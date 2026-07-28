WoW Midnight Season 2: Alle Inhalte im Überblick

Mit dem Inhaltsupdate „Fluch von Ula'tek“ wird die Geschichte von World of Warcraft: Midnight fortgesetzt. Du reist zur Gewundenen Insel vor der östlichen Küste Zul'Amans, stellst dich giftigen Gefahren und entdeckst neue Gruppenaktivitäten, Tiefen, Dungeons und Weltbosskämpfe. Eine Woche nach der Veröffentlichung startet außerdem Saison 2 mit einem neuen Schlachtzug, einer überarbeiteten Mythisch+-Rotation und weiteren saisonalen Inhalten.

Eine neue Bedrohung windet sich in den Schatten und das Update „Fluch von Ula'tek“ ruft Champions zur Gewundenen Insel. Deckt in ihren verfluchten Tiefen begrabene Geheimnisse auf, stellt euch giftigen neuen Gefahren und bereitet euch auf frische Herausforderungen vor.

Fluch von Ula'tek – was euch im neuen Inhaltsupdate erwartet

Die Kampagne von Midnightgeht weiter

Neue Zone: Die Gewundene Insel Neue Aktivitäten: Kammern von Atal'Utek Öffentliche Ereignisse Fluchwellen Verfluchtes Angeln

Neuer Schlachtzug mit acht Bossen: Der Giftige Abgrund

Neuer Dungeon mit drei Bossen: Altar der Fänge

Neue Horte für normale, heroische und mythische Weltbosskämpfe

Drei neue Tiefen, darunter eine Nemesistiefe

Saison 2 von Midnightstartet eine Woche nach Launch Updates für Dungeons auf Mythisch+ Neue Arena für Spieler vs. Bots Neue Dungeons Beutejagd, Saison 2

Neue Quests für die Arkantine

UI-Updates für Abklingzeitmanager und Ping-System

Updates für Behausungen: Baupläne speichern, exportieren und importieren Haustiere für zu Hause!

Vier neue Unterfangen

Klassenupdates

Eine neue Zone wartet darauf, entdeckt zu werden: Die Gewundene Insel

Der Nebel über der Insel vor der östlichen Küste Zul'Amans lichtet sich – und Zul'jans Geschichte geht weiter. Ihr begleitet Zul'jarra auf der Suche nach ihrem Bruder. Wird es euch gelingen, Zul'jan und die anderen nach Hause nach Zul'Aman zu bringen? Ihr taucht tief in die längst in Vergessenheit geratene Geschichte der Gewundenen Insel ein, entdeckt, was dort verborgen und wer zurückgelassen wurde.

Abenteurer aufgepasst: Der Berg ruft

Im Inneren des Berges, der hoch über der Gewundenen Insel aufragt, erwarten euch zahlreiche neue Aktivitäten in einem verderbten Ökosystem voller giftiger Gewässer und tödlicher Kreaturen.

Steigt hinab in die Kammern von Atal'Utek, die für anspruchsvolle Gruppeninhalte und rotierende öffentliche Ereignisse ausgelegt sind. Die Teilnahme an diesen öffentlichen Events führt schließlich zu einem Bosskampf.

Während ihr euch in der Zone aufhaltet, habt ihr Zugriff auf einen speziellen Talentbaum, der euch sowohl Spielermacht- als auch Komfortboni gewährt. Dazu gehören unter anderem Effekte, die euch besser vor der giftigen Umgebung auf der Insel schützen.

Fluchwellen und seltene Elitegegner

Während eures Abenteuers kommt es zu sogenannten Fluchwellen, die regelmäßig seltene Elitegegner an fünf rotierenden Orten auf der Insel beschwören.

Das Besiegen dieser Gegner schaltet an diesem Ort das verfluchte Angeln frei. Während sich eine Geschichte rund um die Tortollaner-Kapitänin Tokka entfaltet, steigert ihr euren Ruf bei ihrer Crew und lernt ganz nebenbei, in immer gefährlicheren Gewässern zu angeln.

Stellt euch Weltbossen in Horten

Wir führen Horte ein, eine Weiterentwicklung des Weltbosssystems in Form instanzierter Begegnungen mit skalierendem Schwierigkeitsgrad bis hin zu flexibel mythisch (15 bis 25 Spieler). Horte befinden sich, ähnlich wie Tiefen, an speziellen Orten und verfügen über einen Beschwörungsstein vor dem Eingang.

Drei neue Bosse im Altar der Fänge

Dieser neue Drei-Boss-Dungeon steht zum Start des Inhaltsupdates bis einschließlich 'Heroisch' zur Verfügung und wird eine Woche nach Veröffentlichung, pünktlich zum Beginn von Saison 2 von Midnight, in die Rotation von 'Mythisch+' aufgenommen.

Steigt in den Schlachtzug „Giftiger Abgrund“ hinab und stellt euch Ula'tek

Mit Beginn der Saison 2 von Midnightstellt ihr euch im Giftigen Abgrund Ula'tek selbst. Die uralte, mächtige Kreatur kennt nichts als Hass, Verderbnis und Gift. Durch Zul'jans Handlungen wurde sie entfesselt. Dieser neue Schlachtzug umfasst acht neue Bosskämpfe, an deren Ende ihr Ula'tek als großem Endboss gegenübersteht.

Mehr erfahrt ihr in unserem Schlachtzugszeitplan und -überblick für Midnight.

Erkundet drei neue Tiefen, darunter eine neue Nemesistiefe

Der Ring des Ruhms Die Knardorinsel

Die Giftfalltiefen (Nemesistiefe)

Euch erwarten drei neue Tiefen, darunter auch eine neue Nemesistiefe. Wagt euch in den Ring des Ruhms, auf die Knardorinsel und in die Fänge einer Nemesis in den Giftfalltiefen, um neue Belohnungen zu verdienen (und ein wenig Ruhm). Mit Beginn von Saison 2 von Midnightwerden zudem großzügige Tiefen verfügbar, und ihr könnt euch über Stufe 7 hinaus in höhere Sphären wagen, um euch der neuen Nemesis zu stellen.

Begegnet in bestehenden Tiefen aus Midnightneuen Schlangen- und Giftvarianten.

Macht euch bereit für Saison 2 von Midnight

Eine Woche nach Veröffentlichung des Inhaltsupdates beginnt die neue Saison. Freuen dürft ihr euch auf eine neue Dungeonrotation für Mythisch+, einen neuen Schlachtzug, eine neue PvP-Saison, weitere Beutejagd-Inhalte sowie großzügige Tiefen und Schlüssel.

Dungeonrotation für Mythisch+

Neuer Dungeon: Altar der Fänge

Mördergasse

Nalorakks Bau

Das blendende Tal

Arena der Leerennarbe

Wiederkehrende Dungeons

Königsruh

Rubinlebensbecken

Tempel von Sethraliss

Macht Jagd auf neue Beute in Saison 2 und entdeckt neue Geschichten in der Arkantine

In Saison 2 erwarten euch neue Affixe, neue Ziele und einige neue Beutejagden auf der Gewundenen Insel.

Astalor bekommt neue Sprachausgaben, und in der Arkantine gibt es neue Quests.

Rüstet euch für PvP-Saison 2

Dank der Ausbildungsgelände haben mehr Spieler und Spielerinnen PvP für sich entdeckt. Nach den Schlachtfeldern gegen Bots folgen nun auch Arenen gegen Bots – für alle, die erste Schritte im Arenakampf machen und die Grundlagen erlernen möchten.

Kommende Updates für Abklingzeitmanager und UI

Der Abklingzeitmanager erhält weitere Updates und kann nun auch Schmuckstücke und Tränke erfassen, um euch den Umgang mit Verbrauchsgegenständen zu erleichtern.

Für andere Ressourcen wird zudem das Ping-System erweitert. Ihr könnt künftig eure Aktionsleisten oder den Abklingzeitmanager pingen und so eurem Team den Status eurer Zauber übermitteln.

Das funktioniert auch mit eurem Einheitenfenster, sodass die Gruppe zum Beispiel über eure Gesundheit informiert wird.

Neue Konfigurationen für Heiler im Schlachtzugsfenster sind ebenfalls in der Pipeline. Damit könnt ihr festlegen, welche Arten von Heilstärkungseffekten angezeigt werden und welche Prioritäten diese haben sollen. So könnt ihr besser nachverfolgen, welche Arten von Heilzaubern auf die Gruppe gewirkt wurden.

Mit neuen Bauplänen und Haustieren holt ihr das meiste aus euren Behausungen!

Spieler, die ihre coolen Bauwerke teilen möchten, können künftig sowohl das gesamte Außen- und Innenlayout als auch nur das Innere, nur das Äußere oder einzelne Räume exportieren.

Andere Spieler können diese Exporte anschließend importieren und in ihren eigenen Behausungen verwenden. Wenn ihr etwas Neues ausprobieren wollt, könnt ihr euren aktuellen Aufbau speichern, mit neuen Layouts experimentieren und bei Bedarf jederzeit wieder zum vorherigen Stand zurückkehren.

Wenn ihr komplett neu anfangen möchtet, gibt es außerdem eine neue Reset-Option, die alle Gegenstände zurück in euer Lager verschiebt und euch einen frischen Start ermöglicht.

Wenn ihr einen Bauplan importieren möchtet, aber nicht alle benötigten Gegenstände besitzt, zeigt euch das System eine Übersicht, was benötigt wird, was ihr bereits habt und was noch fehlt. Ihr könnt den Import dennoch durchführen, auch wenn einige Gegenstände fehlen.

Haustiere – endlich zu Hause

Ihr könnt eure Haustiere jetzt in eurem Zuhause frei herumlaufen lassen, indem ihr ein Haustierbett als Dekoration platziert. So könnt ihr eure niedlichen Begleiter bei euch unterbringen. Eure Haustiere können sich dank neuer Navigationstechnologie frei durch eure Behausung bewegen und sich zwischen euren Einrichtungsgegenständen ihren Weg bahnen.

Neue Unterfangen in eurer Nachbarschaft

Vier neue Unterfangen für die Amanitrolle, Kobolde, Zentauren von Ohn'ahra und Tortollaner kommen in eure Nachbarschaft.

Amanitrolle: Amanifälschung Kobolde: Kerzenkultur

Zentauren von Ohn’ahra: Jeder Bakar hat seinen Moment im Rampenlicht Tortollaner: Urlaubssaison



Die Jagd auf Xal'atath mit Arator geht weiter

Begleitet Arator weiter auf seiner Reise, während er die Ereignisse der Leerenspitze verarbeitet. Untersucht gemeinsam mit ihm die Wiederkehr der Klinge des Zwielichts und macht weiter Jagd auf Xal'atath.