WoW Patch 12.0.7: Neue Inhalte im Trailer vorgestellt

Am 17. Juni 2026 erscheint Patch 12.0.7 für World of Warcraft. Passend dazu wurde heute ein neuer Trailer veröffentlicht, der die wichtigsten Inhalte des Updates vorstellt.

Mit Patch 12.0.7 erwarten euch unter anderem:

Neue Gebiete: Val und Naigtal

Val und Naigtal Neue Outdoor-Inhalte: Weltquests, seltene Gegner, Ereignisse und Weltbosse

Weltquests, seltene Gegner, Ereignisse und Weltbosse Neues Machtsystem: Der Omniumfoliant mit mächtigen Runen

Der Omniumfoliant mit mächtigen Runen Neuer Schlachtzug: Sporenfall mit dem Boss Rottmoor

Sporenfall mit dem Boss Rottmoor Neues Reittier: Leuchtender Sporengleiter

Leuchtender Sporengleiter Neue Lehrensuchen: Geschichten rund um die Loa

Geschichten rund um die Loa Neue Questreihe: Jan'alai, Loasprecher Brek und die neuen Loa-Küken

Jan'alai, Loasprecher Brek und die neuen Loa-Küken Höhere Belohnungen: Verbesserte Beute aus Ritualstätten und Angriffen der Leere

Verbesserte Beute aus Ritualstätten und Angriffen der Leere Mehr Fortschritt: Mehr Erfahrung und bessere Beuteraten bei Leerenaktivitäten

Mehr Erfahrung und bessere Beuteraten bei Leerenaktivitäten Neue Händlerangebote: Triam Morgensetzer und Maren Silberschwinge

Triam Morgensetzer und Maren Silberschwinge Neue Schwierigkeit: Stufe 6 für Ritualstätten mit neuen Erfolgen und dem Titel Ritualbrecher

Stufe 6 für Ritualstätten mit neuen Erfolgen und dem Titel Ritualbrecher Neuer Minifeiertag: Dunkelspeerrennen am 27. Juni

Dunkelspeerrennen am 27. Juni Rückkehr der Turbulenten Zeitwege: Ab der Woche des 1. Juli

Ab der Woche des 1. Juli Neue Zeitwanderungsinhalte: Dragonflight-Dungeons und das Reittier Brut von Vyranoth

Dragonflight-Dungeons und das Reittier Brut von Vyranoth Neue Storyinhalte: Das nächste Kapitel mit Zul'jan ab der Woche des 8. Juli

Das nächste Kapitel mit Zul'jan ab der Woche des 8. Juli Weitere Anpassungen: Updates an der Benutzeroberfläche

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.