Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0.7
WoWNewsarchivAugust 2026WoW Patch 12.1: Neue Reittiere aus Tiefen, Dungeons und Raids

WoW Patch 12.1: Neue Reittiere aus Tiefen, Dungeons und Raids

Geschrieben von Telias am 01.08.2026 um 17:30
Inhaltsverzeichnis
  1. Seuchenhauch
  2. Ruinhauch
  3. Blutroter Giftzahn
  4. Apophischer Seelenbrecher
  5. Urzeitlicher Himmelsfreund
  6. Die windende Brut
  7. Arkaner Golem des Tiefenforschers
  8. Umbralasche

Mit Patch 12.1 und Midnight Saison 2 kommen mehrere neue Reittiere zu World of Warcraft. Die neuen Mounts stammen aus unterschiedlichen Endgame-Inhalten und richten sich sowohl an Mythisch-Plus-Spieler als auch an Schlachtzugsgruppen und Tiefenforscher.

Beschreibung

Ein Teil der Reittiere wird über Saisonerfolge freigeschaltet. Andere können bei bestimmten Bossen erbeutet oder in einer Truhe innerhalb einer Tiefe gefunden werden. In dieser Übersicht erfährst du, welche neuen Reittiere aus Dungeons, Schlachtzügen und Tiefen stammen und welche Voraussetzungen für den Erhalt gelten.

Seuchenhauch

Seuchenhauch gehört zu den saisonalen Belohnungen für Mythisch-Plus-Spieler. Um das Reittier freizuschalten, musst du den Erfolg „Schlüsselsteinmeister von Midnight: Saison 2“ abschließen.

Dafür benötigst du in der zweiten Saison von Midnight eine Mythisch-Plus-Wertung von mindestens 2.000 Punkten. Das Reittier steht ganz im Zeichen von Gift und Verfall und wird von einem giftigen Dunst umgeben.

  • Herkunft: Schlüsselsteinmeister von Midnight: Saison 2
  • Voraussetzung: Mindestens 2.000 Mythisch-Plus-Wertung
  • Kategorie: Dungeons
  • Zauber: Seuchenhauch
Seuchenhauch - Reittier in World of Warcraft


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Ruinhauch

Ruinhauch ist die höherwertige Mythisch-Plus-Belohnung der zweiten Saison von Midnight. Das Reittier wird über den Erfolg „Schlüsselsteinlegende von Midnight: Saison 2“ freigeschaltet.

Für den Abschluss musst du eine Mythisch-Plus-Wertung von mindestens 3.000 Punkten erreichen. Thematisch erinnert Ruinhauch an vergangene Kriege, deren Spuren selbst lange nach ihrem Ende noch zu spüren sind.

  • Herkunft: Schlüsselsteinlegende von Midnight: Saison 2
  • Voraussetzung: Mindestens 3.000 Mythisch-Plus-Wertung
  • Kategorie: Dungeons
  • Zauber: Ruinhauch
Ruinhauch - Reittier in World of Warcraft
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Blutroter Giftzahn

Den Blutroten Giftzahn erhältst du über den Erfolg „Ruhm des giftigen Schlachtzüglers“. Dafür musst du die zugehörigen Schlachtzugserfolge im Schlachtzug „Der Giftige Abgrund“ abschließen.

Für jeden Boss des Schlachtzugs gehört ein eigener Erfolg zu dieser Meta-Herausforderung. Als Belohnung wartet der Blutrote Giftzahn, dessen gefährlichste Waffe sein giftiger Schwanz ist.

  • Herkunft: Ruhm des giftigen Schlachtzüglers
  • Voraussetzung: Die zugehörigen Erfolge für die Bosse im Giftigen Abgrund abschließen
  • Kategorie: Dungeons & Schlachtzüge
  • Zauber: Blutroter Giftzahn
Blutroter Giftzahn - Reittier in World of Warcraft


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Apophischer Seelenbrecher

Der Apophische Seelenbrecher ist mit einer besonderen Solo-Herausforderung verbunden. Um das Reittier zu erhalten, musst du den Erfolg „Ich kann das allein: Azta'rec“ abschließen.

Dabei gilt es, Azta'rec während Midnight Saison 2 in seinem Versteck zu besiegen, ohne andere Spieler in der Gruppe zu haben. Der Seelenbrecher wurde einst durch arkane Energie angetrieben, bezieht seine Kraft inzwischen jedoch aus gequälten Seelen.

  • Herkunft: Ich kann das allein: Azta'rec
  • Voraussetzung: Azta'rec ohne andere Spieler in der Gruppe besiegen
  • Zauber: Apophischer Seelenbrecher
Apophischer Seelenbrecher - Reittier in World of Warcraft
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Urzeitlicher Himmelsfreund

Der Urzeitliche Himmelsfreund stammt aus dem Schlachtzug „Der Giftige Abgrund“. Das Reittier kann bei Ula'tek, dem Endboss des Schlachtzugs, auf dem mythischen Schwierigkeitsgrad erbeutet werden.

Die urzeitlichen Himmelsbestien leben tief im Giftigen Abgrund und verlassen ihre Höhlen gewöhnlich nur zur Jagd. Eines dieser Wesen kann nach dem Sieg über Ula'tek als Reittier genutzt werden.

  • Beute von: Ula'tek
  • Schlachtzug: Der Giftige Abgrund
  • Schwierigkeitsgrad: Mythisch
  • Zauber: Urzeitlicher Himmelsfreund
Urzeitlicher Himmelsfreund - Reittier in World of Warcraft
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Die windende Brut

Die windende Brut gehört zu den neuen Reittieren aus dem Dungeon „Altar der Fänge“. Das Mount kann bei Zul'jan erbeutet werden.

Bei dem Reittier handelt es sich um ein groteskes Geflecht aus Schlangen, das sich nach dem Kampf gegen das windende Knäuel dem Spieler unterwirft.

  • Beute von: Zul'jan
  • Dungeon: Altar der Fänge
  • Zauber: Die windende Brut
Die windende Brut - Reittier in World of Warcraft
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Arkaner Golem des Tiefenforschers

Der Arkane Golem des Tiefenforschers ist ein neues Reittier aus der Tiefe „Knardorinsel“. Diese befindet sich im Gebiet „Die Gewundene Insel“.

Das Reittier kann in einer Robusten Truhe gefunden werden. Ursprünglich war das Konstrukt als Geschenk für Silbermond vorgesehen, ging während des Transports jedoch in der Nähe der Küste verloren.

  • Herkunft: Robuste Truhe
  • Tiefe: Knardorinsel
  • Gebiet: Die Gewundene Insel
  • Zauber: Arkangolem des Tiefenforschers
Arkaner Golem des Tiefenforschers - Reittier in World of Warcraft
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Umbralasche

Umbralasche wird über den Erfolg „Schattenchampion von Midnight: Saison 1“ freigeschaltet. Das Reittier ist der Kategorie Dungeons und Schlachtzüge zugeordnet.

Seine Flammen verschonen nur jene, die sich als würdig erweisen.

  • Herkunft: Schattenchampion von Midnight: Saison 1
  • Kategorie: Dungeons & Schlachtzüge
  • Zauber: Umbralasche
Umbralasche - Reittier in World of Warcraft
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