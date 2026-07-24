WoW Patch 12.1 Release-Termin und Midnight Season 2 Start

Der Release von WoW Patch 12.1 könnte auf deutschen Realms am 12. August erfolgen. Eine Woche später, am 19. August, dürfte dann Midnight Season 2 starten. Offiziell bestätigt hat Blizzard diese Termine noch nicht, auf dem PTR verdichten sich jedoch die Hinweise auf genau diesen Zeitplan.

Patch 12.1 könnte am 12. August erscheinen

Ein entscheidender Hinweis ist das Ende der Turbulenten Zeitwege am 12. August. Solche Termine können einen Anhaltspunkt dafür liefern, wann ein größerer Patch veröffentlicht wird.

Hinzu kommt, dass am selben Tag die achte Woche nach dem Release von Patch 12.0.7 endet. Beide Zeitpunkte passen damit zum möglichen Start von Patch 12.1.

Für dich bedeutet das: Der 12. August ist aktuell der wahrscheinlichste Termin für den nächsten großen Patch auf den deutschen Realms. Da Blizzard noch keine offizielle Ankündigung veröffentlicht hat, bleibt der Termin vorerst eine begründete Vermutung.

Gezeitengebundene Grotte könnte am 19. August öffnen

Auf dem PTR ist die Veröffentlichung der Gezeitengebundenen Grotte für den 18. August vorgesehen. Dieser Eintrag bezieht sich auf die amerikanischen Realms. Da Patch-Releases und Saisonstarts auf den deutschen Realms einen Tag später erfolgen, dürfte der Schlachtzug dort am 19. August öffnen. Dabei handelt es sich um einen Schlachtzug mit nur einem Boss, der ähnlich aufgebaut ist wie Sporenfall.

In der Gezeitengebundenen Grotte trittst du gegen Nymrissa Wellenrufer an. Für den mythischen Schwierigkeitsgrad ist eine flexible Gruppengröße von 15 bis 25 Spielern vorgesehen.

Der geplante Termin passt zu einem klassischen Ablauf: Zuerst erscheint Patch 12.1 auf den deutschen Realms am 12. August, anschließend startet am 19. August Midnight Season 2 zusammen mit der Gezeitengebundenen Grotte.

Dieser Zeitplan zeichnet sich ab

Patch 12.1 erscheint auf den deutschen Realms am 12. August.

Midnight Season 2 startet am 19. August.

Die Gezeitengebundene Grotte öffnet auf den deutschen Realms ebenfalls am 19. August.

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