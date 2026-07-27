Neue Ausrüstungsaufwertungen in Saison 2: Hol dir die Macht der Ätzenden Seelen

Mit dem Start der zweiten Saison von Midnight kannst du deine Armschienen und Gürtel mit brandneuen, giftigen Aufwertungen versehen. Diese Upgrades nutzen die finsteren Kräfte von Ula'tek und verpassen dir in der offenen Welt einen ordentlichen Powerschub.

So sicherst du dir die Upgrades

Der Schlüssel zu deiner neuen Macht ist die Ätzende Seele, die direkt an deine Kriegsmeute gebunden ist. Du erspielst dir diese Seelen in Saison 2 ganz einfach über die Beutejagd und Tiefen. Sobald du sie in der Tasche hast, benutzt du die Ätzenden Seelen am Altar der Korrosion oder tauschst sie bei Er'inye gegen korrosive Münzen ein.

Du willst vorab wissen, welche Builds möglich sind? Mit dem Corrosive Codex wirfst du direkt im Spiel einen Blick auf alle verfügbaren Mächte. Wenn du noch mehr davon brauchst, deckst du dich einfach bei Naleidea Flussglanz mit zusätzlichen Exemplaren ein.

Schlangenmaul

Wenn Ihr einem Gegner Schaden zufügt, besteht eine Chance, dass eine Schlange aus dem Boden hervorstößt und an der Position des Ziels knirschend zubeißt. Verursacht Naturschaden, der auf Gegner in der Nähe aufgeteilt wird.

Tötet alle vergifteten Kreaturen mit weniger als 20% Gesundheit sofort (außer Bosse).

Wenn Ihr einem Gegner Schaden zufügt, besteht eine Chance, dass eine Schlange aus dem Boden hervorstößt und an der Position des Ziels knirschend zubeißt. Verursacht Naturschaden, der auf Gegner in der Nähe aufgeteilt wird. Tötet alle vergifteten Kreaturen mit weniger als 20% Gesundheit sofort (außer Bosse). Griff des Viperlings

Eure Schaden verursachenden Zauber und Fähigkeiten haben eine Chance, bis zu 2 Gegner in der Nähe an die Position Eures aktuellen Ziels zu ziehen und ihnen dabei Naturschaden zuzufügen.

Zusätzlich werden bis zu 3 vergiftete Gegner in der Nähe zum Ziel gezogen.

Eure Schaden verursachenden Zauber und Fähigkeiten haben eine Chance, bis zu 2 Gegner in der Nähe an die Position Eures aktuellen Ziels zu ziehen und ihnen dabei Naturschaden zuzufügen. Zusätzlich werden bis zu 3 vergiftete Gegner in der Nähe zum Ziel gezogen. Verpestende Wolke

Während des Kampfes besteht die Chance, Gruppenmitglieder und Gegner in der Nähe 10 Sek. lang mit 'Verpestende Wolke' zu belegen.

Betroffene Verbündete vergiften mit ihren Zaubern und Fähigkeiten ihr Ziel, wodurch sie dem Ziel im Verlauf von 5 Sek. Naturschaden zufügen, während betroffene Gegner mit ihren Zaubern und Fähigkeiten ihr Ziel zusätzlich heilen.

Während des Kampfes besteht die Chance, Gruppenmitglieder und Gegner in der Nähe 10 Sek. lang mit 'Verpestende Wolke' zu belegen. Betroffene Verbündete vergiften mit ihren Zaubern und Fähigkeiten ihr Ziel, wodurch sie dem Ziel im Verlauf von 5 Sek. Naturschaden zufügen, während betroffene Gegner mit ihren Zaubern und Fähigkeiten ihr Ziel zusätzlich heilen. Blick des Gorgoneion

Fallt Ihr unter 50% Gesundheit, werden alle Gegner innerhalb von 10 Metern 10 Sek. lang versteinert. Versteinerte Ziele sind betäubt und unverwundbar.

Sobald die Versteinerung endet, werden die Gegner vergiftet, wodurch sie alle 1 Sek. Naturschaden erleiden, und 5 lang um 50% verlangsamt werden.

Fallt Ihr unter 50% Gesundheit, werden alle Gegner innerhalb von 10 Metern 10 Sek. lang versteinert. Versteinerte Ziele sind betäubt und unverwundbar. Sobald die Versteinerung endet, werden die Gegner vergiftet, wodurch sie alle 1 Sek. Naturschaden erleiden, und 5 lang um 50% verlangsamt werden. Lithischer Federschmuck

Das Erleiden von Schaden hat eine Chance, Euch zu stärken, wodurch eintreffender Schaden bis zu einem gewissen Maximum um 75% verringert wird.

Das Maximum wird für jeden vergifteten Gegner in der Nähe erhöht.

Das Erleiden von Schaden hat eine Chance, Euch zu stärken, wodurch eintreffender Schaden bis zu einem gewissen Maximum um 75% verringert wird. Das Maximum wird für jeden vergifteten Gegner in der Nähe erhöht. Ouroborischer Kreislauf

Während des Kampfes besteht eine Chance, einen 'Ouroborischen Kreislauf' zu beginnen, durch den alle Tertiärwerte 5 Sek. lang erhöht werden, dann alle Sekundärwerte 5 Sek. lang erhöht werden und anschließend $pri $1302061d lang erhöht wird.

Das Töten eines Gegners in diesem Zustand führt dazu, dass 1 zusätzlicher Kreislauf nach dem letzten beginnt.

Während Ihr vergiftet seid, hält jeder Kreislauf 1 Sek. länger an.

Während des Kampfes besteht eine Chance, einen 'Ouroborischen Kreislauf' zu beginnen, durch den alle Tertiärwerte 5 Sek. lang erhöht werden, dann alle Sekundärwerte 5 Sek. lang erhöht werden und anschließend $pri $1302061d lang erhöht wird. Das Töten eines Gegners in diesem Zustand führt dazu, dass 1 zusätzlicher Kreislauf nach dem letzten beginnt. Während Ihr vergiftet seid, hält jeder Kreislauf 1 Sek. länger an. Heimtückisches Gift

Während des Kampfes besteht die Chance, Euch selbst zu vergiften, wodurch 12 Sek. lang all Eure Sekundär- und Tertiärwerte verringert werden, während Euer Priwärwert stark erhöht wird.

Während des Kampfes besteht die Chance, Euch selbst zu vergiften, wodurch 12 Sek. lang all Eure Sekundär- und Tertiärwerte verringert werden, während Euer Priwärwert stark erhöht wird. Ansteckender Schleim

Hüllt Euch zu Beginn des Kampfes in 5 Schichten aus 'Ansteckendem Schleim', wobei jeder Stapel eine Schadensinstanz negiert, die 5% Eurer maximalen Gesundheit übersteigen würde.

Wenn Ihr einem vergifteten Gegner Schaden zufügt, besteht eine sehr geringe Chance, 1 weitere Schicht aus Schleim zu erhalten.

Hüllt Euch zu Beginn des Kampfes in 5 Schichten aus 'Ansteckendem Schleim', wobei jeder Stapel eine Schadensinstanz negiert, die 5% Eurer maximalen Gesundheit übersteigen würde. Wenn Ihr einem vergifteten Gegner Schaden zufügt, besteht eine sehr geringe Chance, 1 weitere Schicht aus Schleim zu erhalten. Verfluchtes Gift

Während des Kampfes besteht eine Chance, den stärksten Gegner mit einem 'Verfluchten Gift' zu belegen, das 1 Min. lang alle 1 Sek. Naturschaden verursacht.

Wenn das betroffene Ziel das nächste Mal einen unterbrechbaren Zauber oder eine unterbrechbare Fähigkeit wirkt, schlägt der Fluch zu, wodurch der Zauber oder die Fähigkeit sofort unterbrochen und der Fluch entfernt wird.

Während des Kampfes besteht eine Chance, den stärksten Gegner mit einem 'Verfluchten Gift' zu belegen, das 1 Min. lang alle 1 Sek. Naturschaden verursacht. Wenn das betroffene Ziel das nächste Mal einen unterbrechbaren Zauber oder eine unterbrechbare Fähigkeit wirkt, schlägt der Fluch zu, wodurch der Zauber oder die Fähigkeit sofort unterbrochen und der Fluch entfernt wird. Seuche der Zersetzung

Im Kampf besteht eine Chance, alle Gegner in der Nähe mit einem stapelbaren Gift zu infizieren, das 1 Min. lang alle 2 Sek. Naturschaden verursacht.

Beim Tod wird das Gift mit seiner verbleibenden Dauer auf ein neues Ziel übertragen.

Im Kampf besteht eine Chance, alle Gegner in der Nähe mit einem stapelbaren Gift zu infizieren, das 1 Min. lang alle 2 Sek. Naturschaden verursacht. Beim Tod wird das Gift mit seiner verbleibenden Dauer auf ein neues Ziel übertragen. Miasmageysir

Während des Kampfes besteht eine Chance, nach 10 Sek. einen Miasmageysir unter einer Einheit in der Nähe ausbrechen zu lassen, der Naturschaden verursacht, der unter allen gegnerischen Einheiten aufgeteilt wird, während alle Verbündeten im Effektbereich geheilt werden.

Vergiftete Einheiten erleiden mehr Schaden und erhalten mehr Heilung.

Während des Kampfes besteht eine Chance, nach 10 Sek. einen Miasmageysir unter einer Einheit in der Nähe ausbrechen zu lassen, der Naturschaden verursacht, der unter allen gegnerischen Einheiten aufgeteilt wird, während alle Verbündeten im Effektbereich geheilt werden. Vergiftete Einheiten erleiden mehr Schaden und erhalten mehr Heilung. Ula'teks Geschenk

Eure Schaden verursachenden Zauber und Fähigkeiten haben eine Chance, Euer Ziel mit 5 Stapeln von 'Ula'teks Geschenk' zu belegen, was 1 Min lang pro Anwendung alle 5 Sek. Naturschaden zufügt.

Während Ihr vergiftet seid, belegt Ihr das Ziel mit $s3 zusätzlichen Stapeln.

Wenn das Ziel 20 Stapel angesammelt hat, korrodiert das Geschenk, verursacht seinen verbleibenden Schaden sofort und wird entfernt.

Wo du die neuen Kräfte nutzen kannst – und wo nicht

Die giftigen Effekte sind perfekt darauf ausgelegt, dir das Überleben in der offenen Welt zu erleichtern. Sie helfen dir dabei, die neuen Gefahren auf der Gewundenen Insel, in Tiefen, an Ritualstätten und bei allen anderen World-Tier-Inhalten mühelos zu zerlegen.

Wichtige Einschränkung: In instanziierten PvE- und PvP-Inhalten bleibt deine Spezialausrüstung wirkungslos. Die Effekte sind in Dungeons, Schlachtzügen, auf Schlachtfeldern und in Arenen komplett deaktiviert.

Quelle: Wowhead

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