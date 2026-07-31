D&D: World of Warcraft bringt Azeroth an den Spieltisch

Mit D&D: World of Warcraft kannst du ab dem 17. November eigene Abenteuer in Azeroth als Dungeons-&-Dragons-Kampagne erleben. Mit einer Master-Tier-Mitgliedschaft bei D&D Beyond erhältst du bereits ab dem 3. November Early Access.

Die Gameplay-Erweiterung verbindet die Klassen, Völker, Fraktionen, Zauber, Monster und Dungeons aus World of Warcraft mit den Regeln von Dungeons & Dragons. Du kannst deinen bekannten WoW-Charakter nachbauen, einen neuen Twink erstellen oder einen komplett eigenen Helden entwickeln.

Alle 13 WoW-Klassen für deine D&D-Kampagne

Die Erweiterung überträgt alle 13 Klassen aus World of Warcraft auf das Tabletop. Als Grundlage dient das Player's Handbook, das um neue Regeln, Anpassungen und Optionen für die verschiedenen WoW-Spezialisierungen ergänzt wird.

Du bekommst unter anderem:

6 neue Unterklassen

3 überarbeitete Unterklassen

mehr als 40 Spezialisierungen

Die sechs neuen Unterklassen

Oath of the Ebon Blade für Paladine

Oath of the Holy für Paladine

Demon Hunter für Ranger

Shadow Domain für Clerics

Discipline Domain für Clerics

Path of the Elements für Barbaren

Die drei überarbeiteten Unterklassen

Swashbuckler für Rogues

Path of the Spiritual Guardian für Barbaren

Warrior of Mystic Brews für Monks

16 spielbare Völker aus Azeroth

Für deinen Charakter stehen insgesamt 16 spielbare Völker zur Auswahl. Elf davon werden neu eingeführt, während fünf bestehende D&D-Völker angepasste Regeln für die Welt von Warcraft erhalten.

Diese elf Völker sind neu

Dracthyr

Draenei

Earthen

Forsaken

Haranir

Mechagnome

Pandaren

Tauren

Troll

Vulpera

Worgen

Diese fünf Völker erhalten überarbeitete Regeln

Dwarf

Elf

Goblin

Human

Orc

Deine Wahl kann dir bereits zu Beginn einen Renown-Wert bei einer Fraktion einbringen. Dadurch ist deine Verbindung zur Horde, zur Allianz oder zu einer anderen Gruppierung direkt in der Herkunft deines Charakters verankert.

Mehr als 60 neue Zauber und zahlreiche Items

Damit sich dein Held auch spielerisch wie ein Charakter aus World of Warcraft anfühlt, erweitert das Buch das Regelwerk um zahlreiche Fähigkeiten und Belohnungen.

mehr als 60 neue Zauber

bekannte Fähigkeiten wie Rune Strike, Demon Spikes und Moonfire

mehr als 25 neue magische Gegenstände

Reittiere und Begleiter

mehr als 10 Berufe

Mit den Berufen kannst du die Zeit zwischen deinen Quests nutzen, um Ausrüstung herzustellen, Gegenstände zu verbessern oder an neuen Upgrades zu arbeiten.

Über 50 Monster und 30 Dungeon-Bosse

Als Dungeon Master erhältst du eine große Auswahl an Gegnern für deine Kampagne. Die Erweiterung enthält:

mehr als 50 neue Monster

30 Dungeon-Bosse mit eigenen Werteblöcken

Damit kannst du sowohl kleinere Begegnungen als auch große Bosskämpfe im Stil von World of Warcraft umsetzen.

Sieben bekannte WoW-Dungeons als Tabletop-Abenteuer

Sieben ikonische Instanzen wurden für das Spielen am Tisch neu aufgebaut. Du kannst die bekannten Orte mit deiner Gruppe erkunden und dich dort auf speziell ausgearbeitete Bossbegegnungen vorbereiten.

Azjol-Nerub

Blackfathom Deeps

Deadmines

Dire Maul

Onyxia's Lair

Scarlet Monastery

Shadowfang Keep

Über 20 Fraktionen mit eigenem Renown-System

In D&D: World of Warcraft kannst du deinen Ruf bei mehr als 20 Fraktionen ausbauen. Das System basiert auf den Renown-Regeln aus dem Dungeon Master's Guide.

Mit steigendem Ansehen kannst du verschiedene Vorteile freischalten:

neue Verbündete

sichere Wege durch feindliche Gebiete

besondere Vergünstigungen

weitere materielle und nicht materielle Belohnungen

Du kannst deinen Ruf bei kleineren Gruppen für schnelle Vorteile erhöhen oder dich langfristig einer bestimmten Fraktion verschreiben.

Icecrown Citadel Map Pack & Digital Adventure

Mit dem separat erhältlichen Icecrown Citadel Map Pack & Digital Adventure kannst du die Festung des Lichkönigs als vollständiges High-Level-Abenteuer spielen.

Das Paket enthält:

5 doppelseitige Poster-Karten im Format 22 × 30 Zoll

im Format 22 × 30 Zoll insgesamt 10 bekannte Begegnungen aus Icecrown Citadel

aus Icecrown Citadel 2 Token-Bögen für die Armee des Lichkönigs

für die Armee des Lichkönigs ein digitales Abenteuer für die Stufen 16 bis 20

5 Kapitel

10 Karten

10 Bosskämpfe

16 neue magische Gegenstände

Zu den enthaltenen Gegenständen gehören unter anderem Frostmourne, Invincible und Bone Warden's Splitter. In der D&D-Beyond-Version kannst du zudem exklusive digitale Belohnungen für besiegte Bosse freischalten.

Dungeon Master's Screen für Azeroth-Kampagnen

Der physische D&D: World of Warcraft Dungeon Master's Screen besteht aus vier Elementen und wurde speziell für Kampagnen in Azeroth gestaltet.

World-of-Warcraft-Artwork auf der Spielerseite

Schnellreferenzen für das Fraktions- und Renown-System

Übersichten für Begegnungen und Kämpfe

doppelseitige physische Ausführung

Das steckt im Ultimate Bundle

Das D&D: World of Warcraft Ultimate Bundle kombiniert die wichtigsten physischen und digitalen Inhalte.

die zentrale D&D: World of Warcraft Gameplay-Erweiterung

das Icecrown Citadel Adventure Map Pack

den D&D: World of Warcraft Dungeon Master's Screen

eine Murloc Promo Mini, solange der Vorrat reicht

digitale Vorbesteller-Boni

einen Code für World-of-Warcraft-Ingame-Gegenstände

Collector's Edition Ultimate Bundle

Das Collector's Edition Ultimate Bundle ersetzt die reguläre Ausgabe durch eine limitierte Sammleredition.

Enthalten sind:

eine limitierte Collector's Edition mit Slipcase

Folien- und Reliefveredelungen zu zwei bekannten WoW-Fraktionen

die digitale Gameplay-Erweiterung

das Icecrown Citadel Adventure Map Pack

der Dungeon Master's Screen

eine garantierte Murloc Promo Mini beim Kauf über D&D Beyond

digitale Vorbesteller-Boni

ein Code für World-of-Warcraft-Ingame-Gegenstände

Digitale Vorbesteller-Boni

Je nach vorbestellter Ausgabe kannst du mehrere digitale Extras erhalten:

Icy Throne Digital Dice Set

Horde & Alliance Character Sheet Backgrounds & Frames

Dungeon Masters: World of Warcraft Play-Along Pack

D&D Encounters: Season of Champions Mini-Abenteuer

Bei entsprechenden physischen und digitalen Bundles erhältst du außerdem einen Code für folgende Gegenstände in World of Warcraft:

Black Dragon Mount

Gazer Pet

Mimic Chest Toy

Mimic Chest Decor

Für die Einlösung benötigst du ein Battle.net-Konto, eine aktive World-of-Warcraft-Lizenz und ein aktives Abonnement. Die Gegenstände sind nicht mit World of Warcraft Classic kompatibel.

Drei verschiedene Cover-Versionen

Die Gameplay-Erweiterung erscheint mit drei unterschiedlichen Cover-Varianten:

Traditional Cover: über reguläre D&D-Händler vor Ort und online erhältlich

über reguläre D&D-Händler vor Ort und online erhältlich Neon Ink Alt Cover: exklusiv bei lokalen Spielehändlern erhältlich

exklusiv bei lokalen Spielehändlern erhältlich Collector's Edition: zunächst als Bestandteil des Collector's Edition Ultimate Bundle vorbestellbar

Deutsche Version erscheint 2027

Zum Start erscheint D&D: World of Warcraft zunächst auf Englisch. Eine lokalisierte Ausgabe auf Deutsch ist zusammen mit französischen, italienischen und spanischen Versionen für 2027 angekündigt.

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