WoW: Eisenkettenbikini über den Handelsposten erhältlich

Der Eisenkettenbikini erscheint in WoW erstmals im Handelsposten. Patch 11.2.7 weist ihn mit einem Preis von 150 Händlerdevisen aus.

Mit Patch 11.2.7 wird im Handelsposten von World of Warcraft erstmals der Eisenkettenbikini als kosmetisches Item verfügbar sein. Das auffällige Outfit wurde bereits in Patch 10.0 entdeckt, erhält aber erst jetzt eine festgelegte Bezugsquelle.

Der Eisenkettenbikini soll 150 Händlerdevisen kosten. Wann genau er im Handelsposten verfügbar sein wird, ist bislang nicht bekannt.

Daneben existieren vier weitere Varianten – Gold, Silber, Kupfer und Rost – die derzeit keine zugewiesene Quelle haben. Aufgrund ihrer Einzigartigkeit ist jedoch davon auszugehen, dass auch sie exklusiv über den Handelsposten angeboten werden.

