WoW Legion Remix: Bronzepartikel einfach sammeln

Geschrieben von Telias am 24.11.2025 um 11:24

In Phase 4 von Legion Remix lassen sich Bronzepartikel auf Argus mit einem neuen Buff schneller und ohne Gegnerkontakt einsammeln.

Inhaltsverzeichnis
  1. So funktioniert der Buff „Zeitverzerrte Wyrmzunge“
  2. Buff erneuern durch neue Generatoren
  3. Questfortschritt auf Argus statt Verheerte Inseln

In der vierten Phase von World of Warcraft: Legion Remix verändert sich das Sammeln von Bronzepartikeln auf Argus deutlich. Mit dem Einsatz eines Verlorenen Lichtschmiedegenerators kannst du deinen Charakter vorübergehend in eine Wyrmzunge verwandeln und so bisher unsichtbare Bronzepartikel sichtbar machen.

So funktioniert der Buff „Zeitverzerrte Wyrmzunge“

Nach der Aktivierung des Generators erhältst du den Buff Zeitverzerrte Wyrmzunge. Du bewegst dich dadurch 60 % schneller und wirst von den meisten Gegnern ignoriert. Gleichzeitig kannst du Bronzepartikel auf Argus sehen und einsammeln. Je mehr Partikel du sammelst, desto stärker wird der Effekt – die Geschwindigkeit steigt und auch der Bronzeertrag erhöht sich. Der Buff endet, sobald du in den Kampf gerätst.



Buff erneuern durch neue Generatoren

Der Effekt ist nicht dauerhaft. Sobald er abläuft oder du in den Kampf gehst, musst du entweder denselben Verlorenen Lichtschmiedegenerator neu aufladen oder einen weiteren Generator finden, um den Buff erneut zu aktivieren.

Questfortschritt auf Argus statt Verheerte Inseln

Einige Spieler haben festgestellt, dass bestimmte Aufgaben wie Ewige Forschung: Saubere Luft schwerer zu erfüllen sind, wenn sie ausschließlich in den ursprünglichen Gebieten der Verheerten Inseln nach Partikeln suchen. Dank des neuen Systems musst du Argus nicht mehr verlassen, um solche Quests abzuschließen. Die nötigen verweilenden Zeitpartikel findest du jetzt auch auf Argus, während du Bronzepartikel sammelst.

Quelle: Wowhead

