Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0.5
WoWNewsarchivJuni 2026WoW Midnight Saison 2: Mythisch+ Dungeon Rotation enthüllt

WoW Midnight Saison 2: Mythisch+ Dungeon Rotation enthüllt

Geschrieben von Telias am 18.06.2026 um 18:35
Inhaltsverzeichnis
  1. Die Mythisch+ Rotation in Midnight Saison 2
  2. Altar der Fänge kommt mit Patch 12.1
  3. Drei Dungeons kehren zurück

Die Mythisch+ Dungeon-Rotation für Midnight Saison 2 wurde im aktuellen WoWCast enthüllt. Neben mehreren Dungeons aus Midnight kehren auch drei ältere Instanzen in die Rotation zurück. Zusätzlich kommt mit Altar der Fänge ein neuer Dungeon aus Patch 12.1 hinzu.

Midnight Saison 2: Mythisch+ Dungeon-Rotation

Die Mythisch+ Rotation in Midnight Saison 2

Für Midnight Saison 2 besteht die Mythisch+ Rotation aus insgesamt acht Dungeons. Dazu gehören fünf Dungeons aus Midnight sowie drei zurückkehrende Dungeons aus früheren Erweiterungen.

Die vollständige Rotation lautet:

  • Mördergasse
  • Nalorakks Bau
  • Das blendende Tal
  • Arena der Leerennarbe
  • Altar der Fänge
  • Rubinlebensbecken
  • Der Tempel von Sethraliss
  • Die Königsruh


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Altar der Fänge kommt mit Patch 12.1

Mit Altar der Fänge wird ein neuer Dungeon Teil der Mythisch+ Rotation. Der Dungeon erscheint mit Patch 12.1 und gehört zu den Midnight-Inhalten der zweiten Saison.

Damit erweitert Blizzard die Rotation nicht nur um bereits bekannte Midnight-Dungeons, sondern fügt auch eine neue Instanz hinzu, die direkt in Saison 2 relevant wird.

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Drei Dungeons kehren zurück

In Midnight Saison 2 sind drei zurückkehrende Dungeons enthalten:

  • Rubinlebensbecken aus Dragonflight
  • Der Tempel von Sethraliss aus Battle for Azeroth
  • Die Königsruh aus Battle for Azeroth

Zwei der drei Rückkehrer stammen aus Battle for Azeroth, einer aus Dragonflight.

Die drei zurückkehrenden Dungeons hatten in ihren ursprünglichen Erweiterungen keinen besonders guten Ruf in der Community. Das lag das vor allem daran, dass alle drei Dungeons damals als sehr schwierig abgestimmt galten.

Besonders Der Tempel von Sethraliss war zusätzlich durch Bugs auffällig. Dort konnte das Auge von Sethraliss verschwinden und dadurch einen Mythisch+ Key unspielbar machen. Diese Mechanik wurde inzwischen entfernt und ersetzt.

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