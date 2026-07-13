Housing auf Level 12: Diese großen Außenbereiche bringt Patch 12.1

Mit Patch 12.1 wird dein Housing um bedeutende Optionen erweitert. Du erhältst die Möglichkeit, dein Zuhause größer und besser als je zuvor zu gestalten, sobald du Housing-Level 12 erreichst. Diese neuen Außenbereiche im Großformat stehen dir für die Völkerstile der Menschen, Nachtelfen, Orcs und Blutelfen zur Verfügung.

Anbauoptionen und visuelle Upgrades

Die neuen Ausführungen bieten dir viel Spielraum für optische Upgrades. Jeder Stil kommt mit mehreren Befestigungspunkten um die Ecke. An diesen kannst du zusätzliche Türme, Fenster und Vorrichtungen anbringen, um deine Hütte noch weiter auszubauen. Das Ganze zündet besonders gut, wenn du die Elemente mit den passenden handwerklichen Innenräumen kombinierst.

Die neuen Außenbereiche stehen auf dem PTR zum Testen bereit, sind dort aber nicht direkt freigeschaltet. Stattdessen ziehst du deinen Live-Fortschritt rüber. Da das Housing gewiped wurde, musst du dein aktuelles Level und deine XP neu importieren. Das erledigst du im Charakterauswahlbildschirm über das Charakterkopie-Werkzeug, indem du „Accountdaten kopieren“ auswählst. Danach kannst du loslegen, denn auch die Baupläne sind wieder für deine Tests am Start.

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