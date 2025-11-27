Spiel:
World of Warcraft
Addon:
The War Within
Version:
Patch 11.2.5
WoWNewsarchivNovember 2025World of Warcraft: Alle Housing-Dekorationen aus Legion Remix

World of Warcraft: Alle Housing-Dekorationen aus Legion Remix

Geschrieben von Telias am 27.11.2025 um 14:19

Im Legion Remix Event lassen sich neue Housing-Dekorationen durch Erfolge freischalten oder für Bronze bei Domelius in Dalaran kaufen.

Inhaltsverzeichnis
  1. Freischaltung über Erfolge
  2. Kaufoptionen im Infinite Bazaar

Mit dem Start von Patch 11.2.7 am 2. Dezember erhalten Spieler in World of Warcraft die Möglichkeit, neue Housing-Dekorationen im Legion-Stil freizuschalten. Diese besonderen Gegenstände sind ausschließlich über das Legion Remix Event erhältlich und lassen sich durch das Erfüllen spezifischer Erfolge verdienen.

Freischaltung über Erfolge

Jede Housing-Dekoration wird einmalig durch einen passenden Erfolg freigeschaltet. Wer zusätzliche Exemplare benötigt, kann diese für Bronze beim NPC Domelius im Infinite Bazaar in Dalaran kaufen.



Zurück zur Übersicht

Kaufoptionen im Infinite Bazaar

Alle freigeschalteten Gegenstände lassen sich beim Händler Domelius erwerben. Die Währung dafür ist Bronze, die durch Aktivitäten in Legion Remix gesammelt wird. Je nach Dekoration liegen die Kosten zwischen 2.500 und 30.000 Bronze. Damit bietet das Event eine vielfältige Auswahl an einzigartigen Dekorationsobjekten für alle, die ihr Housing individuell gestalten möchten.

World of Warcraft Housing: Behausungskatalog
Housing Dekoration Erfolg Kosten
Altar der Verderbten Flammen Weltquests der Verheerten Inseln V 30.000 Bronze
Verderbnisgrube Schlachtzüge von Legion Remix 30.000 Bronze
Dämonische Aufbewahrungstruhe Die Legionsrichter 5.000 Bronze
Teufelsfackel des Eredarlords Der Argusvorstoß 5.000 Bronze
Teufelsbrunnen Anachronistischer Schlüsselsteinmeister 30.000 Bronze
Hängender Teufelsstahlkäfig Der Hochbergstamm 5.000 Bronze
Hängende Teufelsstahlkette Verteidigung der Verheerten Inseln III 5.000 Bronze
Große Kerze der Legion Die Nachtsüchtigen 2.500 Bronze
Teufelskohlenpfanne der Legion Die Traumweber 5.000 Bronze
Teufelsfackel der Legion Macht der Obelisken II 5.000 Bronze
Holokommunikator der Legion Dungeonier der Verheerten Inseln 30.000 Bronze
Folterbank der Legion Heroische Weltquests der Verheerten Inseln III 10.000 Bronze
Schildwache Mondschwinges Blick Die Wächterinnen 30.000 Bronze
Kleine Kerze der Legion Die Nachtsüchtigen 2,500 Bronze
Foliant der Verderbten Farondis' Hofstaat 10.000 Bronze
Vertikale Teufelsstahlkette Verteidigung der Verheerten Inseln III 5.000 Bronze
Thron des Vrykulfürsten Valarjar 20.000 Bronze
Altar der Verderbten Flammen - Housing-Dekoration in World of Warcraft Verderbnisgrube - Housing-Dekoration in World of Warcraft Dämonische Aufbewahrungstruhe - Housing-Dekoration in World of Warcraft Teufelsfackel des Eredarlords - Housing-Dekoration in World of Warcraft Teufelsbrunnen - Housing-Dekoration in World of Warcraft Hängender Teufelsstahlkäfig - Housing-Dekoration in World of Warcraft Hängende Teufelsstahlkette - Housing-Dekoration in World of Warcraft Große Kerze der Legion - Housing-Dekoration in World of Warcraft Teufelskohlenpfanne der Legion - Housing-Dekoration in World of Warcraft Teufelsfackel der Legion - Housing-Dekoration in World of Warcraft Holokommunikator der Legion - Housing-Dekoration in World of Warcraft Folterbank der Legion - Housing-Dekoration in World of Warcraft Schildwache Mondschwinges Blick - Housing-Dekoration in World of Warcraft Kleine Kerze der Legion - Housing-Dekoration in World of Warcraft Foliant der Verderbten - Housing-Dekoration in World of Warcraft Vertikale Teufelsstahlkette - Housing-Dekoration in World of Warcraft Thron des Vrykulfürsten - Housing-Dekoration in World of Warcraft

Quelle: MMO Champion

Zurück zur Übersicht

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.

Zurück zur Übersicht



Kommentare:
World of Warcraft News
Beliebte Artikel
Gaming News

Datenschutz / Impressum / Umweltschutz / Privatsphäre

© 2003-2025 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

World of Warcraft, The Burning Crusade, Wrath of The Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth, Shadowlands, Dragonflight, The War Within and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.