gegenständen wie in prall gefüllten Beuteln. Diese enthalten auch kosmetische Gegenstände, die in der abschließenden Truhe von Ritualstätten erbeutet werden können. Maren Silberschwinge in Silbermond verkauft jetzt für 750 Feldauszeichnungen Platz-spezifische Truhen mit heroischer Ausrüstung, die beim Aufheben gebunden werden, und für 100 Feldauszeichnungen Platz-spezifische Truhen mit Champion-Ausrüstung, die kriegsmeutengebunden sind.

RITUALSTÄTTEN Neuer Schwierigkeitsgrad der Stufe 6 verfügbar. Erfordert, dass 6 Herausforderungen ausgewählt werden. Empfohlene Gegenstandsstufe: 274 Gewähren bei Abschluss 5 Morgenlichtwappen der Mythen und 10 Morgenlichtwappen des Helden. Die wöchentliche Schatzkammer bleibt wie bei Stufe 5 auf Heroisch 4/6. Es gibt neue wöchentliche Quests, bei denen Ritualstätten der Stufe 6 mit spezifischen Herausforderungen angegangen werden müssen. In Woche 3 und Woche 6 können Spielercharaktere über diese Quests einen zusätzlichen Bonuswurf erhalten. Es wurden zwei neue Erfolge hinzugefügt: Fortgeschrittene Ritualstättenforschungen – Schließt die 6 fortgeschrittenen Herausforderungen für Lady Dunkeltal ab. Krönende Ritualarbeit – Schließt jede Ritualstätte auf Stufe 6 ab, während alle 8 Herausforderungen aktiv sind. Belohnung: Titel: Ritualbrecher(in)



BENUTZEROBERFLÄCHE UND ZUGÄNGLICHKEIT