WoW Patch 12.0.7: Neue Inhalte im Trailer vorgestellt
Geschrieben von Telias am 16.06.2026 um 08:41
Am 17. Juni 2026 erscheint Patch 12.0.7 für World of Warcraft. Passend dazu wurde heute ein neuer Trailer veröffentlicht, der die wichtigsten Inhalte des Updates vorstellt.
Mit Patch 12.0.7 erwarten euch unter anderem:
- Neue Gebiete: Val und Naigtal
- Neue Outdoor-Inhalte: Weltquests, seltene Gegner, Ereignisse und Weltbosse
- Neues Machtsystem: Der Omniumfoliant mit mächtigen Runen
- Neuer Schlachtzug: Sporenfall mit dem Boss Rottmoor
- Neues Reittier: Leuchtender Sporengleiter
- Neue Lehrensuchen: Geschichten rund um die Loa
- Neue Questreihe: Jan'alai, Loasprecher Brek und die neuen Loa-Küken
- Höhere Belohnungen: Verbesserte Beute aus Ritualstätten und Angriffen der Leere
- Mehr Fortschritt: Mehr Erfahrung und bessere Beuteraten bei Leerenaktivitäten
- Neue Händlerangebote: Triam Morgensetzer und Maren Silberschwinge
- Neue Schwierigkeit: Stufe 6 für Ritualstätten mit neuen Erfolgen und dem Titel Ritualbrecher
- Neuer Minifeiertag: Dunkelspeerrennen am 27. Juni
- Rückkehr der Turbulenten Zeitwege: Ab der Woche des 1. Juli
- Neue Zeitwanderungsinhalte: Dragonflight-Dungeons und das Reittier Brut von Vyranoth
- Neue Storyinhalte: Das nächste Kapitel mit Zul'jan ab der Woche des 8. Juli
- Weitere Anpassungen: Updates an der Benutzeroberfläche
Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.Zurück zur Übersicht
Kommentare: