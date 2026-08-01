WoW Patch 12.1: Neue Reittiere aus Tiefen, Dungeons und Raids

Mit Patch 12.1 und Midnight Saison 2 kommen mehrere neue Reittiere zu World of Warcraft. Die neuen Mounts stammen aus unterschiedlichen Endgame-Inhalten und richten sich sowohl an Mythisch-Plus-Spieler als auch an Schlachtzugsgruppen und Tiefenforscher.

Ein Teil der Reittiere wird über Saisonerfolge freigeschaltet. Andere können bei bestimmten Bossen erbeutet oder in einer Truhe innerhalb einer Tiefe gefunden werden. In dieser Übersicht erfährst du, welche neuen Reittiere aus Dungeons, Schlachtzügen und Tiefen stammen und welche Voraussetzungen für den Erhalt gelten.

Seuchenhauch

Seuchenhauch gehört zu den saisonalen Belohnungen für Mythisch-Plus-Spieler. Um das Reittier freizuschalten, musst du den Erfolg „Schlüsselsteinmeister von Midnight: Saison 2“ abschließen.

Dafür benötigst du in der zweiten Saison von Midnight eine Mythisch-Plus-Wertung von mindestens 2.000 Punkten. Das Reittier steht ganz im Zeichen von Gift und Verfall und wird von einem giftigen Dunst umgeben.

Herkunft: Schlüsselsteinmeister von Midnight: Saison 2

Schlüsselsteinmeister von Midnight: Saison 2 Voraussetzung: Mindestens 2.000 Mythisch-Plus-Wertung

Mindestens 2.000 Mythisch-Plus-Wertung Kategorie: Dungeons

Dungeons Zauber: Seuchenhauch

Ruinhauch

Ruinhauch ist die höherwertige Mythisch-Plus-Belohnung der zweiten Saison von Midnight. Das Reittier wird über den Erfolg „Schlüsselsteinlegende von Midnight: Saison 2“ freigeschaltet.

Für den Abschluss musst du eine Mythisch-Plus-Wertung von mindestens 3.000 Punkten erreichen. Thematisch erinnert Ruinhauch an vergangene Kriege, deren Spuren selbst lange nach ihrem Ende noch zu spüren sind.

Herkunft: Schlüsselsteinlegende von Midnight: Saison 2

Schlüsselsteinlegende von Midnight: Saison 2 Voraussetzung: Mindestens 3.000 Mythisch-Plus-Wertung

Mindestens 3.000 Mythisch-Plus-Wertung Kategorie: Dungeons

Dungeons Zauber: Ruinhauch

Blutroter Giftzahn

Den Blutroten Giftzahn erhältst du über den Erfolg „Ruhm des giftigen Schlachtzüglers“. Dafür musst du die zugehörigen Schlachtzugserfolge im Schlachtzug „Der Giftige Abgrund“ abschließen.

Für jeden Boss des Schlachtzugs gehört ein eigener Erfolg zu dieser Meta-Herausforderung. Als Belohnung wartet der Blutrote Giftzahn, dessen gefährlichste Waffe sein giftiger Schwanz ist.

Herkunft: Ruhm des giftigen Schlachtzüglers

Ruhm des giftigen Schlachtzüglers Voraussetzung: Die zugehörigen Erfolge für die Bosse im Giftigen Abgrund abschließen

Die zugehörigen Erfolge für die Bosse im Giftigen Abgrund abschließen Kategorie: Dungeons & Schlachtzüge

Dungeons & Schlachtzüge Zauber: Blutroter Giftzahn

Apophischer Seelenbrecher

Der Apophische Seelenbrecher ist mit einer besonderen Solo-Herausforderung verbunden. Um das Reittier zu erhalten, musst du den Erfolg „Ich kann das allein: Azta'rec“ abschließen.

Dabei gilt es, Azta'rec während Midnight Saison 2 in seinem Versteck zu besiegen, ohne andere Spieler in der Gruppe zu haben. Der Seelenbrecher wurde einst durch arkane Energie angetrieben, bezieht seine Kraft inzwischen jedoch aus gequälten Seelen.

Herkunft: Ich kann das allein: Azta'rec

Ich kann das allein: Azta'rec Voraussetzung: Azta'rec ohne andere Spieler in der Gruppe besiegen

Azta'rec ohne andere Spieler in der Gruppe besiegen Zauber: Apophischer Seelenbrecher

Urzeitlicher Himmelsfreund

Der Urzeitliche Himmelsfreund stammt aus dem Schlachtzug „Der Giftige Abgrund“. Das Reittier kann bei Ula'tek, dem Endboss des Schlachtzugs, auf dem mythischen Schwierigkeitsgrad erbeutet werden.

Die urzeitlichen Himmelsbestien leben tief im Giftigen Abgrund und verlassen ihre Höhlen gewöhnlich nur zur Jagd. Eines dieser Wesen kann nach dem Sieg über Ula'tek als Reittier genutzt werden.

Beute von: Ula'tek

Ula'tek Schlachtzug: Der Giftige Abgrund

Der Giftige Abgrund Schwierigkeitsgrad: Mythisch

Mythisch Zauber: Urzeitlicher Himmelsfreund

Die windende Brut

Die windende Brut gehört zu den neuen Reittieren aus dem Dungeon „Altar der Fänge“. Das Mount kann bei Zul'jan erbeutet werden.

Bei dem Reittier handelt es sich um ein groteskes Geflecht aus Schlangen, das sich nach dem Kampf gegen das windende Knäuel dem Spieler unterwirft.

Beute von: Zul'jan

Zul'jan Dungeon: Altar der Fänge

Altar der Fänge Zauber: Die windende Brut

Arkaner Golem des Tiefenforschers

Der Arkane Golem des Tiefenforschers ist ein neues Reittier aus der Tiefe „Knardorinsel“. Diese befindet sich im Gebiet „Die Gewundene Insel“.

Das Reittier kann in einer Robusten Truhe gefunden werden. Ursprünglich war das Konstrukt als Geschenk für Silbermond vorgesehen, ging während des Transports jedoch in der Nähe der Küste verloren.

Herkunft: Robuste Truhe

Robuste Truhe Tiefe: Knardorinsel

Knardorinsel Gebiet: Die Gewundene Insel

Die Gewundene Insel Zauber: Arkangolem des Tiefenforschers

Umbralasche

Umbralasche wird über den Erfolg „Schattenchampion von Midnight: Saison 1“ freigeschaltet. Das Reittier ist der Kategorie Dungeons und Schlachtzüge zugeordnet.

Seine Flammen verschonen nur jene, die sich als würdig erweisen.

Herkunft: Schattenchampion von Midnight: Saison 1

Schattenchampion von Midnight: Saison 1 Kategorie: Dungeons & Schlachtzüge

Dungeons & Schlachtzüge Zauber: Umbralasche

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