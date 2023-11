World of Warcraft Entwicklerinterview mit Maria Hamilton und Kristy Moret

Auch am Samstag wurden auf der Blizzcon 2023 einige Interviews geführt, die im Stream nicht zu sehen waren. Damit ihr nichts verpasst, haben wir natürlich alles für euch übersetzt!

Das Interview fand am 05.11.2023 mit Associate Design Director Maria Hamilton und Lead World Artist Kristy Moret statt.

Die Vorbestellung gewährt einen 3 Tägigen Vorabzugang. Werden Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um sicherzustellen, dass Spieler den Markt für bestimmte Gegenstände im Auktionshaus, die als „Pay-to-Win“ gelten könnten, nicht bekommen können?

Wir möchten, dass die Early-Access-Zeit eine entspannte Zeit ist, in der die Spieler die Geschichte von The War Within genießen können. Saisoninhalte werden nicht verfügbar sein. Es sollte sich weder verpflichtend anfühlen noch einen Vorteil verschaffen.

Cross-Realm Gilden werden möglich sein, aber was ist mit den Regionen?

Regionen sind wesentlich komplizierter aber gehen so gesehen in die gleiche Richtung, aber es gibt viel größere technische Hürden.

In 10.2 bekommen wir einige zusätzliche Druiden-Anpassungen. Wird dies in „The War Within“ und den nachfolgenden Erweiterungen erweitert werden?

Wir hoffen es. Im Team gibt es starke Befürworter, die Anpassungen zu erweitern und wir hören auf das Feedback der Spieler.

Chris Metzen erwähnte, dass die Worldsoul Saga schneller erscheinen würde, als die Spieler es gewohnt waren? Wie sieht die Timeline zur Veröffentlichung aus?

Wir können noch nicht näher darauf eingehen, aber ja, es wird schneller gehen. Wir möchten sicherstellen, dass die Spieler diese Saga nicht erst im Jahr 2030 abschließen. Die Teams wurden umstrukturiert, um diese gesamte Saga schneller erstellen zu können.

Wird die Flugform zu einer dynamischen Flugoption?

Wir können derzeit nichts dazu sagen. (AdR: Karazza bestätigte auf X das dynamische Fliegen für die Fluggestalt des Druiden bereits.)

Welche Art von Rhythmus wird für die Tiefen erwartet? Wie oft werden Spieler sie spielen können?

Die Tiefen sind vollständig wiederholbar und ohne Sperre. Der Loot wird eventuell anders sein oder möglicherweise eingeschränkt, aber wir möchten, dass ihr mit euren Freunden spielen könnt.

Wie viele Charaktere können Spieler in ihrer Kriegsmeute haben?

Der gesamte Account wird Teil der Kriegsmeute sein, aber nicht jeder wird in der coolen Camp-Auswahlszene auftauchen. Horde und Allianz sind dabei inklusive.

Gibt es Bedenken, dass Heldentalente und nachfolgende zusätzliche Systeme die Charakterentwicklung ähnlich wie geliehene Macht verkomplizieren könnten?

Das Team ist sich der früheren Probleme mit diesen Systemen sehr bewusst und berücksichtigt diese. Sie möchten, dass sich die Fähigkeiten in die Klasse gut einfügen.

Da sich Midnight stark auf die Leere konzentriert, werden die Ethereals im Mittelpunkt stehen?

Ich bin mir nicht sicher, ob wir zum jetzigen Zeitpunkt etwas dazu sagen können. Der Fokus liegt definitiv auf der Leere, dem Schatten und den Bedrohungen für den Sonnenbrunnen. Es mag einige offensichtliche Entscheidungen geben, aber diese können wir im Moment noch nicht verraten.

Welche Maßnahmen werden unternommen, damit alle drei kommenden Erweiterungen sich unterscheiden?

Bei jeder Erweiterung handelt es sich um eine vollständiges AddOn mit einer vollständigen Palette an Aktivitäten und Zonen, die die Spieler erleben können. Während die Geschichte fortgesetzt wird, gibt es auch viele einzelne kleinere Geschichten, die diese neuen Umgebungen erweitern. Wir möchten sicherstellen, dass wir die Geschichte über drei Erweiterungen hinweg zusammenhängend erzählen können, jede jedoch für sich genommen spannend und eigenständig ist. Zonen und Story in Midnight sind bereits im Gange. Ich bin mittlerweile sehr gut darin, an mehreren Dingen gleichzeitig zu arbeiten und habe diese Pipeline so aufgebaut, dass ich parallel an den Erweiterungen arbeiten kann..

Können wir damit rechnen, dass Reittieranpassung ähnlich wie bei Drachenreiten-Reittieren und dem neu angekündigten Tiefen-Reittier erweitert wird?

Das ist auf jeden Fall etwas, das wir in Dragonflight gerne gemacht haben und wir werden nach Möglichkeiten suchen, dies auch in Zukunft fortzusetzen. Es ist aber unwahrscheinlich, dass ältere Reittiere zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten erhalten.

Werden in WoW weitere Support-Specs hinzugefügt?

Dazu gibt es im Moment nichts zu verkünden.

Werden die wichtigen Inhaltspatches wieder bekannt gegeben, damit Spieler wissen, dass sie genügend Inhalte bekommen, bevor sie sich die zukünftige Erweiterungen kaufen?

Die Roadmap war sehr erfolgreich und wir würden sie gerne beibehalten, aber der Umfang ist derzeit tendenziell auf etwa ein Jahr begrenzt.

Realmübergreifende Gilden wurden angekündigt, aber wird es irgendwelche Handelsbeschränkungen geben?

Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist wahrscheinlich, dass diese Einschränkungen reduziert werden.

Für Kriegsmeute gibt es zahlreiche accountweite Fortschritte, sind darunter auch Pet-Sammlungen für Jäger?

Ich bin mir nicht sicher, ob es einen gemeinsamen Stall geben wird.

Inhalte der offenen Welt spielten in Dragonflight eine große Rolle, waren aber auf lange Sicht nur begrenzt attraktiv. Wird etwas unternommen, um diesen Inhalt relevant zu halten?

Das ist etwas, was uns bewusst ist. Die Traumblüte verfügt über eine dynamische Skalierung, die es ermöglicht, Aktivitäten mit weniger Spielern abzuschließen. Es ist nichts spezifisches für The War Within geplant, aber es gibt noch mehr Möglichkeiten in der offenen Welt, darunter die Tiefen und andere Inhalte mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad und Gruppengröße.

Gibt es Pläne, ähnliche Events zu veranstalten, wie Secrets of Azeroth oder ähnliches?

Es ist definitiv etwas, mit dem wir gerne experimentieren und auf dem wir aufbauen, aber wir können heute nichts bekannt geben.

Gibt es Designs, die aufgrund technischer Einschränkungen verkleinert werden mussten?

Bei dieser Erweiterung mussten wir nichts reduzieren. Der Kristall im Hallowfall Canyon, der die Zone beleuchtet, basiert auf einer neuen Technologie, die uns hilft, die Beleuchtung der Zone dynamisch zu ändern, was dank unserer technischen Technologie zum Fortschritt der Erzählung beiträgt. Ähnliches gilt für den Zonenwechsel. Die Gebiete können jetzt wie noch nie zuvor auf Spieler reagieren.

Wird die Gruppengröße in den Tiefen eine Rolle spielen, insbesondere im Hinblick auf den Loot?

Die Tiefen sollen den Spielern mit weniger Zeit trotzdem einen guten Fortschritt ermöglichen, aber die Gruppengröße sollte darauf keinen Einfluss haben.

Gibt es Bedenken, dass die Aufregung und Überraschung der Spieler mit der Ankündigung der nächsten drei Erweiterungen weniger wird?

Mit jeder Erweiterung gibt es noch so viel mehr zu entdecken und anzukündigen, was dazu beitragen wird, die Spieler bei Laune zu halten, einschließlich einer starken, zusammenhängenden Erzählung. Die Features in Midnight werden die Spieler voraussichtlich umhauen.

Haben sich intern Dinge geändert, die es ermöglichen, drei Erweiterungen gleichzeitig anzukündigen, oder ist es gängige Praxis, dass wir dieses Mal nur eine Vorschau davon bekommen?

Wir wissen, dass wir Inhalte in Shadowlands nicht so schnell veröffentlicht haben, wie es nötig gewesen wäre. Daher ist es wichtig, dass wir Inhalte schneller produzieren. Wir haben uns zu einer Roadmap für Dragonflight verpflichtet und diesen Zeitplan eingehalten. Der nächste Patch nach 10.2 wird ein paar Tage später auf dem PTR erscheinen. Wir entwickeln jetzt parallel an mehreren Erweiterungen, um den Inhaltsfluss aufrechtzuerhalten?

Wie haben die neuen Beschäftigten dazu beigetragen, die Expansion und den Inhaltsrhythmus zu beschleunigen?

Einige der Künstler wurden nahtlos in bestehende Teams integriert und wir sind sicher, dass ihre Kunst die Welt in zukünftigen Inhalten und Erweiterungen wirklich erweitern wird. Quest- und Erzähldesigner haben sich wunderbar integriert und ihre Arbeit wird bereits überall in Dragonflight vorgestellt.

Wie wurde KI in die Blizzard-Pipeline integriert?

KI ist aufregend und neu, aber wir wollen sie auf ethische Weise nutzen, die unsere kreative Arbeit nicht ersetzt. Wir haben AI genutzt, um Helme für alle Charakterrassen umzurüsten, eine riesige Aufgabe, die für einen einzelnen Entwickler mühsam sein kann. Wir wollen aber keine Zonen mit KI entwickeln, statt dessen kann man sie zur Verteilung von Handwerksmaterial verwenden. Wir wollen die Generierung von KI-Kunst vermeiden: Leidenschaft kann man nicht ersetzen.

Werden wir aufgrund der Einheit zwischen Horde und Allianz eine Überarbeitung des Fraktionssystems erleben? Könnten wir mit einer dritten Fraktion rechnen?

Von der Fraktionsinteraktion und -zusammenarbeit wird es erzählerisch mehr geben, aber nicht so sehr von der technischen Seite. Über eine dritte Fraktion gibt es nichts zu besprechen.

Gibt es Diskussionen darüber, die Kulturen von WoW zu erweitern und zu untersuchen, wie reale Kulturen WoW beeinflussen?

Das Team arbeitet hart daran, „Cuture Points“ zu entwickeln, die dabei helfen, Schlüsselaspekte verschiedener Kulturen im Spiel festzuhalten.Das Team versucht auch, bei der Entwicklung von In-Game-Kulturen die Erforschung realer Kulturen zu nutzen. Während der Entwicklung der Kunst und des Stils der Tuskarr in Dragonflight kamen eine Reihe indigener Sprecher hinzu. Wir möchten diese Kulturen durch die Linse von Experten und Rednern mit unterschiedlichem Hintergrund gründlich untersuchen, um diese Kulturen hervorzuheben und einen positiven Beitrag zu ihnen zu leisten..

Ist es einfacher, in einer Umgebung zu arbeiten, in der die nächsten drei Erweiterungen enthüllt wurden?

Es ist unglaublich hilfreich, eine starke Leitvision zu haben, die definitiv dabei hilft, konsequent eine überzeugende Erzählung zu entwickeln.

Wie werden Sie sicherstellen, dass die Catch-Up Mechanik die Spieler nicht überfordert?

Die Kriegsmeute wird es den Spielern noch einfacher machen, mehrere Alts gleichzeitig zu spielen, beispielsweise mit Account-weitem Ruf. Es gibt weniger Nachholbedarf bei bestimmten Anforderungen. Außerdem müssen sie ihren Tiefen-Begleiter nicht auf jeden Charakter ausrüsten.

Gibt es eine Philosophie darüber, was bei der Kriegsmeute geteilt wird? Werden Währungen geteilt?

Ziel ist es, Währung und andere gemeinsame Fortschritte einzubeziehen, wenn das im Vergleich zum Erfolg eines einzelnen Charakters sinnvoll ist.

Wie verlief die Aktualisierung älterer Reittiere auf das dynamische Fliegen?

Einige erforderten erhebliche Anpassungen der Takelage, was zeitaufwändig ist, aber wir haben vor, diese Schritt für Schritt durchzuführen. Das kann unglaublich technisch sein und muss natürlich aussehen und sich auch natürlich anfühlen.

Was war das Ziel bei der Wiedereinführung der Zwerge der Irdenen?

Es geht darum, eine übergreifende Erzählung zu haben und weiterhin unsere bestehenden Kulturen zu erforschen, die wir in Zukunft noch erweitern können.

Werden wir weitere kulturelle Erkundungen für eher vernachlässigte Rassen sehen? Tauren?

Wir können nicht unbedingt über einzelne Rassen sprechen, aber wir möchten die Gelegenheiten auf jeden Fall nutzen, wenn wir können.

Können wir mit einem Rework rechnen, wenn wir ältere Gebiete wie Nordend und Quel'thalas erneut besuchen?

Das wäre ziemlich vernünftig.

Sollten wir angesichts der Erwähnung bestimmter Zonen in Midnight mit kontinentweiten Updates oder mehr lokalen Updates rechnen?

Meistens lokal. Da in modernen Zonen so viel Detailreichtum vorhanden ist, ist es einfach nicht möglich, vollständige Aktualisierungen durchzuführen. Ich möchte mich wirklich auf die spezifischen Bereiche im Zusammenhang mit dieser Erweiterungen konzentrieren und unsere ganze Kraft darauf ausrichten. Erwarten Sie einen frischen Anstrich an bestimmten Stellen, aber auch, dass ältere Versionen wahrscheinlich nicht vollständig entfernt werden. Denken Sie an Chromie.

Gibt es Bedenken, dass neuere Spieler möglicherweise nicht an die Hauptcharaktere der kommenden Erweiterungen herangeführt werden, wenn sie in Dragonflight leveln müssen?

Wir stellen sicher, dass die Spieler wissen, wer die Hauptcharaktere sind, möchten uns aber auf das Level-Erlebnis von Dragonflight konzentrieren, bis sie dies abgeschlossen haben.

Wer sind die Hauptcharaktere in „The War Within“?

Alleria spielt auf jeden Fall eine Große Rolle. Außerdem könnt ihr sichergehen, dass Magni, Anduin, Thrall und viele andere ihren Teil dazu beitragen werden. Allerdings ist jeder Freiwild, da diese Ereignisse ganz Azeroth betreffen.

Worüber möchten Sie sprechen oder davon schwärmen?

Alle Zonen wurden mit Blick auf das dynamische Fliegen entworfen und haben dadurch viel Einfluss genommen, wie diese Zonen geschaffen wurden.

Die Zusammenarbeit mit Metzen war eine fantastische Erfahrung. Er kam vorbei, um das Team kennenzulernen und seine Liebe zu Dragonflight zum Ausdruck zu bringen, um dann gemeinsam mit uns eine neue Vision für die Zukunft von WoW zu entwickeln. Es macht wirklich Spaß, mit ihm zu arbeiten.

Quelle: WoWHead

