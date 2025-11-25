WoW Handelsposten bringt frostige Reittiere & Skins im Dezember

Neue Reittiere, winterliche Skins und der Juwelenbesetzte Saphirskarabäus erwarten dich im Handelsposten von WoW im Dezember.

Der Handelsposten in World of Warcraft sorgt auch im Dezember für frostige Highlights. In WoW erwartet dich ein breites Angebot winterlicher Belohnungen, darunter der Saphirblaue Resonanzkristall und das Reittier „Juwelenbesetzter Saphirskarabäus“. Wenn du winterliche Aktivitäten im Reisetagebuch abschließt, sicherst du dir nicht nur Belohnungen, sondern auch zusätzliche Händlerdevisen für exklusive Items.

Trotzt der Kälte und entdeckt ein Füllhorn an frostigen Schätzen, wenn ihr dem Handelsposten im Dezember einen Besuch abstattet. Schließt eine Fülle an winterlichen Aktivitäten ab, schaltet die monatliche Belohnung frei – den Saphirblauen Resonanzkristall – und heißt das Reittier 'Juwelenbesetzter Saphirskarabäus' in eurer Sammlung willkommen.

Besucht T&W** (Tawney und Wilder) direkt außerhalb des Magierviertels in Sturmwind oder den Handelsposten Zen'shiri neben der Feste Grommash in Orgrimmar, um einen Blick auf die neuesten verfügbaren Waren*** zu werfen. Spielercharaktere können zudem den Handelsposten in der Hauptstadt Dornogal (die Schmiedegründe) auf der Insel von Dorn besuchen, wo sowohl Vertreter von Tawney und Wilder als auch des Handelspostens Zen'shiri die Türen für sie öffnen.

Schaut euch das Sortiment für Dezember an

Spitzenhorn der Kalu'ak (Reittier)

„Die Tuskarr bezeichnen diese Spitzenhörner nicht als Kalu'ak, um einen Besitzanspruch auf sie zu erheben, sondern als Warnung an Wilderer, die es auf ihre besonderen Geweihe abgesehen haben.“





Ensemble: Die Winterkollektion des Adligen

(Schulter, Schulter, Kopf, Brust, Taille, Beine, Füße, Hände, Rücken/Umhang) Bündelbob (Haustier)

„Nachdem sie während des Zweiten Krieges für Nahrung und Leder gejagt wurden, ist diese Robbenspezies, die einst die nördlichen Regionen der Östlichen Königreiche beheimatete, nun nur noch in Nordend vorzufinden.“

Ensemble: Gewand der Himmelshexe (Kopf, Schulter, Brust, Taille, Beine, Füße, Hände) Gleitender Himmelsfuchs

„Steigt mit dem treusten und liebevollsten Fuchs in ganz Azeroth in die Lüfte“



Eingefrorener Zauberstab der Eiskönigin

(Auch gezeigt: Ensemble: Azurblauer Trainingsanzug – Bruststücke und Beine) Eingefrorener Langdolch der Eiskönigin



Eingefrorene Großaxt des Frostwolfklans Eingefrorene Kriegsgleven des Nordens

Reit- und Haustiere

Gegenstandsname Gegenstandstyp Kosten Spitzenhorn der Kalu'ak Reittier 500 Händlerdevisen Zügel des gleitenden Himmelsfuchses Reittier 750 Händlerdevisen Bündelbob Haustier 250 Händlerdevisen

Rüstungstransmogrifikationsvorlagen

Waffentransmogrifikationsvorlagen

Die Bonusbelohnung für diesen Monat

Reittier: Juwelenbesetzter Saphirskarabäus

„Diese verzierte, juwelenbesetzte Statue wurde einer Prinzessin der Tol'vir geschenkt und von den Edelsteinsehern von Ramkahen zum Leben erweckt.“

Schließt Aktivitäten ab, um die Leiste oben im Reisetagebuch innerhalb des Abenteuerführers (UMSCHALT + J)*** zu füllen, und ihr erhaltet die Bonusbelohnung für diesen Monat – den Saphirblauen Resonanzkristall, der den Juwelenbesetzten Saphirskarabäus (Reittier) beschwört.

So funktioniert’s

Holt euch jeden Monat Devisen

Zu Beginn jeden Monats erhalten Spieler mit einem aktiven Account ohne Beanstandungen aus der Truhe des Sammlers automatisch 500 Händlerdevisen. Wenn ihr zu Beginn des neuen Monats keine aktive Spielzeit auf eurem Account habt oder über kein Abonnement verfügt, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Eure Devisen werden eurem Account am ersten Tag des Monats gutgeschrieben, an dem ihr Spielzeit oder ein aktives Abonnement habt. Die Menge ist für alle Spieler gleich, unabhängig davon, wie ihr für eure Spielzeit bezahlt.

Das Reisetagebuch

Schließt monatliche Aktivitäten im neuen Reisetagebuch ab. Jeden Monat gibt es ein wechselndes, thematisch abgestimmtes Set von Aktivitäten. Diese Aktivitäten bieten euch die Gelegenheit auf bis zu 500 zusätzliche Händlerdevisen. Ihr könnt jeden Monat nur eine bestimmte Menge Devisen durch den Abschluss von Aktivitäten verdienen, ihr müsst also nicht jeden Monat alle Aktivitäten im Tagebuch abschließen. Euch steht eine Reihe von spannenden Aktivitäten im Spiel offen, aus denen ihr auswählen könnt, um leicht an Devisen zu kommen. Spieler können Devisen ganz einfach beim Spielen verdienen, etwa beim Abschluss von Quests, bei Kämpfen auf Schlachtfeldern, bei der Teilnahme an Feiertagsaktivitäten oder in Dungeons auf Mythisch+. Ihr könnt aber auch an Aktivitäten teilnehmen, die extra für den jeweiligen Monat erdacht wurden.

Einen Gegenstand festhalten

Keine Sorge, falls ihr euch gegen Ende des Monats den einen Gegenstand noch nicht geholt habt, der für euch ein „absolutes Muss“ ist. Ihr könnt einen Gegenstand „festhalten“, damit ihr ihn später erwerben könnt. Wenn ihr einen Gegenstand festhaltet, bleibt er beim Monatswechsel verfügbar, bis er erworben oder ausgetauscht wird.

Falls die Angebote dieses Monats nicht nach eurem Geschmack waren, könnt ihr eure Händlerdevisen ganz einfach für später aufsparen. Nicht ausgegebene Devisen laufen euch nicht davon, sondern werden in den nächsten Monat mitgenommen.