WoW: Abklingzeitmanager verfolgt künftig Tränke und Schmuckstücke

Mit Patch 12.1 erhält World of Warcraft mehrere Updates für die Benutzeroberfläche. Der Abklingzeitmanager kann künftig auch Tränke, Schmuckstücke und Volksfähigkeiten nachverfolgen. Zusätzlich lassen sich Zauber, Gesundheit und Mana direkt an die Gruppe übermitteln, während Heiler wichtige Stärkungseffekte im Schlachtzugsfenster gezielter anzeigen können.

In „Fluch von Ula'tek“ werden Updates an der Benutzeroberfläche vorgenommen, die entwickelt wurden, damit ihr eure Abklingzeiten, verbrauchbaren Gegenstände und wichtige Kampfinformationen nachverfolgen könnt, wenn es wirklich darauf ankommt.

Behaltet die Kontrolle mit dem Abklingzeitmanager

Durch die Updates kann der Abklingzeitmanager jetzt Schmuckstücke und Tränke nachverfolgen und euch bei der Verwendung der verbrauchbaren Gegenstände helfen. Er kann auch die Dauer und Abklingzeit von Volksfähigkeiten nachverfolgen.

Für die optimierte Nutzung anderer Ressourcen erfolgen weitere Updates am Ping-System. Spieler können ihre Aktionsleiste oder den Abklingzeitmanager pingen und ihrem Team so direkte Statusmeldungen zu ihren Zaubern geben.

Ihr könnt auch eure eigenen Einheitenfenster pingen, um eure Gesundheit an die Gruppe zu übermitteln. Spieler, die als Heiler dienen, können den Status ihres Manas übermitteln und müssen es so nicht mehr extra ankündigen, wenn ihr Mana verbraucht ist.

Sorgt mit neuen Einstellungen für kontinuierliche Heilung

Heiler können ab sofort die Anzeige der Stärkungseffekte im Schlachtzugsfenster konfigurieren und einzelne von ihnen verbergen, damit die wichtigsten Heilungseffekte sichtbar bleiben.

Wir sehen uns im Spiel, wo ihr diese Updates mit eurer Gruppe und eurem Schlachtzugsteam zum Einsatz bringt.