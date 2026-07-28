Midnight Season 2: Zeitplan für Patch 12.1 und den neuen Raid

Mit dem Release von Patch 12.1 beginnt am 12. August die nächste Phase von Midnight. Du kannst dich zunächst in den neuen Dungeon Altar der Fänge wagen, die frische Dungeon-Rotation spielen und im Hort Die Gezeitengebundene Grotte gegen Nymrissa Wellenrufer antreten. Der eigentliche Start von Midnight Season 2 folgt am 19. August mit dem Schlachtzug Giftiger Abgrund, Mythisch+, PvP, Tiefen und weiteren saisonalen Inhalten.

Zeitplan für Patch 12.1 und Midnight Season 2

12. August

Schon eine Woche vor dem offiziellen Saisonstart kannst du zahlreiche Inhalte von Patch 12.1 spielen:

Hort Die Gezeitengebundene Grotte auf Normal, Heroisch und Mythisch mit dem Weltboss Nymrissa Wellenrufer

auf Normal, Heroisch und Mythisch mit dem Weltboss Neuer Dungeon Altar der Fänge

Heroische und mythische Dungeons in Midnight

Beutejagd in Season 2 auf normalem und schwerem Schwierigkeitsgrad

Tiefen in Season 2 auf allen Stufen, zunächst ohne großzügige Tiefen

Ausbildungsgelände für Arenen

Neue Dungeon-Rotation in Midnight Season 2

Die Dungeon-Rotation von Season 2 kombiniert neue Midnight-Dungeons mit bekannten Instanzen aus Battle for Azeroth und Dragonflight. Folgende Dungeons sind enthalten:

Altar der Fänge

Mördergasse

Nalorakks Bau

Das blendende Tal

Arena der Leerennarbe

Die Königsruh aus Battle for Azeroth

Der Tempel von Sethraliss aus Battle for Azeroth

Rubinlebensbecken aus Dragonflight

19. August: Start von Midnight Season 2

Am 19. August fällt der offizielle Startschuss für Season 2. Ab diesem Tag kannst du dich den zentralen Saisoninhalten stellen und neue Ausrüstung erspielen.

Neuer Schlachtzug Giftiger Abgrund auf Normal, Heroisch und Mythisch

auf Normal, Heroisch und Mythisch Erster Flügel von Giftiger Abgrund im Schlachtzugsbrowser

im Schlachtzugsbrowser Start von Mythisch+ Season 2

Start der zweiten PvP-Saison

Season 2 für Tiefen mit großzügigen Tiefen und Schlüsseln

Season 2 der Beutejagd mit Alptraummodus und Fluch der Insel

Ausrüstung aus der Großen Schatzkammer von Season 2

Freischaltungen für den Schlachtzug Giftiger Abgrund

Die weiteren Bereiche des Schlachtzugs werden nach dem Saisonstart schrittweise geöffnet:

26. August: Zweiter Flügel des Schlachtzugsbrowsers und Geschichtenmodus

Zweiter Flügel des Schlachtzugsbrowsers und Geschichtenmodus 2. September: Dritter Flügel des Schlachtzugsbrowsers

Dritter Flügel des Schlachtzugsbrowsers 9. September: Vierter Flügel des Schlachtzugsbrowsers

Quelle: Blizzard

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