WoW Midnight Saison 2: Mythisch+ Dungeon Rotation enthüllt

Die Mythisch+ Dungeon-Rotation für Midnight Saison 2 wurde im aktuellen WoWCast enthüllt. Neben mehreren Dungeons aus Midnight kehren auch drei ältere Instanzen in die Rotation zurück. Zusätzlich kommt mit Altar der Fänge ein neuer Dungeon aus Patch 12.1 hinzu.

Die Mythisch+ Rotation in Midnight Saison 2

Für Midnight Saison 2 besteht die Mythisch+ Rotation aus insgesamt acht Dungeons. Dazu gehören fünf Dungeons aus Midnight sowie drei zurückkehrende Dungeons aus früheren Erweiterungen.

Die vollständige Rotation lautet:

Mördergasse

Nalorakks Bau

Das blendende Tal

Arena der Leerennarbe

Altar der Fänge

Rubinlebensbecken

Der Tempel von Sethraliss

Die Königsruh

Altar der Fänge kommt mit Patch 12.1

Mit Altar der Fänge wird ein neuer Dungeon Teil der Mythisch+ Rotation. Der Dungeon erscheint mit Patch 12.1 und gehört zu den Midnight-Inhalten der zweiten Saison.

Damit erweitert Blizzard die Rotation nicht nur um bereits bekannte Midnight-Dungeons, sondern fügt auch eine neue Instanz hinzu, die direkt in Saison 2 relevant wird.

Drei Dungeons kehren zurück

In Midnight Saison 2 sind drei zurückkehrende Dungeons enthalten:

Rubinlebensbecken aus Dragonflight

aus Dragonflight Der Tempel von Sethraliss aus Battle for Azeroth

aus Battle for Azeroth Die Königsruh aus Battle for Azeroth

Zwei der drei Rückkehrer stammen aus Battle for Azeroth, einer aus Dragonflight.

Die drei zurückkehrenden Dungeons hatten in ihren ursprünglichen Erweiterungen keinen besonders guten Ruf in der Community. Das lag das vor allem daran, dass alle drei Dungeons damals als sehr schwierig abgestimmt galten.

Besonders Der Tempel von Sethraliss war zusätzlich durch Bugs auffällig. Dort konnte das Auge von Sethraliss verschwinden und dadurch einen Mythisch+ Key unspielbar machen. Diese Mechanik wurde inzwischen entfernt und ersetzt.

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.