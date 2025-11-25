WoW Handelsposten bringt frostige Reittiere & Skins im Dezember
Neue Reittiere, winterliche Skins und der Juwelenbesetzte Saphirskarabäus erwarten dich im Handelsposten von WoW im Dezember.
Inhaltsverzeichnis
Der Handelsposten in World of Warcraft sorgt auch im Dezember für frostige Highlights. In WoW erwartet dich ein breites Angebot winterlicher Belohnungen, darunter der Saphirblaue Resonanzkristall und das Reittier „Juwelenbesetzter Saphirskarabäus“. Wenn du winterliche Aktivitäten im Reisetagebuch abschließt, sicherst du dir nicht nur Belohnungen, sondern auch zusätzliche Händlerdevisen für exklusive Items.
- Handelsposten-Event für Dezember mit winterlichen Items und Belohnungen
- Bonusbelohnung: Reittier „Juwelenbesetzter Saphirskarabäus“
- 500 Händlerdevisen automatisch pro Monat bei aktivem Account
- Zusätzliche Devisen durch Aktivitäten im Reisetagebuch verdienen
- Festhalten-Funktion: Wunschitem kann über den Monat hinaus reserviert werden
- Standorte: Dornogal, Sturmwind (T&W), Orgrimmar (Zen’shiri)
Trotzt der Kälte und entdeckt ein Füllhorn an frostigen Schätzen, wenn ihr dem Handelsposten im Dezember einen Besuch abstattet. Schließt eine Fülle an winterlichen Aktivitäten ab, schaltet die monatliche Belohnung frei – den Saphirblauen Resonanzkristall – und heißt das Reittier 'Juwelenbesetzter Saphirskarabäus' in eurer Sammlung willkommen.
Besucht T&W** (Tawney und Wilder) direkt außerhalb des Magierviertels in Sturmwind oder den Handelsposten Zen'shiri neben der Feste Grommash in Orgrimmar, um einen Blick auf die neuesten verfügbaren Waren*** zu werfen. Spielercharaktere können zudem den Handelsposten in der Hauptstadt Dornogal (die Schmiedegründe) auf der Insel von Dorn besuchen, wo sowohl Vertreter von Tawney und Wilder als auch des Handelspostens Zen'shiri die Türen für sie öffnen.
Schaut euch das Sortiment für Dezember an
Reit- und Haustiere
Gegenstandsname
Gegenstandstyp
Kosten
Spitzenhorn der Kalu'ak Reittier 500 Händlerdevisen Zügel des gleitenden Himmelsfuchses Reittier 750 Händlerdevisen Bündelbob Haustier 250 Händlerdevisen
Rüstungstransmogrifikationsvorlagen
Gegenstandsname Gegenstandstyp Kosten Blaue Pantoffeln des Fallenstellers Füße 40 Händlerdevisen Azurblaue Wintermütze Kopf 50 Händlerdevisen Eisblauer Schulterumhang des Streuners Schulter 75 Händlerdevisen Jagdköcher der Frostwölfe Rücken/Umhang 100 Händlerdevisen Ensemble: Eisblaue Kopfbedeckung des Streuners Kopf, Kopf 100 Händlerdevisen Ensemble: Azurblauer Trainingsanzug Brust, Beine 100 Händlerdevisen Löwenwappenohrenschützer Kopf 170 Händlerdevisen Ohrenschützer des Frostwolfklans Kopf 170 Händlerdevisen Ensemble: Böenerprobtes Gewand Kopf, Brust, Taille, Beine, Füße 375 Händlerdevisen Ensemble: Die Winterkollektion des Adligen Schulter, Schulter, Kopf, Brust, Taille, Beine, Füße, Hände, Rücken/Umhang 600 Händlerdevisen Ensemble: Gewand der Himmelshexe Kopf, Schulter, Brust, Taille, Beine, Füße, Hände 750 Händlerdevisen
Waffentransmogrifikationsvorlagen
Gegenstandsname Gegenstandstyp Kosten Buchband des Azurlichts Schildhand 75 Händlerdevisen Foliant der himmelblauen Chiffren Schildhand 75 Händlerdevisen Saphirenes Skarabäusbollwerk Schild 100 Händlerdevisen Eingefrorener Zauberstab der Eiskönigin Zauberstab 170 Händlerdevisen Eingefrorener Langdolch der Eiskönigin Dolch 170 Händlerdevisen Eingefrorene Kriegsgleven des Nordens Kriegsgleven 175 Händlerdevisen Frostiger Karabiner des Zeitmarschalls Schusswaffe 200 Händlerdevisen Luftiger Zauberstab der Himmelshexe Zauberstab 200 Händlerdevisen Luftiger Stab der Himmelshexe Stab 250 Händlerdevisen Eingefrorene Großaxt des Frostwolfklans Zweihandaxt 260 Händlerdevisen Aegis der Julzeit Schild 300 Händlerdevisen Herziger luftiger Langbogen Bogen 300 Händlerdevisen Baumkrone Stab 400 Händlerdevisen Kandiertes Messer Dolch 400 Händlerdevisen Große kandierte Klinge Zweihandschwert 450 Händlerdevisen Aufmunterer XL Zweihandstreitkolben 450 Händlerdevisen Kandierte Klinge Einhandschwert 600 Händlerdevisen
Die Bonusbelohnung für diesen Monat
Schließt Aktivitäten ab, um die Leiste oben im Reisetagebuch innerhalb des Abenteuerführers (UMSCHALT + J)*** zu füllen, und ihr erhaltet die Bonusbelohnung für diesen Monat – den Saphirblauen Resonanzkristall, der den Juwelenbesetzten Saphirskarabäus (Reittier) beschwört.
So funktioniert’s
Holt euch jeden Monat Devisen
Zu Beginn jeden Monats erhalten Spieler mit einem aktiven Account ohne Beanstandungen aus der Truhe des Sammlers automatisch 500 Händlerdevisen. Wenn ihr zu Beginn des neuen Monats keine aktive Spielzeit auf eurem Account habt oder über kein Abonnement verfügt, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Eure Devisen werden eurem Account am ersten Tag des Monats gutgeschrieben, an dem ihr Spielzeit oder ein aktives Abonnement habt. Die Menge ist für alle Spieler gleich, unabhängig davon, wie ihr für eure Spielzeit bezahlt.
Das Reisetagebuch
Schließt monatliche Aktivitäten im neuen Reisetagebuch ab. Jeden Monat gibt es ein wechselndes, thematisch abgestimmtes Set von Aktivitäten. Diese Aktivitäten bieten euch die Gelegenheit auf bis zu 500 zusätzliche Händlerdevisen. Ihr könnt jeden Monat nur eine bestimmte Menge Devisen durch den Abschluss von Aktivitäten verdienen, ihr müsst also nicht jeden Monat alle Aktivitäten im Tagebuch abschließen. Euch steht eine Reihe von spannenden Aktivitäten im Spiel offen, aus denen ihr auswählen könnt, um leicht an Devisen zu kommen. Spieler können Devisen ganz einfach beim Spielen verdienen, etwa beim Abschluss von Quests, bei Kämpfen auf Schlachtfeldern, bei der Teilnahme an Feiertagsaktivitäten oder in Dungeons auf Mythisch+. Ihr könnt aber auch an Aktivitäten teilnehmen, die extra für den jeweiligen Monat erdacht wurden.
Einen Gegenstand festhalten
Keine Sorge, falls ihr euch gegen Ende des Monats den einen Gegenstand noch nicht geholt habt, der für euch ein „absolutes Muss“ ist. Ihr könnt einen Gegenstand „festhalten“, damit ihr ihn später erwerben könnt. Wenn ihr einen Gegenstand festhaltet, bleibt er beim Monatswechsel verfügbar, bis er erworben oder ausgetauscht wird.
Falls die Angebote dieses Monats nicht nach eurem Geschmack waren, könnt ihr eure Händlerdevisen ganz einfach für später aufsparen. Nicht ausgegebene Devisen laufen euch nicht davon, sondern werden in den nächsten Monat mitgenommen.
Quelle: Blizzard
Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.Zurück zur Übersicht
Kommentare: