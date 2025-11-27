WoW Midnight: Release, Zonen, Behausungen und Inhalte im Überblick

World of Warcraft: Midnight erscheint am 3. März 2026 mit neuen Zonen, Features, Stufe 90 und Behausungen.

Mit World of Warcraft: Midnight erscheint am 3. März 2026 die nächste große Erweiterung des erfolgreichen Online-Rollenspiels. Bereits ab dem 3. Dezember 2025 erhalten Käufer einen exklusiven Vorabzugang zum neuen Feature „Behausungen“. Dich erwartet eine düstere Geschichte rund um Xal’atath, neue Zonen, eine neue Dämonenjäger-Spezialisierung und umfangreiche Inhalte für PvE- und PvP-Fans.

Seid gefasst, Euch in World of Warcraft®: Midnight™ der Vorbotin Xal'atath und der Leere zu stellen, wenn die Erweiterung am 3. März 2026 um 00:00 Uhr MEZ erscheint. Ab 3. Dezember 2025 können alle Spieler, die eine beliebige Edition der Erweiterung Midnight gekauft haben, Vorabzugang zu Behausungen erhalten!

Sichert euch den Vorabzugang zu Behausungen und kommt nach Hause – am 3. Dezember!

Mit der Veröffentlichung des Inhaltsupdates „Die Warnung“, dem Prolog zu Midnight, können alle Spieler mit einer beliebigen Edition der Erweiterung von Midnight einer Nachbarschaft beitreten, sich ein Haus aussuchen und ihr neues Zuhause mit dem Vorabzugang zu Behausungen individuell gestalten! Falls ihr Midnight noch nicht habt, macht euch keine Sorgen. BehausungenIhr könnt die Sammlung für eure Behausungen weiterhin durch eine Vielzahl von Aktivitäten und Erfolgen erweitern – oder indem ihr Dekorationen bei Händlern in ganz Azeroth erwerbt. Erfahrt mehr in unserem bereits veröffentlichten Artikel.

Euer neues Zuhause in Azeroth erwartet euch!

Vorverkauf zu World of Warcraft®: Midnight™ – Das Abenteuer ruft euch nach Hause

Erweitert eure Spielerfahrung

Holt euch World of Warcraft: Midnight Epic Edition im Vorverkauf und schaltet zahlreiche Vorteile frei, die euch auf euren Abenteuern helfen werden!

Erhaltet Vorabzugang zu Behausungen

Schlagt in Azeroth Wurzeln und fangt mit dem Inhaltsupdate für „Die Warnung“, dem Prolog zu Midnight, damit an, euer Traumhaus zu gestalten. Mit dem Vorabzugang zu Behausungen bekommt ihr eine ganz besondere Vorschau auf dieses neue Feature: Erkundet, gestaltet und dekoriert mit einer begrenzten Auswahl, noch bevor mit der Veröffentlichung der Erweiterung die ganze Palette an Optionen freigeschaltet wird.

Hausdekorationen zu Midnight

Schmückt euer neues Zuhause in Azeroth mit Dekorationen, die thematisch zu Midnight passen, darunter der lichterfüllte Rundbau, der leerenverderbte Rundbau, der lichterfüllte Brunnen, der leerenverderbte Brunnen und vier Gemälde von bekannten Charakteren.

Leerenlichtwoge

Gebt euch dem Licht und der Leere zugleich hin, wenn ihr auf der Leerenlichtwoge, einem neuen Flugreittier, das seine Erscheinung mit einzigartigen visuellen Effekten wechselt, in die Lüfte steigt!

Verbesserte Charakteraufwertung auf Stufe 80

Mit dieser verbesserten Charakteraufwertung seid ihr bereit für Midnight, damit ihr sofort mit dem Stufenaufstieg in Quel'Thalas beginnen könnt.

Transmogs, Reittiere, Haustiere und mehr!

Erhaltet die Transmogrifikationssets „Gewandung des Lichtschreiters“ und „Gewandung des Leerenschreiters“, die Flugreittiere „Lichtschwingendrachenfalke“ und „Leerenschwingendrachenfalke“, die Drachenfalkenhaustiere „Unheilsfeder“ und „Flatterhoffnung“, zusätzliche Händlerdevisen und 30 Tage Spielzeit.

Wählt eure Edition

Epic Edition

Die Epic Edition enthält alle Features aus der Heroic Edition sowie mehrere zusätzliche Boni. Ihr erhaltet Beta-Zugang und 3 Tage Vorabzugang zu Midnight. Außerdem erhaltet ihr 30 Tage Spielzeit. Diese Edition enthält die Haustiere „Flatterhoffnung“ und „Unheilsfeder“, das Flugreittier „Leerenlichtwoge“ mit dynamischen Farbeffekten, das Flugreittier „Leerenschwingendrachenfalke“ und das Transmogrifikationsset „Gewandung des Leerenschreiters“. Zusätzlich schaltet ihr das Behausungspaket für Midnight frei, inklusive Rundbauten, Brunnen und Gemälden von bekannten Charakteren, mit denen ihr euer Zuhause in Azeroth personalisieren könnt. Außerdem erhaltet ihr insgesamt 2.000 Händlerdevisen, die ihr am Handelsposten ausgeben könnt.

Heroic Edition

Diese Edition enthält alles aus der Base Edition sowie zusätzliche Boni. Ihr erhaltet das Flugreittier „Lichtschwingendrachenfalke“ und das Transmogrifikationsset „Gewandung des Lichtschreiters“, mit dem ihr euren Charakter anpassen könnt. Außerdem erhaltet ihr insgesamt 1.000 Händlerdevisen, die ihr am Handelsposten ausgeben könnt.

Base Edition

Diese Edition enthält World of Warcraft: The War Within, Vorabzugang zu den neuen Behausungen und eine verbesserte Charakteraufwertung auf Stufe 80 mit verbesserter Ausrüstung und Ruffortschritt. So seid ihr gut vorbereitet auf Midnight. Außerdem erhaltet ihr 500 Händlerdevisen, die ihr am Handelsposten ausgeben könnt.

Base Edition Heroic Edition Epic Edition World of Warcraft: Midnight* ✔ ✔ ✔ World of Warcraft: The War Within** ✔ ✔ ✔ Verbesserte Charakteraufwertung auf Stufe 80*** ✔ ✔ ✔ Vorabzugang zu Behausungen† ✔ ✔ ✔ Händlerdevisen††† 500 1.000 2.000 Lichtschwingendrachenfalke (Flugreittier) ✔ ✔ Gewandung des Lichtschreiters (Transmogrifikationsset) ✔ ✔ Flatterhoffnung (Haustier) ✔ Unheilsfeder (Haustier) ✔ Gewandung des Leerenschreiters (Transmogrifikationsset) ✔ Leerenschwingendrachenfalke (Flugreittier) ✔ Leerenlichtwoge (Flugreittier) ✔ Lichterfüllter Rundbau (Dekoration)†† ✔ Leerenverderbter Rundbau (Dekoration)†† ✔ Lichterfüllter Brunnen (Dekoration)†† ✔ Leerenverderbter Brunnen (Dekoration)†† ✔ Gemälde von Alleria, Turalyon, Arator und Xal'atath (Dekorationen)†† ✔ Zugang zur Beta von Midnight† ✔ 3 Tage Vorabzugang zu Midnight† ✔ 30 Tage Spielzeit ✔

*World of Warcraft®: Midnight™ ist ab dem 3. März 2026 verfügbar und enthält keinen Zugang zu zukünftigen Erweiterungen.

**Wenn ihr bereits World of Warcraft: The War Within in eurem Account habt, erhaltet ihr keinen erneuten Zugang. Wenn ihr auf die Heroic oder Epic Edition aufwertet, erhaltet ihr die zuvor auf eurem Account freigeschalteten Spielgegenstände nicht erneut.

***Spielgegenstände und die Charakteraufwertung auf Stufe 80 sind in World of Warcraft Classic-Spielen nicht verfügbar. Die verbesserte Charakteraufwertung auf Stufe 80 kann nur mit dem WoW®-Account verwendet werden, für den sie gekauft oder als Geschenk eingelöst wurde.

†Veröffentlichungsdaten für den Betazugang, Vorabzugang zu Midnight und Vorabzugang zu den Behausungen können sich noch ändern. Die Mindestdauer des Vorabzugangs für Midnight beträgt 3 Tage. Nur für begrenzte Zeit. Die tatsächliche Spielzeit unterliegt möglichen Ausfällen und anfallenden Zeitzonenunterschieden. Bestimmte Endspiel-Inhalte werden während des Vorabzugangs nicht verfügbar sein. Mehr Details zu Beta und Vorabzugang findet ihr in unserem Kundendienstartikel.

††Das Behausungs-Feature ist nur über den Kauf von oder Anspruch auf World of Warcraft®: Midnight™ verfügbar. Dekorationsgegenstände werden während Inhaltsupdate 11.2.7 verfügbar gemacht und können mit Beginn des Vorabzugangs zu Behausungen verwendet werden.

†††Händlerdevisen werden einmal pro Battle.net®-Account und Region vergeben, wenn die entsprechende Edition zum ersten Mal gekauft wird. Die maximale Anzahl sind hierbei 2.000 Devisen beim Kauf der Epic Edition.

Meldet euch für die Beta von Midnight an

Die Anmeldung zum Betatest für Midnight läuft jetzt. Im Verlauf des Tests laden wir Community-Veteranen, Pressevertreter und Fanseiten sowie Freunde und Familie ein, die kommende Erweiterung auszuprobieren und uns Feedback dazu zu geben. Spieler, die zur Epic Edition von Midnight aufwerten oder sie erwerben, erhalten ebenfalls sofortigen Betazugriff.

Für den Test erhalten ausgewählte Spieler per E-Mail eine Einladung mit der Anweisung, den Spielclient direkt über die Battle.net Desktop App herunterzuladen. Spieler, die die Epic Edition kaufen, können ebenfalls E-Mail-Benachrichtigungen bekommen. Passt wie immer auf Phishing-Versuche auf – wenn ihr euch unsicher seid, ob ihr eine berechtigte Einladung erhalten habt, loggt euch in euren Battle.net-Account ein und stellt sicher, dass ihr eine Betalizenz für Midnight erhalten habt (zu finden unter „Spielaccounts“).

Noch heute anmelden

Über Midnight

In Midnight erleben Spieler das nächste Kapitel der Weltenseelen-Saga, während die Situation in Azeroth immer bedrohlicher wird. Xal'atath die Vorbotin stellt unsere größte Bedrohung dar, entfesselt Chaos und beginnt eine Invasion gegen das Herz der Heimat der Blutelfen im Immersangwald.

Der Leerensturm kommt über das Elfenreich Quel'Thalas und droht, alles Licht verlöschen zu lassen und die Welt mit Dunkelheit zu überziehen. Spieler können bis auf Stufe 90 aufsteigen und vier neue und überarbeitete Zonen erkunden, um den Kern von Xal'ataths Machenschaften aufzudecken, während ihr in Licht und Schatten zugleich nach neuen Verbündeten sucht.

Stufenaufstiege und Zonen von Midnight

Spielt in vier überarbeiteten und neuen Zonen, während ihr tiefer in die fortschreitende Geschichte eintaucht, auf neue Verbündete trefft und Macht sammelt, um die Leere zurückzudrängen.

Immersangwald Taucht in den Immersangwald ein, das ikonische Heimatland der Blutelfen, dem wir mit grafischen Updates neues Leben eingehaucht haben. Diese Zone, eine Kombination aus dem ursprünglichen Immersangwald und den Geisterlanden, wurde etwas erweitert und mit den Östlichen Königreichen verbunden. Spielercharaktere können sich in die Lüfte schwingen und ohne Ladebildschirm durch die Zone himmelsreiten, während sie die Erhabenheit der funkelnden Türme der Blutelfen und das goldene Blattwerk der Wälder von oben bewundern. Zul'Aman Die sprunghaften Nachbarn der Blutelfen, die Amanitrolle, leben in ihrer Hauptstadt Zul'Aman. Sie sind ein stolzes Volk, das hart für sein Land gekämpft und große Anstrengungen und Herausforderungen gemeistert hat. Bei eurer Erkundung dieser Zone, die uralte Wälder und hohe Berge mit regelmäßigem Niederschlag umfasst, könnt ihr ihre Kultur und Geschichte besser kennenlernen. Harandar Die Heimat der Haranir ist ein Dschungel aus Pilzen, in dem sämtliche Wurzeln der Weltenbäume zusammenlaufen. Die Haranir nutzen die Wurzelpfade, um durch die Welt zu reisen und beobachten Azeroth im Verborgenen, mischen sich jedoch nie offen in die Angelegenheiten der Welt ein. In der Zone liegt der Riss von Aln, eine urzeitliche Wunde, an der die Barriere zwischen Träumen und Wirklichkeit dünner wird.

Leerensturm Dieses von Leere überzogene, lebensfeindliche Land beherbergt Leerenkreaturen aller Art. Alles hier ist hungrig und bereit, schwächere Kreaturen für ihre Macht zu verschlingen. Xal'atath und ihre Verschlingende Schar herrschen über diese Welt kosmischer Gefahren. Die Anführer ihrer Anhänger sind die Domanaar: einige der mächtigsten Leerenkreaturen, die die Welt je gesehen hat. Arators Reise Einer der verfügbaren Wege der Kampagne von Midnight führt die Spieler in eine neue Questreihe an der Seite von Arator, dem Sohn von Turalyon und Alleria Windläufer. Auf Bitten von Alonsus Faol rekrutiert ihr Arator für ein mehrere Kontinente übergreifendes Abenteuer, um Relikte des Lichts zu suchen, die von Priestern und Paladinen am Sonnenbrunnen genutzt werden, wenn ihnen die Reserven ausgehen.

Ihr beginnt eure Reise im Immersangwald, doch es ist euch überlassen, wie ihr die Geschichte nach dieser ersten Zone fortsetzt. Es stehen euch drei Pfade offen, die ihr in beliebiger Reihenfolge angehen könnt: Ihr könnt dem uralten Trollkönigreich von Zul'Aman trotzen, die verborgenen knorrigen Wurzeln von Harandar erkunden oder Arator auf einer Reise begleiten, auf der er versucht, seine Beziehung zu seiner Familie und dem Licht besser zu verstehen. Erfahrt in unseren bereits veröffentlichten Artikeln mehr über die Zonen und Arators Reise.

Lernt die Haranir kennen

Erlangt in einer Reihe von Quests das Vertrauen der Haranir, um dieses neue verbündete Volk freizuschalten. Die Haranir können sich entweder der Horde oder der Allianz anschließen und sind in folgenden Klassen spielbar: Druide, Jäger, Magier, Mönch, Priester, Schurke, Schamane, Hexenmeister und Krieger.

Das unbekannte Volk aus vergessener Zeit wird mit einer Vielzahl an Anpassungsmöglichkeiten verfügbar sein. Haranir können mit biolumineszierender Bemalung auf Gesicht und Körper geschmückt werden, in einer Vielzahl von Mustern, die ihr bei der Charakteranpassung auswählen könnt. In unserem bereits veröffentlichten Artikel erfahrt ihr mehr.

Neue Dämonenjäger-Spezialisierung: Verschlinger

Schaltet die neue dritte Spezialisierung „Verschlinger“ für Dämonenjäger frei, die die Leere mit einzigartigen Fernkampffähigkeiten entfesselt, die euren Feinden entrissen wurden. Leerenelfen können ebenfalls dem Ruf des Dämonenjägers folgen und eine führende Rolle beim Zurückdrängen der gefräßigen Streitkräfte der Leere einnehmen. Weitere Infos

Neue Tiefen, Dungeons und Schlachtzüge

Erkundet neue Tiefen Stellt euch neuen Herausforderungen in den Tiefen, mit einer neuen Gefährtin an eurer Seite – der legendären Blutelfenschurkin Valeera Sanguinar. Ihr werdet zehn neue Tiefen plus eine neue Nemesistiefe plündern können. Die Schattenenklave

Akademischer Aufruhr

Parhelionplaza

Der Finstermarsch

Gruften der Zwielichtklinge

Atal'Aman

Die Grollgrube

Die Kluft der Erinnerung

Sonnentötersanktum

Schattenwachtspitze

Anhöhe der Qual (Nemesis) Weitere Infos Erobert acht neue Dungeons Die Erweiterung bietet außerdem acht neue Dungeons mit einzigartigem Aussehen und einzigartigen Storylines. Windläuferturm

Terrasse der Magister

Mördergasse

Nalorakks Bau

Maisarakavernen

Blendendes Tal

Nexuspunkt Xenas

Arena der Leerennarbe Weitere Infos Kämpft euch durch drei neue Schlachtzüge Stellt euch neun neuen Bossen, die im Verlauf von Saison 1 von Midnight in drei Schlachtzugsdungeons zu finden sind. Die Leerenspitze

Der Traumriss

Marsch auf Quel'Danas Weitere Infos

Weitere Features

Auf Stufe 90 aufsteigen

Neue Talente: Erweiterte Talentbäume mit spannenden neuen Fähigkeiten und einem neuen Feature, den Spitzentalenten. Weitere Infos

Erweiterte Talentbäume mit spannenden neuen Fähigkeiten und einem neuen Feature, den Spitzentalenten. Weitere Infos Erneuerter Knotenpunkt: Silbermond Horde und Allianz verschanzen sich in den Straßen von Silbermond, das als Dreh- und Angelpunkt für beide Fraktionen dient. Ungefähr ein Drittel der Stadt steht unter exklusiver Kontrolle der Horde, während die verbleibenden zwei Drittel von Horde- und Allianz-Mitgliedern gleichermaßen betreten werden können. Die Stadt wurde von Grund auf neu errichtet, und die Schneise der Zerstörung, die die Geißel einst geschlagen hat, ist fast nur noch eine verblassende Erinnerung.

Horde und Allianz verschanzen sich in den Straßen von Silbermond, das als Dreh- und Angelpunkt für beide Fraktionen dient. Ungefähr ein Drittel der Stadt steht unter exklusiver Kontrolle der Horde, während die verbleibenden zwei Drittel von Horde- und Allianz-Mitgliedern gleichermaßen betreten werden können. Die Stadt wurde von Grund auf neu errichtet, und die Schneise der Zerstörung, die die Geißel einst geschlagen hat, ist fast nur noch eine verblassende Erinnerung. Beutejagd: Jagt mächtige Ziele in den Zonen von Midnight mit drei Schwierigkeitsgraden: normal, schwer und Alptraum. Bringt eure Jagdbeute erfolgreich zur Strecke, um wertvolle neue Belohnungen zu erhalten, während ihr im System voranschreitet. Weitere Infos

Jagt mächtige Ziele in den Zonen von Midnight mit drei Schwierigkeitsgraden: normal, schwer und Alptraum. Bringt eure Jagdbeute erfolgreich zur Strecke, um wertvolle neue Belohnungen zu erhalten, während ihr im System voranschreitet. Weitere Infos Die Arkantine: Ein Treffpunkt für allerlei Volk, ein Rückzugsort für alle Reisemüden und diejenigen auf der Suche nach einer Atempause von den Prüfungen und Mühen des Abenteurerlebens. Dieses magische Gasthaus an der Kreuzung von überall und nirgends bewirtet Reisende und Helden aller Art. Hier werdet ihr auf einige bekannte Gesichter treffen, Geschichten lauschen und Quests erhalten, für die ihr erneut nach Azeroth hinausziehen müsst. Weitere Infos

Ein Treffpunkt für allerlei Volk, ein Rückzugsort für alle Reisemüden und diejenigen auf der Suche nach einer Atempause von den Prüfungen und Mühen des Abenteurerlebens. Dieses magische Gasthaus an der Kreuzung von überall und nirgends bewirtet Reisende und Helden aller Art. Hier werdet ihr auf einige bekannte Gesichter treffen, Geschichten lauschen und Quests erhalten, für die ihr erneut nach Azeroth hinausziehen müsst. Weitere Infos PvP-Updates Greift auf einem neuen Schlachtfeld zu den Waffen: Schlächteranhöhe: Auf diesem epischen 40-gegen-40-Schlachtfeld, das sich im Leerensturm befindet, treten Horde und Allianz in einem Wettrennen um Kontrolle und Vorherrschaft gegeneinander an. Spieler, die den Kriegsmodus aktiviert haben, können sich außerdem im Außenbereich ins Welt-PvP stürzen. Lernt die PvP-Spielregeln auf dem Ausbildungsgelände: Auf dem Ausbildungsgelände könnt ihr euch als unerfahrene PvP-Spieler mit dieser Art von Kämpfen vertraut machen. Weitere Infos

Neue Aktivitäten: Egal, ob ihr auf der Suche nach einer Herausforderung seid oder die Geschichten von Midnight weiter erforschen möchtet: Wir haben garantiert etwas für euch, denn unsere neuen Aktivitäten sind für viele verschiedene Spielstile gemacht. Weitere Infos

Egal, ob ihr auf der Suche nach einer Herausforderung seid oder die Geschichten von Midnight weiter erforschen möchtet: Wir haben garantiert etwas für euch, denn unsere neuen Aktivitäten sind für viele verschiedene Spielstile gemacht. Weitere Infos Updates für die Benutzeroberfläche: Wir nehmen Verbesserungen an den Namensplaketten vor, fügen der Basis-Benutzeroberfläche Schadensanzeigen hinzu und bauen Boss-Warnungen in unser Schlachtzugsdesign für Midnight ein. Weitere Infos

Wir nehmen Verbesserungen an den Namensplaketten vor, fügen der Basis-Benutzeroberfläche Schadensanzeigen hinzu und bauen Boss-Warnungen in unser Schlachtzugsdesign für Midnight ein. Weitere Infos Updates für Transmogrifikationen: Bringt eure Transmogs auf die nächste Stufe und nutzt die Möglichkeit, Gegenstandsplatz-Vorlagen und Outfits für jede Gelegenheit zu speichern. Egal, ob ihr euch durch einen Dungeon kämpft, ein neues Gebiet erkundet oder euch in eurer Behausung erholt: Ihr werdet euch immer dem Anlass entsprechend kleiden können. Weitere Infos

Bringt eure Transmogs auf die nächste Stufe und nutzt die Möglichkeit, Gegenstandsplatz-Vorlagen und Outfits für jede Gelegenheit zu speichern. Egal, ob ihr euch durch einen Dungeon kämpft, ein neues Gebiet erkundet oder euch in eurer Behausung erholt: Ihr werdet euch immer dem Anlass entsprechend kleiden können. Weitere Infos Aktualisiertes Stufenaufstiegssystem für neue und wiederkehrende Spieler: Ganz gleich, ob ihr neu in Azeroth seid oder zurückkehrt, um das nächste Kapitel der fortlaufenden Geschichte in Midnight in Angriff zu nehmen – mit dem kommenden Inhaltsupdate für „Die Warnung“, dem Prolog zu Midnight, haben wir ab dem 3. Dezember genau das Richtige für euch. Weitere Infos

Wir freuen uns bereits, wenn ihr euch uns anschließt, sobald wir dieses neue Kapitel in Azeroths Geschichte aufschlagen. Um tiefere Einblicke in Midnight und alle der vielen neuen Features zu erhalten, könnt ihr unseren zuvor veröffentlichten Sammelartikel aufrufen.