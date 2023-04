World of Warcraft: Eine Serie als nächstes Projekt? Blizzard sorgt für Spekulationen

The Last of Us, The Witcher, The Division, Beyond Good and Evil und Bioshock haben eins gemeinsam: All das sind Spiele, die bereits eine Serie am Start haben oder wo Serien/Filme offiziell bestätigt sind, um am heimischen Fernseher ihren Fans einige Stunden Unterhaltung zu bieten.

World of Warcraft fehlt bei dieser Auflistung noch. Ich erinnere mich noch, als ich mit World of Warcraft anfing und irgendwo einmal gelesen hatte, dass es einen Film dazu gibt. Ich habe ihn dann bei einem Streaming-Dienst gefunden und mir Warcraft: The Beginning angeschaut. Der Film war echt ganz ok. Allerdings liegt das nun auch schon einige Jahre zurück. Dabei würde doch gerade die Welt von World of Warcraft so viele Möglichkeiten bieten.

Es gibt unzählige Geschichten zu erzählen, unendliche Erweiterungen, Helden, Bösewichte und Welten zu entdecken. Doch nach dem ersten Film wurde es still. Sehr still. Jetzt lässt Twitter die Hoffnung wieder aufkeimen. Denn Mike Ybarra selbst schrieb: "Von einem Film weiß ich nichts, aber es gibt einige Geschichten, die wir erzählen wollen”

Interessant ist, dass er in dem Tweet auch Chris Metzen erwähnt, der im Dezember 2022 wieder bei Blizzard eingestiegen ist, nachdem er 2016 dort aufgehört hatte. Metzen hat damals am Warcraft Film mitgewirkt und gilt als der Story-Experte bei World of Warcraft. Natürlich ließ er es sich nicht nehmen auf den Tweet zu reagieren:

Ein Film klingt auch spaßig? Auch? Also zusätzlich zu einer Serie? Ich würde mich über eine gut gemachte Serie jedenfalls sehr freuen, denn gerade was die Lore in World of Warcraft betrifft, habe ich einiges aufzuholen. Man könnte pro Erweiterung eine Staffel ansetzen und damit wäre jede Staffel eine in sich geschlossene Miniserie. Oder man verfolgt die Geschichte einiger der unvergesslichen Charaktere, die uns schon seit Jahren auf unseren Abenteuern begleiten. World of Warcraft bietet so viele Möglichkeiten!

Was wäre schöner, als mit einem kalten Bier und einem Eimer Popcorn im eigenen Heimkino in vertraute und geliebte Welten einzutauchen! Blizzard war ja dieses Jahr schon für einige Überraschungen gut, vielleicht planen sie dort etwas, was allen World of Warcraft Fans sicher ein Lächeln ins Gesicht zaubern würde: Eine richtig gut gemachte Serie!

Ich wäre dabei!

Quellen: Twitter

Verpasst jetzt keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folgt uns auf Facebook, Twitter oder abonniert unseren RSS-Feed.