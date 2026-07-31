D&D: World of Warcraft bringt Azeroth an den Spieltisch
Inhaltsverzeichnis
- Alle 13 WoW-Klassen für deine D&D-Kampagne
- 16 spielbare Völker aus Azeroth
- Mehr als 60 neue Zauber und zahlreiche Items
- Über 50 Monster und 30 Dungeon-Bosse
- Sieben bekannte WoW-Dungeons als Tabletop-Abenteuer
- Über 20 Fraktionen mit eigenem Renown-System
- Icecrown Citadel Map Pack & Digital Adventure
- Dungeon Master's Screen für Azeroth-Kampagnen
- Das steckt im Ultimate Bundle
- Collector's Edition Ultimate Bundle
- Digitale Vorbesteller-Boni
- Drei verschiedene Cover-Versionen
- Deutsche Version erscheint 2027
Mit D&D: World of Warcraft kannst du ab dem 17. November eigene Abenteuer in Azeroth als Dungeons-&-Dragons-Kampagne erleben. Mit einer Master-Tier-Mitgliedschaft bei D&D Beyond erhältst du bereits ab dem 3. November Early Access.
Die Gameplay-Erweiterung verbindet die Klassen, Völker, Fraktionen, Zauber, Monster und Dungeons aus World of Warcraft mit den Regeln von Dungeons & Dragons. Du kannst deinen bekannten WoW-Charakter nachbauen, einen neuen Twink erstellen oder einen komplett eigenen Helden entwickeln.
Alle 13 WoW-Klassen für deine D&D-Kampagne
Die Erweiterung überträgt alle 13 Klassen aus World of Warcraft auf das Tabletop. Als Grundlage dient das Player's Handbook, das um neue Regeln, Anpassungen und Optionen für die verschiedenen WoW-Spezialisierungen ergänzt wird.
Du bekommst unter anderem:
- 6 neue Unterklassen
- 3 überarbeitete Unterklassen
- mehr als 40 Spezialisierungen
Die sechs neuen Unterklassen
- Oath of the Ebon Blade für Paladine
- Oath of the Holy für Paladine
- Demon Hunter für Ranger
- Shadow Domain für Clerics
- Discipline Domain für Clerics
- Path of the Elements für Barbaren
Die drei überarbeiteten Unterklassen
- Swashbuckler für Rogues
- Path of the Spiritual Guardian für Barbaren
- Warrior of Mystic Brews für Monks
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16 spielbare Völker aus Azeroth
Für deinen Charakter stehen insgesamt 16 spielbare Völker zur Auswahl. Elf davon werden neu eingeführt, während fünf bestehende D&D-Völker angepasste Regeln für die Welt von Warcraft erhalten.
Diese elf Völker sind neu
- Dracthyr
- Draenei
- Earthen
- Forsaken
- Haranir
- Mechagnome
- Pandaren
- Tauren
- Troll
- Vulpera
- Worgen
Diese fünf Völker erhalten überarbeitete Regeln
- Dwarf
- Elf
- Goblin
- Human
- Orc
Deine Wahl kann dir bereits zu Beginn einen Renown-Wert bei einer Fraktion einbringen. Dadurch ist deine Verbindung zur Horde, zur Allianz oder zu einer anderen Gruppierung direkt in der Herkunft deines Charakters verankert.Zurück zur Übersicht
Mehr als 60 neue Zauber und zahlreiche Items
Damit sich dein Held auch spielerisch wie ein Charakter aus World of Warcraft anfühlt, erweitert das Buch das Regelwerk um zahlreiche Fähigkeiten und Belohnungen.
- mehr als 60 neue Zauber
- bekannte Fähigkeiten wie Rune Strike, Demon Spikes und Moonfire
- mehr als 25 neue magische Gegenstände
- Reittiere und Begleiter
- mehr als 10 Berufe
Mit den Berufen kannst du die Zeit zwischen deinen Quests nutzen, um Ausrüstung herzustellen, Gegenstände zu verbessern oder an neuen Upgrades zu arbeiten.
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Über 50 Monster und 30 Dungeon-Bosse
Als Dungeon Master erhältst du eine große Auswahl an Gegnern für deine Kampagne. Die Erweiterung enthält:
- mehr als 50 neue Monster
- 30 Dungeon-Bosse mit eigenen Werteblöcken
Damit kannst du sowohl kleinere Begegnungen als auch große Bosskämpfe im Stil von World of Warcraft umsetzen.Zurück zur Übersicht
Sieben bekannte WoW-Dungeons als Tabletop-Abenteuer
Sieben ikonische Instanzen wurden für das Spielen am Tisch neu aufgebaut. Du kannst die bekannten Orte mit deiner Gruppe erkunden und dich dort auf speziell ausgearbeitete Bossbegegnungen vorbereiten.
- Azjol-Nerub
- Blackfathom Deeps
- Deadmines
- Dire Maul
- Onyxia's Lair
- Scarlet Monastery
- Shadowfang Keep
Über 20 Fraktionen mit eigenem Renown-System
In D&D: World of Warcraft kannst du deinen Ruf bei mehr als 20 Fraktionen ausbauen. Das System basiert auf den Renown-Regeln aus dem Dungeon Master's Guide.
Mit steigendem Ansehen kannst du verschiedene Vorteile freischalten:
- neue Verbündete
- sichere Wege durch feindliche Gebiete
- besondere Vergünstigungen
- weitere materielle und nicht materielle Belohnungen
Du kannst deinen Ruf bei kleineren Gruppen für schnelle Vorteile erhöhen oder dich langfristig einer bestimmten Fraktion verschreiben.Zurück zur Übersicht
Icecrown Citadel Map Pack & Digital Adventure
Mit dem separat erhältlichen Icecrown Citadel Map Pack & Digital Adventure kannst du die Festung des Lichkönigs als vollständiges High-Level-Abenteuer spielen.
Das Paket enthält:
- 5 doppelseitige Poster-Karten im Format 22 × 30 Zoll
- insgesamt 10 bekannte Begegnungen aus Icecrown Citadel
- 2 Token-Bögen für die Armee des Lichkönigs
- ein digitales Abenteuer für die Stufen 16 bis 20
- 5 Kapitel
- 10 Karten
- 10 Bosskämpfe
- 16 neue magische Gegenstände
Zu den enthaltenen Gegenständen gehören unter anderem Frostmourne, Invincible und Bone Warden's Splitter. In der D&D-Beyond-Version kannst du zudem exklusive digitale Belohnungen für besiegte Bosse freischalten.Zurück zur Übersicht
Dungeon Master's Screen für Azeroth-Kampagnen
Der physische D&D: World of Warcraft Dungeon Master's Screen besteht aus vier Elementen und wurde speziell für Kampagnen in Azeroth gestaltet.
- World-of-Warcraft-Artwork auf der Spielerseite
- Schnellreferenzen für das Fraktions- und Renown-System
- Übersichten für Begegnungen und Kämpfe
- doppelseitige physische Ausführung
Das steckt im Ultimate Bundle
Das D&D: World of Warcraft Ultimate Bundle kombiniert die wichtigsten physischen und digitalen Inhalte.
- die zentrale D&D: World of Warcraft Gameplay-Erweiterung
- das Icecrown Citadel Adventure Map Pack
- den D&D: World of Warcraft Dungeon Master's Screen
- eine Murloc Promo Mini, solange der Vorrat reicht
- digitale Vorbesteller-Boni
- einen Code für World-of-Warcraft-Ingame-Gegenstände
Collector's Edition Ultimate Bundle
Das Collector's Edition Ultimate Bundle ersetzt die reguläre Ausgabe durch eine limitierte Sammleredition.
Enthalten sind:
- eine limitierte Collector's Edition mit Slipcase
- Folien- und Reliefveredelungen zu zwei bekannten WoW-Fraktionen
- die digitale Gameplay-Erweiterung
- das Icecrown Citadel Adventure Map Pack
- der Dungeon Master's Screen
- eine garantierte Murloc Promo Mini beim Kauf über D&D Beyond
- digitale Vorbesteller-Boni
- ein Code für World-of-Warcraft-Ingame-Gegenstände
Digitale Vorbesteller-Boni
Je nach vorbestellter Ausgabe kannst du mehrere digitale Extras erhalten:
- Icy Throne Digital Dice Set
- Horde & Alliance Character Sheet Backgrounds & Frames
- Dungeon Masters: World of Warcraft Play-Along Pack
- D&D Encounters: Season of Champions Mini-Abenteuer
Bei entsprechenden physischen und digitalen Bundles erhältst du außerdem einen Code für folgende Gegenstände in World of Warcraft:
- Black Dragon Mount
- Gazer Pet
- Mimic Chest Toy
- Mimic Chest Decor
Für die Einlösung benötigst du ein Battle.net-Konto, eine aktive World-of-Warcraft-Lizenz und ein aktives Abonnement. Die Gegenstände sind nicht mit World of Warcraft Classic kompatibel.Zurück zur Übersicht
Drei verschiedene Cover-Versionen
Die Gameplay-Erweiterung erscheint mit drei unterschiedlichen Cover-Varianten:
- Traditional Cover: über reguläre D&D-Händler vor Ort und online erhältlich
- Neon Ink Alt Cover: exklusiv bei lokalen Spielehändlern erhältlich
- Collector's Edition: zunächst als Bestandteil des Collector's Edition Ultimate Bundle vorbestellbar
Deutsche Version erscheint 2027
Zum Start erscheint D&D: World of Warcraft zunächst auf Englisch. Eine lokalisierte Ausgabe auf Deutsch ist zusammen mit französischen, italienischen und spanischen Versionen für 2027 angekündigt.Zurück zur Übersicht
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