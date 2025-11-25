Blizzards Damage Meter in WoW: Beta-Features, Bugs und kommende Verbesserungen

World of Warcraft integriert Blizzards Damage Meter in der Beta, analysiert Schadensquellen, zeigt aktuelle Einschränkungen und erhält regelmäßig neue Funktionen.

Inhaltsverzeichnis

In der Beta von World of Warcraft testet Blizzard eine neue Schadensanzeige, die du als Blizzards Damage Meter nutzen kannst. Sie wurde bewusst bereits jetzt aktiviert, obwohl sie sich noch in intensiver Entwicklung befindet, damit Endgame-Tests in WoW nicht ohne integrierte Auswertung des verursachten Schadens stattfinden müssen.

Die aktuelle Version erfasst noch fälschlich bestimmte Begegnungsmechaniken und Selbstschaden, bildet viele Effekte anders ab als gängige Schadensmeter-Addons und sortiert den Schaden von Begleitern und Wächtern noch nicht wie geplant; all das wird in den nächsten Wochen angepasst. Außerdem arbeitet Blizzard an weiteren Anzeigeoptionen wie kombinierter Gesamtschaden und DPS, einer Aufschlüsselung des erlittenen Schadens pro Gegner und einem Todesrückblick, während kosmetische Änderungen hinter der grundlegenden Funktionalität zurückstehen und dein Feedback die weiteren Prioritäten in WoW bestimmt.

Hallo! Wir haben ein paar Anmerkungen für diejenigen unter euch, die die Schadensanzeige testen. Das ist etwas, das sich noch in intensiver, laufender Entwicklung befindet, und wir haben sie zu dem Zeitpunkt aktiviert, weil wir Endgame-Tests nicht ohne sie machen wollten. Die Schadensanzeige in der Beta ist heute noch weit von ihrer endgültigen Form entfernt. Es gibt eine Menge spezieller Logik, die Schadensmeter-Addons und Seiten wie WarcraftLogs verwenden, um Schadensquellen von Spielerzaubern wie Wirbelwind oder Feuerbrandaura zu einem einzigen Ereignis zusammenzufassen, und wir werden in ein paar Wochen eine ähnliche Behandlung einbauen. Derzeit werden mehrere Begegnungsmechaniken und Quellen von Selbstschaden von der Schadensanzeige erfasst. Das sind Bugs und werden behoben. Basierend auf Feedback werden wir anpassen, wie Schaden von Begleitern und Wächtern sortiert wird, mit dem Ziel, dass diese in der Liste von oben nach unten (vom meisten zum wenigsten verursachten Schaden) durchmischt angezeigt werden, anstatt immer nach unten sortiert zu werden. Es gibt bereits viele Anzeigeoptionen in den Einstellungen, aber wir iterieren weiter und verbessern die Formatierung deiner Standardeinstellungen. Ein Beispiel dafür: In einem zukünftigen Beta-Update wird die Standardansicht „verursachter Schaden“ sowohl den Gesamtschaden als auch die DPS nebeneinander anzeigen. Wir arbeiten an einer Aufschlüsselung „erlittener Schaden durch Gegner“, damit du sehen kannst, wie viel Schaden jeder Gegner in einer Begegnung von jedem Spieler erhalten hat. Das ist noch einige Wochen entfernt. Wir arbeiten außerdem an einer Todesrückblick-Funktion, weil es wichtig ist, ein klares Verständnis davon zu haben, was einen Tod verursacht hat. In den nächsten Wochen werden wir viele Updates an der Schadensanzeige implementieren und dabei immer berücksichtigen, dass kosmetische Änderungen oder Verbesserungen der Lesbarkeit eine geringere Priorität haben als die grundlegende Funktionalität. Und noch einmal: Wir haben die Schadensanzeige in der Beta aktiviert, bevor wir all das oben Genannte implementiert haben, um frühzeitig Feedback zu bekommen! Dieses Feedback ist extrem hilfreich, und wir wollen unsere Arbeit danach priorisieren, was für Spieler am wichtigsten bzw. am wirkungsvollsten ist – also vielen Dank und bitte macht weiter damit!

Quelle: Blizzard

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.