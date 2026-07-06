WoW Patch 12.1: So holst du Pepe als Dekoration ins Housing

Mit dem kommenden Patch 12.1 erhält ein bekannter Begleiter Einzug in das Housing: Der gefiederte Freund Pepe lässt sich als Dekorationsgegenstand im eigenen Zuhause platzieren. Um die Kopie mit der Bezeichnung Mechanically Indistinguishable Pepe freizuschalten, müssen jedoch vorab bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden.

So wird der gefiederte Mitbewohner freigeschaltet

Pepe wartet zunächst auf dem schwarzen Brett der spielereigenen Nachbarschaft. Damit Spieler mit dem Vogel interagieren und ihn für das Eigenheim freischalten können, ist der Besitz eines bestimmten Spielzeugs zwingend erforderlich. Hierfür muss sich entweder die Transdimensionale Vogelpfeife oder die Festliche transdimensionale Vogelpfeife in der eigenen Sammlung befinden.

Kosten und Platzierung im Housing

Nach der erfolgreichen ersten Freischaltung lässt sich das Dekorationsstück bei den neuen Nachbarschaftshändlern Perry Winkles und Agratha erwerben. Jedes weitere Exemplar kostet 10 Gemeinschaftscoupons. Da der Vogel lediglich einen einzigen Punkt des Einrichtungsbudgets beansprucht, lassen sich problemlos mehrere Nachbildungen im Haus verteilen, um ein eigenes Refugium für die gefiederten Freunde zu erschaffen.

Nützliche Effekte für das nächste Abenteuer

Die platzierten Vögel dienen nicht nur der optischen Verschönerung des Hauses. Durch das Anklicken eines Pepes im eigenen Heim wird der vertraute, 60-minütige Stärkungszauber ausgelöst. Dadurch begleitet der kleine Vogel den Charakter direkt im Anschluss auf seinen kommenden Reisen.

Quelle: Wowhead

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