Bonuswurf in Midnight Saison 2: Große Schatzkammer verlangt drei freigeschaltete Plätze

Mit Patch 12.1 ändern sich die Voraussetzungen für Nebulöse Leerenkerne in der zweiten Saison von Midnight. Auf dem PTR lassen sich die Bonuswürfe direkt über die Oberfläche der Großen Schatzkammer erhalten. Dafür musst du innerhalb derselben Woche mindestens drei Belohnungsplätze freigeschaltet haben.

Nebulöse Leerenkerne direkt in der Großen Schatzkammer

In Saison 2 stehen Nebulöse Leerenkerne direkt als Belohnungsoption in der Großen Schatzkammer zur Verfügung. Das bringt mehrere Änderungen mit sich:

Nebulöse Leerenkerne können direkt über die Benutzeroberfläche der Großen Schatzkammer ausgewählt werden.

Sie dienen als Alternative, wenn keine der angebotenen Ausrüstungsbelohnungen interessant ist.

Die Auswahlmöglichkeit ist vom Start der Saison an verfügbar.

Dadurch kannst du frühzeitig auf gewünschte Gegenstände hinarbeiten.

Neue Voraussetzung für Bonuswürfe

Die neue Funktion ist an eine zusätzliche Bedingung geknüpft:

In einer Woche müssen mindestens drei Belohnungsplätze in derselben Großen Schatzkammer freigeschaltet werden.

Das gilt für Schlachtzüge, Dungeons oder Weltinhalte.

Erst danach kann ein Nebulöser Leerenkern als Belohnung gewählt werden.

Bisherige Strategie funktioniert nicht mehr

Durch die neue Voraussetzung ist eine bisher häufig genutzte Vorgehensweise nicht mehr ausreichend:

Zwei Tiefen auf Stufe 1 pro Woche reichen nicht mehr aus.

Damit lässt sich kein Nebulöser Leerenkern mehr alle drei Wochen erhalten.

Wer Bonuswürfe sammeln möchte, muss jede Woche mehr Inhalte abschließen.

Eine mögliche Kombination zum Freischalten der drei Belohnungsplätze ist:

1 heroischer Dungeon oder 1 mythischer Dungeon auf Stufe 0

4 Tiefen auf Stufe 1

Änderungen bei Orin Irrlicht

Orin Irrlicht übernimmt in Silbermond die Herstellung der Nebulösen Leerenkerne.

Die wichtigsten Punkte:

Zu Beginn der Saison unterstützt du Orin bei seiner Forschung.

Anschließend benötigt er acht Wochen, bis seine Forschung abgeschlossen ist.

Danach stellt er jede Woche einen Nebulösen Leerenkern bereit.

Weitere wöchentliche Quests sind dafür nicht erforderlich.

Bonuswürfe weiterhin sammelbar

Die Möglichkeit, Nebulöse Leerenkerne anzusparen, bleibt bestehen.

Bonuswürfe können zunächst gesammelt werden.

Später lassen sie sich gezielt für gewünschte Gegenstände einsetzen.

Durch die neue Freischaltbedingung müssen jedoch jede Woche ausreichend Aktivitäten abgeschlossen werden.

Quelle: Wowhead

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