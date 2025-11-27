World of Warcraft: Alle Housing-Dekorationen aus Legion Remix

Im Legion Remix Event lassen sich neue Housing-Dekorationen durch Erfolge freischalten oder für Bronze bei Domelius in Dalaran kaufen.

Mit dem Start von Patch 11.2.7 am 2. Dezember erhalten Spieler in World of Warcraft die Möglichkeit, neue Housing-Dekorationen im Legion-Stil freizuschalten. Diese besonderen Gegenstände sind ausschließlich über das Legion Remix Event erhältlich und lassen sich durch das Erfüllen spezifischer Erfolge verdienen.

Freischaltung über Erfolge

Jede Housing-Dekoration wird einmalig durch einen passenden Erfolg freigeschaltet. Wer zusätzliche Exemplare benötigt, kann diese für Bronze beim NPC Domelius im Infinite Bazaar in Dalaran kaufen.

Kaufoptionen im Infinite Bazaar

Alle freigeschalteten Gegenstände lassen sich beim Händler Domelius erwerben. Die Währung dafür ist Bronze, die durch Aktivitäten in Legion Remix gesammelt wird. Je nach Dekoration liegen die Kosten zwischen 2.500 und 30.000 Bronze. Damit bietet das Event eine vielfältige Auswahl an einzigartigen Dekorationsobjekten für alle, die ihr Housing individuell gestalten möchten.

Quelle: MMO Champion

