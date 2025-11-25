Pilgerfreudenfest 2025 in WoW: Neue Pilgerfreudenrucksäcke
Beim Pilgerfreudenfest 2025 gibt es erstmals vier neue Pilgerfreudenrucksäcke. Diese Belohnungen sind über die täglichen Quests im Event erhältlich.
Inhaltsverzeichnis
Das Pilgerfreudenfest in World of Warcraft ist ein saisonales Event, das kulinarische Themen in den Mittelpunkt stellt. Vom 23. bis 30. November 2025 kannst du wieder an reich gedeckten Tischen Platz nehmen, Gerichte zubereiten und verschiedene Quests abschließen.
Pilgerfreudenfest 2025: Neue Pilgerfreudenrucksäcke
Beim Pilgerfreudenfest 2025 neu dabei: vier Pilgerfreudenrucksäcke. Diese Belohnungen erhältst du durch die Teilnahme an den Tagesquests des Events. Die neuen Varianten umfassen:
- Grüner Pilgerfreudenrucksack
- Oranger Pilgerfreudenrucksack
- Violetter Pilgerfreudenrucksack
- Weißer Pilgerfreudenrucksack
Jeder dieser Rucksäcke steckt in einem Beutel namens Pilgerfreuden, den du als Belohnung nach Abschluss der Tagesaufgaben erhältst.
Zurück zur Übersicht
Pilgerfreudenfest: Event Guide
Alle Infos zu Rezepten, Erfolgen, Questreihen und Belohnungen findest du in unserem kompletten Guide zum Pilgerfreudenfest.Zurück zur Übersicht
Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.Zurück zur Übersicht
Kommentare: