Spiel:
World of Warcraft
Addon:
The War Within
Version:
Patch 11.2.5
WoWNewsarchivNovember 2025WoW: Eisenkettenbikini über den Handelsposten erhältlich

WoW: Eisenkettenbikini über den Handelsposten erhältlich

Geschrieben von Telias am 25.11.2025 um 14:27

Der Eisenkettenbikini erscheint in WoW erstmals im Handelsposten. Patch 11.2.7 weist ihn mit einem Preis von 150 Händlerdevisen aus.

Inhaltsverzeichnis

Mit Patch 11.2.7 wird im Handelsposten von World of Warcraft erstmals der Eisenkettenbikini als kosmetisches Item verfügbar sein. Das auffällige Outfit wurde bereits in Patch 10.0 entdeckt, erhält aber erst jetzt eine festgelegte Bezugsquelle.

Der Eisenkettenbikini soll 150 Händlerdevisen kosten. Wann genau er im Handelsposten verfügbar sein wird, ist bislang nicht bekannt.

Daneben existieren vier weitere Varianten – Gold, Silber, Kupfer und Rost – die derzeit keine zugewiesene Quelle haben. Aufgrund ihrer Einzigartigkeit ist jedoch davon auszugehen, dass auch sie exklusiv über den Handelsposten angeboten werden.

Eisenkettenbikini in World of Warcraft Goldkettenbikini in World of Warcraft Silberkettenbikini in World of Warcraft Kupferkettenbikini in World of Warcraft Rostiger Kettenbikini in World of Warcraft

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.

Zurück zur Übersicht



Kommentare:
World of Warcraft News
Beliebte Artikel
Gaming News

Datenschutz / Impressum / Umweltschutz / Privatsphäre

© 2003-2025 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

World of Warcraft, The Burning Crusade, Wrath of The Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth, Shadowlands, Dragonflight, The War Within and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.