WoW Handelsposten bringt frostige Reittiere & Skins im Dezember

Geschrieben von Telias am 25.11.2025 um 20:38

Neue Reittiere, winterliche Skins und der Juwelenbesetzte Saphirskarabäus erwarten dich im Handelsposten von WoW im Dezember.

Inhaltsverzeichnis

Der Handelsposten in World of Warcraft sorgt auch im Dezember für frostige Highlights. In WoW erwartet dich ein breites Angebot winterlicher Belohnungen, darunter der Saphirblaue Resonanzkristall und das Reittier „Juwelenbesetzter Saphirskarabäus“. Wenn du winterliche Aktivitäten im Reisetagebuch abschließt, sicherst du dir nicht nur Belohnungen, sondern auch zusätzliche Händlerdevisen für exklusive Items.

  • Handelsposten-Event für Dezember mit winterlichen Items und Belohnungen
  • Bonusbelohnung: Reittier „Juwelenbesetzter Saphirskarabäus“
  • 500 Händlerdevisen automatisch pro Monat bei aktivem Account
  • Zusätzliche Devisen durch Aktivitäten im Reisetagebuch verdienen
  • Festhalten-Funktion: Wunschitem kann über den Monat hinaus reserviert werden
  • Standorte: Dornogal, Sturmwind (T&W), Orgrimmar (Zen’shiri)
Juwelenbesetzter Saphirskarabäus - Reittier in World of Warcraft

Trotzt der Kälte und entdeckt ein Füllhorn an frostigen Schätzen, wenn ihr dem Handelsposten im Dezember einen Besuch abstattet. Schließt eine Fülle an winterlichen Aktivitäten ab, schaltet die monatliche Belohnung frei – den Saphirblauen Resonanzkristall – und heißt das Reittier 'Juwelenbesetzter Saphirskarabäus' in eurer Sammlung willkommen.

Besucht T&W** (Tawney und Wilder) direkt außerhalb des Magierviertels in Sturmwind oder den Handelsposten Zen'shiri neben der Feste Grommash in Orgrimmar, um einen Blick auf die neuesten verfügbaren Waren*** zu werfen. Spielercharaktere können zudem den Handelsposten in der Hauptstadt Dornogal (die Schmiedegründe) auf der Insel von Dorn besuchen, wo sowohl Vertreter von Tawney und Wilder als auch des Handelspostens Zen'shiri die Türen für sie öffnen.

Schaut euch das Sortiment für Dezember an

Ensemble: Gewand der Himmelshexe (Kopf, Schulter, Brust, Taille, Beine, Füße, Hände)

Gleitender Himmelsfuchs
„Steigt mit dem treusten und liebevollsten Fuchs in ganz Azeroth in die Lüfte“
 

Reit- und Haustiere

Gegenstandsname

Gegenstandstyp

Kosten
Spitzenhorn der Kalu'ak Reittier 500 Händlerdevisen
Zügel des gleitenden Himmelsfuchses Reittier 750 Händlerdevisen
Bündelbob Haustier 250 Händlerdevisen

Rüstungstransmogrifikationsvorlagen

Gegenstandsname Gegenstandstyp Kosten
Blaue Pantoffeln des Fallenstellers Füße 40 Händlerdevisen
Azurblaue Wintermütze Kopf 50 Händlerdevisen
Eisblauer Schulterumhang des Streuners Schulter 75 Händlerdevisen
Jagdköcher der Frostwölfe Rücken/Umhang 100 Händlerdevisen
Ensemble: Eisblaue Kopfbedeckung des Streuners Kopf, Kopf 100 Händlerdevisen
Ensemble: Azurblauer Trainingsanzug Brust, Beine 100 Händlerdevisen
Löwenwappenohrenschützer Kopf 170 Händlerdevisen
Ohrenschützer des Frostwolfklans Kopf 170 Händlerdevisen
Ensemble: Böenerprobtes Gewand Kopf, Brust, Taille, Beine, Füße 375 Händlerdevisen
Ensemble: Die Winterkollektion des Adligen Schulter, Schulter, Kopf, Brust, Taille, Beine, Füße, Hände, Rücken/Umhang 600 Händlerdevisen
Ensemble: Gewand der Himmelshexe Kopf, Schulter, Brust, Taille, Beine, Füße, Hände 750 Händlerdevisen

Waffentransmogrifikationsvorlagen

Gegenstandsname Gegenstandstyp Kosten
Buchband des Azurlichts Schildhand 75 Händlerdevisen
Foliant der himmelblauen Chiffren Schildhand 75 Händlerdevisen
Saphirenes Skarabäusbollwerk Schild 100 Händlerdevisen
Eingefrorener Zauberstab der Eiskönigin Zauberstab 170 Händlerdevisen
Eingefrorener Langdolch der Eiskönigin Dolch 170 Händlerdevisen
Eingefrorene Kriegsgleven des Nordens Kriegsgleven 175 Händlerdevisen
Frostiger Karabiner des Zeitmarschalls Schusswaffe 200 Händlerdevisen
Luftiger Zauberstab der Himmelshexe Zauberstab 200 Händlerdevisen
Luftiger Stab der Himmelshexe Stab 250 Händlerdevisen
Eingefrorene Großaxt des Frostwolfklans Zweihandaxt 260 Händlerdevisen
Aegis der Julzeit Schild 300 Händlerdevisen
Herziger luftiger Langbogen Bogen 300 Händlerdevisen
Baumkrone Stab 400 Händlerdevisen
Kandiertes Messer Dolch 400 Händlerdevisen
Große kandierte Klinge Zweihandschwert 450 Händlerdevisen
Aufmunterer XL Zweihandstreitkolben 450 Händlerdevisen
Kandierte Klinge Einhandschwert 600 Händlerdevisen

Die Bonusbelohnung für diesen Monat

Schließt Aktivitäten ab, um die Leiste oben im Reisetagebuch innerhalb des Abenteuerführers (UMSCHALT + J)*** zu füllen, und ihr erhaltet die Bonusbelohnung für diesen Monat – den Saphirblauen Resonanzkristall, der den Juwelenbesetzten Saphirskarabäus (Reittier) beschwört.

So funktioniert’s

Holt euch jeden Monat Devisen

Zu Beginn jeden Monats erhalten Spieler mit einem aktiven Account ohne Beanstandungen aus der Truhe des Sammlers automatisch 500 Händlerdevisen. Wenn ihr zu Beginn des neuen Monats keine aktive Spielzeit auf eurem Account habt oder über kein Abonnement verfügt, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Eure Devisen werden eurem Account am ersten Tag des Monats gutgeschrieben, an dem ihr Spielzeit oder ein aktives Abonnement habt. Die Menge ist für alle Spieler gleich, unabhängig davon, wie ihr für eure Spielzeit bezahlt.

Das Reisetagebuch

Schließt monatliche Aktivitäten im neuen Reisetagebuch ab. Jeden Monat gibt es ein wechselndes, thematisch abgestimmtes Set von Aktivitäten. Diese Aktivitäten bieten euch die Gelegenheit auf bis zu 500 zusätzliche Händlerdevisen. Ihr könnt jeden Monat nur eine bestimmte Menge Devisen durch den Abschluss von Aktivitäten verdienen, ihr müsst also nicht jeden Monat alle Aktivitäten im Tagebuch abschließen. Euch steht eine Reihe von spannenden Aktivitäten im Spiel offen, aus denen ihr auswählen könnt, um leicht an Devisen zu kommen. Spieler können Devisen ganz einfach beim Spielen verdienen, etwa beim Abschluss von Quests, bei Kämpfen auf Schlachtfeldern, bei der Teilnahme an Feiertagsaktivitäten oder in Dungeons auf Mythisch+. Ihr könnt aber auch an Aktivitäten teilnehmen, die extra für den jeweiligen Monat erdacht wurden.

Einen Gegenstand festhalten

Keine Sorge, falls ihr euch gegen Ende des Monats den einen Gegenstand noch nicht geholt habt, der für euch ein „absolutes Muss“ ist. Ihr könnt einen Gegenstand „festhalten“, damit ihr ihn später erwerben könnt. Wenn ihr einen Gegenstand festhaltet, bleibt er beim Monatswechsel verfügbar, bis er erworben oder ausgetauscht wird.

Falls die Angebote dieses Monats nicht nach eurem Geschmack waren, könnt ihr eure Händlerdevisen ganz einfach für später aufsparen. Nicht ausgegebene Devisen laufen euch nicht davon, sondern werden in den nächsten Monat mitgenommen.

Quelle: Blizzard

