Neues Event in WoW: Der Kalimdorpokal bringt Drachenrennen und Transmog-Belohnungen

Es ist soweit: Das Drachenreiten hält Einzug in Azeroth. In World of Warcraft konntet ihr eure Flugdrachen aus Dragonflight nur auf den Dracheninseln so richtig ausreizen, doch in Patch 10.1.5: Risse in der Zeit startet ein neues Event: Der große Kalimdorpokal. Vom 15. bis 29. August könnt ihr euch auf einigen Rennstrecken ausprobieren und neben Erfolgen auch einiges an Transmog für eure Drachen erspielen.

Um an diesem Event teilzunehmen, müsst ihr die Startquest in Valdrakken annehmen. Beim Podium der Transformation warten die Reiter Azeroths schon auf euch. Für diese Quest müssen drei Rennen auf Kalimdor absolviert werden. Als Belohnung winken 10 Abzeichen der Reiter von Azeroth. Diese können dann bei Maztha eingetauscht werden, die ihr ebenfalls am Podium der Transformation in Valdrakken findet.

Wie bei den Rennstrecken auf den Dracheninseln, gibt es auch beim Kalimdorpokal einige Erfolge. Für den Abschluss in Bronze, Silber und Gold, sowie für die fortgeschrittenen Strecken und natürlich auch, wenn ihr die Strecken rückwärts absolviert. Man kann also auf insgesamt 144 Erfolge kommen, wenn man in den nächsten 14 Tagen fleißig durch die Lüfte gleitet.

Wer noch Transmogs für seine Drachen sucht, kann sich ebenfalls freuen. Jedes Mal, wenn man eine Rennstrecke das erste Mal abschließt, bekommt man ein Abzeichen der Reiter von Azeroth. Das gilt für jede Schwierigkeit. Insgesamt kann man sich hier 144 Abzeichen erspielen.

Belohnungen

Alle Rennen:

Rennstrecke Gebiet Koordinaten Teufelstour Teufelswald 58.2, 10.8 Winterwanderung Winterquell 68.8, 68.1 Nordrassilspirale Berg Hyjal 56.7, 27.9 Hyjalheißfuß Berg Hyjal 21.9, 54.2 Raketenbahnritt Azshara 67.2, 26.2 Eschentalecke Eschental 37.0, 30.6 Durotardurchquerung Durotar 56.9, 62.8 Kraterkreisel von Un'goro Krater von Un'goro 53.3, 93.1 Uldumkreisel Uldum 55.8, 44.2 Ausmaß von Ahn'Qiraj Silithus 39.5, 84.2 Feralasschuttstreifzug Feralas 64.1, 55.4 Faden der Tausend Nadeln Tausend Nadeln 9.7, 17.3 Klingenhauerkreisel Südliches Brachland 42.8, 93.1 Brachlandschluchtsturzflug Südliches Brachland 41.4, 13.0 Desolacedrift Desolace 28.1, 63.2 Webergewebe Steinkrallengebirge 66.7, 86.8

Quelle: Manacrew

