WoW Giftiger Abgrund – Blizzard nennt Termine für Raidtests

Blizzard hat den offiziellen Zeitplan für die kommenden Schlachtzugstests der neuen Raid-Instanz Giftiger Abgrund auf dem PTR von World of Warcraft veröffentlicht. Du hast an bestimmten Terminen im Juni und Juli die Möglichkeit, verschiedene Bosse im heroischen und mythischen Schwierigkeitsgrad zu testen, um wertvolles Feedback für das Balancing und die Fehlersuche zu liefern.

Zeitplan für die Schlachtzugstests im Giftigen Abgrund

Seid gegrüßt!

Der Zeitplan für die Schlachtzugstests ist sehr flexibel und hängt von den Gegebenheiten einer Testumgebung ab. Es besteht die Möglichkeit, dass wir die Zeit einer Testphase ändern, die zu testenden Bosse austauschen oder einen Test aufgrund von Fehlern, Problemen mit der Serverhardware usw. komplett absagen müssen.

Auf dem PTR sind mehrere Händler in Silbermond, Sturmwind und Orgrimmar aufgestellt, damit die Spieler die Inhalte des Endgames schnell und einfach austesten können (Berufshändler und Lehrer, Händler für Klassensets, Händler für PvP-Ausrüstung und Händler für Schmuckstücke).

Behaltet das PTR-Forum im Auge, um die Feedback-Threads zu den Bosskämpfen und die neuesten Informationen zu erhalten. Vielen Dank im Voraus für das Testen und das Einreichen von Feedback.

Der Zeitplan für die Schlachtzugstests im Giftigen Abgrund

Der Endboss im Giftigen Abgrund wird nicht zum Testen zur Verfügung stehen.

Donnerstag, 25. Juni

Heroisch Nek’zali the Soulcoiler – 21:00 Uhr MESZ The Lost Explorers – 22:00 Uhr MESZ Entombed Sentinels – 23:00 Uhr MESZ



Freitag, 26. Juni

Heroisch Sszorak – 20:00 Uhr MESZ Vashnik the Malignant – 21:00 Uhr MESZ The Twin Fangs – 22:00 Uhr MESZ The Coiled Altar – 23:00 Uhr MESZ



Donnerstag, 9. Juli

Mythisch Nek’zali the Soulcoiler – 21:00 Uhr MESZ The Lost Explorers – 22:00 Uhr MESZ Entombed Sentinels – 23:00 Uhr MESZ



Freitag, 10. Juli

Mythisch Sszorak – 20:00 Uhr MESZ Vashnik the Malignant – 21:00 Uhr MESZ The Twin Fangs – 22:00 Uhr MESZ The Coiled Altar – 23:00 Uhr MESZ



F: Wie gelange ich in die Schlachtzugsinstanz?

A: In Silbermond, Orgrimmar oder Sturmwind kannst du mit Nexuslord Donjon Rade sprechen, um dich in die Schlachtzugsinstanz zu teleportieren, während sie für Tests geöffnet ist. (Die Option zum Teleportieren ist nicht verfügbar, wenn die Instanz nicht für Tests geöffnet ist.)

F: Welchen Charakter sollte ich für die Schlachtzugstests verwenden?

A: Welchen du bevorzugst. Wir werden die effektive Stufe der Spieler für die Schlachtzugstests auf 90 und ihre Gegenstandsstufe auf ein angemessenes Niveau für den oder die getesteten Bosskämpfe skalieren.

F: Wie lange dauert ein Test?

A: Der Hauptzweck der Tests besteht darin, uns die Informationen zu liefern, die wir für das Balancing der Begegnungen benötigen, zu bewerten, wie sich die Mechaniken in der Praxis auswirken, und Fehler zu identifizieren. Sobald wir der Meinung sind, dass wir diese Informationen für einen bestimmten Bosskampf erhalten haben, werden wir den Test beenden. Normalerweise dauert dies etwa 1 Stunde pro Bosskampf, aber es gibt keine Garantie.

F: Wie kann ich Feedback oder Fehler melden?

A: Wir werden jede Woche vor Beginn der Schlachtzugstests entsprechende Feedback-Threads für die Bosskämpfe veröffentlichen. Darüber hinaus kannst du dein Feedback auch über das systemeigene Tool zum Melden von Fehlern im Spiel einreichen.