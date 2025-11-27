WoW Midnight: Vorabzugang zu Housing mit Belohnungen in mehreren Blizzard-Spielen

Spieler erhalten mit dem Midnight-Vorverkauf Zugang zu Housing in WoW und Belohnungen für Overwatch 2, Hearthstone und StarCraft II.

Mit dem kommenden Patch 11.2.7 von World of Warcraft startet der Vorabzugang für das lang erwartete Housing-Feature. Spieler, die die Erweiterung Midnight vorbestellt haben, können sich erstmals ein eigenes Zuhause in Azeroth einrichten. Wer in sein erstes Haus einzieht, schaltet nicht nur den Erfolg Willkommen zu Hause frei, sondern erhält auch besondere Belohnungen – sogar in anderen Blizzard-Spielen wie Overwatch 2, Hearthstone und StarCraft II.

Spielerbehausungen starten offiziell im Vorabzugang für Spieler, die World of Warcraft: Midnight im Rahmen des Updates 11.2.7 von World of Warcraft vorbestellt haben. Um diesen Meilenstein zu feiern, haben die Spielteams bei Blizzard zusammengearbeitet, um eine Reihe einzigartiger Belohnungen zu erstellen, die freigeschaltet werden, sobald Spieler in ihr erstes Zuhause einziehen und den neuen Erfolg „Willkommen zu Hause!“ in World of Warcraft verdienen.

Damit feiern wir die Spielerbehausungen in all unseren Spielen, und diese Belohnungen sind ein Dankeschön an unsere unglaubliche Community – eine Community, die Genres und Welten verbindet. Wir laden unsere gesamte Blizzard-Community ein, Wurzeln in Azeroth zu schlagen und gemeinsam mit uns zu feiern. Willkommen zu Hause!

Verdient einen Erfolg und schaltet Belohnungen in mehreren Blizzard-Spielen frei

Sobald der Vorabzugang für Behausungen mit dem Update 11.2.7 startet, kann jeder Spieler, der den Erfolg „Willkommen zu Hause!“ in World of Warcraft abschließt, besondere Belohnungen erhalten, die vom Warcraft-Universum, der demnächst erscheinenden Erweiterung Midnight und einem Gefühl von Zuhause inspiriert sind.

Um den Erfolg „Willkommen zu Hause!“ zu verdienen, müsst ihr einfach nur einziehen. Nachdem ihr durch den Vorverkauf einer beliebigen Edition von Midnight Vorabzugang zu Behausungen erhalten habt, führt euch eine kurze Questreihe in eine Nachbarschaft und zu eurem ersten Zuhause.

Overwatch 2

Xal’ataths Verrat kennt keine Grenzen. Während die Leere Symmetra verschlingt, schaltet das Verdienen des Erfolgs „Willkommen zu Hause!“ in WoW die folgenden kosmetischen Gegenstände in Overwatch 2 frei:

Legendärer Skin Xal'atath für Symmetra

Spray Xal'atath für Symmetra

Namenskarte Xal'atath für Symmetra

Spielersymbol: Dunkles Herz

Hearthstone

Macht es euch im Gasthaus gemütlich mit einer Reihe von Belohnungen zu Behausungen in Hearthstone:

Das Verdienen des Erfolgs „Willkommen zu Hause!“ in WoW schaltet den Kartenrücken „Trautes Heim“ frei

frei Zusätzlich, unabhängig von dem WoW-Erfolg, gibt es ein neues, zeitlich begrenztes Event im Spiel, „Willkommen in der Nachbarschaft!“, bei dem eine epische Eventkarte erspielt werden kann

Classic-Spiele | StarCraft II

Wurzeln schlagen beginnt mit Midnight

Wir freuen uns, diesen Moment nicht nur in WoW, sondern in mehreren Blizzard-Spielen zu feiern. Egal, welche Blizzard-Welt ihr euer Zuhause nennt – wir sind dankbar, diese Veröffentlichung gemeinsam mit euch zu feiern. Ob eine gemütliche Ecke in Azeroth oder ein Vermächtnis in allen Blizzard-Spielen, die ihr spielt – wir können es kaum erwarten zu sehen, was ihr erschafft.

Stellt sicher, dass ihr bereit seid: Erwerbt Midnight noch heute im Vorverkauf, um eure spielübergreifenden Belohnungen zu erhalten, sobald der Vorabzugang für Behausungen und der Erfolg „Willkommen zu Hause!“ mit dem Update 11.2.7 von World of Warcraft verfügbar werden.