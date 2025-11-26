World of Decorcraft bringt Housing kreativ ins Rampenlicht

Das WoW-Event „World of Decorcraft“ bringt kreatives Housing ins Spiel: Infos zu Ablauf, Preisen, Teilnahme und Twitch-Übertragung.

Mit dem Start des neuen Housing-Systems in World of Warcraft beginnt ein einzigartiger Kreativ-Wettbewerb: World of Decorcraft. Sechs Finalisten – je drei aus der Horde und Allianz – kämpfen live auf Twitch um beeindruckende Preise. Der Wettbewerb richtet sich an kreative Spieler, die ihr gestalterisches Talent im Housing unter Beweis stellen wollen. Die Teilnahme ist noch möglich, aber nur für kurze Zeit.

Nach dem Start des Vorabzugangs zum Housing mit dem Patch in der nächsten Woche beginnt auf Twitch World of Decorcraft: Azeroths nächster Top-Baumeister, und es bleibt noch Zeit, damit du dich bewirbst, um einer der Finalisten zu werden, die teilnehmen und fantastische Preise gewinnen können.

Konkret werden 6 Finalisten gecastet (3 Horde- und 3 Allianz-Spieler), die in einer einwöchigen kreativen Reise gegeneinander antreten, die in die Welt … of Warcraft und auch in den Rest der Welt übertragen wird. Hier ist alles, was du wissen musst:

The Event

Kickoff: Dienstag, 2. Dezember, live auf Twitch

Dienstag, 2. Dezember, live auf Twitch Bauwoche: 3.–9. Dezember

3.–9. Dezember Das Finale: Mittwoch, 10. Dezember, live auf Twitch

Mittwoch, 10. Dezember, live auf Twitch Hosts und Jury: Moderiert von Zepla, mit Esfand und AnnieFuchsia als Co-Moderatoren und Juroren

Die Kriterien

Die Finalisten werden ein Haus in World of Warcraft bauen und es präsentieren.

Die Jury sucht nicht nur nach dem hübschesten Haus. Gesucht sind Kreativität, Einfallsreichtum und Ausdruck der eigenen Persönlichkeit.

Nachdem die Finalisten im Kickoff-Stream vorgestellt wurden, bauen sie die ganze Woche über nach ihrem eigenen Zeitplan, mit einem Check-in zur Wochenmitte durch die Hosts und einem großen Grand Finale, das live auf Twitch übertragen wird.

Die Beute

Großchampion: Eine World of Warcraft: Midnight Physical Collector’s Edition, signierte Merch-Artikel vom WoW-Entwicklerteam, eine Housing-Tasse, ein Holiday-Pullover und 1 volles Jahr WoW-Spielzeit.

Eine World of Warcraft: Midnight Physical Collector’s Edition, signierte Merch-Artikel vom WoW-Entwicklerteam, eine Housing-Tasse, ein Holiday-Pullover und 1 volles Jahr WoW-Spielzeit. 2. Platz: Eine Housing-Tasse, ein Holiday-Pullover und 8 Monate WoW-Spielzeit.

Eine Housing-Tasse, ein Holiday-Pullover und 8 Monate WoW-Spielzeit. 3. Platz: Eine Housing-Tasse, ein Holiday-Pullover und 6 Monate WoW-Spielzeit.

Eine Housing-Tasse, ein Holiday-Pullover und 6 Monate WoW-Spielzeit. Alle 6 Finalisten erhalten einen World of Warcraft: Midnight Epic Edition-Code und WoW-Spielzeit.

So bewirbst du dich

Klicke hier, um dich für World of Decorcraft zu bewerben

Bewerbungen schließen am Donnerstag, dem 27. November, um 12:00 Uhr PST.

Zögere nicht!

Voraussetzungen