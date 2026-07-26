WoW Patch 12.1: Kartenkoordinaten funktionieren auch ohne Add-on

Mit Patch 12.1 erweitert World of Warcraft seine Standard-Benutzeroberfläche um eine praktische Funktion: Du kannst dir auf der Weltkarte künftig sowohl deine eigenen Koordinaten als auch die Position deines Mauszeigers anzeigen lassen.

Die Option findest du in den Einstellungen unter: Gameplay -> Interface

Kartenkoordinaten ohne Add-on anzeigen

Koordinaten gehören zu den wichtigsten Hilfsmitteln, wenn du bestimmte Orte finden oder Positionen mit anderen Spielern teilen möchtest. Mit Patch 12.1 brauchst du für diese Grundfunktion nicht mehr zwingend ein Karten-Add-on.

Die Weltkarte zeigt dir:

deine aktuellen Koordinaten

die Koordinaten deines Mauszeigers

Die Darstellung ist zwar schlicht, erfüllt ihren Zweck aber problemlos.

Kartenmarkierungen einfacher mit anderen teilen

Auch das Teilen von Kartenmarkierungen wird verbessert. Wenn du eine Kartenmarkierung bei gedrückter Umschalttaste anklickst, wird automatisch ein /mappin-Befehl in deine Zwischenablage kopiert.

Diesen Befehl kannst du:

außerhalb des Spiels weitergeben

im Chat einfügen

zum Erstellen derselben Kartenmarkierung verwenden

nutzen, um die Karte direkt an der entsprechenden Position zu öffnen

Bereits seit Shadowlands Patch 9.0.1 lassen sich Kartenmarkierungen teilen. Die neue Kopierfunktion macht das Weitergeben von Positionen jedoch komfortabler, besonders wenn du mehrere Koordinaten mit anderen Spielern teilen möchtest.

Cursor-Koordinaten verschwinden über Kartenelementen

Die Koordinaten des Mauszeigers werden nicht dauerhaft angezeigt. Bewegst du den Cursor über interaktive Elemente der Weltkarte, verschwindet die Anzeige.

Das betrifft unter anderem:

Quests

Aktivitäten

andere hervorgehobene Kartenelemente

Ob dieses Verhalten beabsichtigt ist, bleibt unklar. Möglicherweise hängt es damit zusammen, dass der Mauszeiger beim Hervorheben solcher Kartenelemente verschwindet.

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