WoW: The War Within – Seltene Gegner finden und besiegen für den Abenteurer-Erfolg

Auf unserem Weg durch Khaz Algar in World of Warcraft: The War Within treffen wir früher oder später auf einen seltenen Gegner, der uns das Fell über die Ohren ziehen will. Für mutige Helden, die sich ihnen stellen wollen, gibt es dafür einen Abenteurer-Erfolg, wenn wir 10 Begegnungen einer Zone lebend abschließen.

Die Jagd auf Rares kann sich lohnen. Viele von ihnen versorgen uns beispielsweise mit Gold, Handwerksmaterialien, Ausrüstung, Sammelgegenständen und mehr. In unserer Tabelle geben wir euch einige Highlights des Beutepools der verschiedenen Bosse, um euch einen Richtwert zu geben, ob sich ein Boss für euch lohnt oder nicht.

Anmerkung: Zum Start des Early Access Zugangs zu TWW ist noch wenig über den Beutepool der Bosse bekannt. Die Koordinaten sind in manchen Fällen leicht abweichend bzw. können noch fehlen. Wir versuchen den Artikel laufend zu aktualisieren, sobald es mehr Informationen gibt.

Abenteuer auf der Insel von Dorn

Nachfolgend listen wir euch die Koordinaten einiger seltenen Gegner dieser Zone auf.

/way #2248 35.8 76.2 Rostul Titanenkappe /way #2248 62.8 68.4 Sandres der Reliktträger /way #2248 59.2 63.8 Quellblase /way #2248 57.8 37.8 Sphärenhorn /way #2248 42.4 76.6 Blutrachen /way #2248 47.8 60.2 Kaiser Grubenzahn /way #2248 51.6 69.6 Pesthart /way #2248 53.6 80.0 Gar'loc /way #2248 25.6 45.4 Entkommene Halsabschneiderin /way #2248 57.6 16.4 Sturmfürst Incarnus /way #2248 48.2 26.8 Kronolith, Macht des Berges /way #2248 74.4 27.6 Seichtpanzer der Klacker /way #2248 57.0 22.6 Doppelstecher der Jämmerliche /way #2248 63.2 40.6 Flammenhüter Graz /way #2248 80.0 35.0 Krallenbrecherin K'zithix /way #2248 16.6 61.2 Alunira /way #2248 26.0 54.0 Zovex /way #2248 30.8 52.4 Kereke /way #2248 26.0 54.0 Moderfaust /way #2248 72.6 40.0 Tephratenne /way #2248 72.8 40.4 Matriarchin Kohlfuria

Abenteuer in den Schallenden Tiefen

Nachfolgend listen wir euch die Koordinaten einiger seltenen Gegner dieser Zone auf.

/way #2214 66.8 29.8 Kerzenfliegerkapitän /way #2214 42.8 35.0 König Spritzer /way #2214 54.8 70.2 Aquellion /way #2214 57.6 54.8 Tobender Spuk /way #2214 47.6 11.6 Schrecken der Schmiede /way #2214 52.0 26.8 Zilthara /way #2214 51.0 46.4 Felsmund /way #2214 61.4 26.6 Glutschürer /way #2214 58.0 38.2 Geronnenes Monstrum /way #2214 52.0 20.0 Automaxor /way #2214 46.8 46.8 Tangmoor /way #2214 53.8 18.0 Tiefenschinderbrutmutter

Abenteuer in Heilsturz

Nachfolgend listen wir euch die Koordinaten einiger seltenen Gegner dieser Zone auf.

/way #2215 72.0 64.2 Tiefenunhold Azellix /way #2215 57.0 64.2 Ixlorb die Weberin /way #2215 32.8 52.0 Grimmschlitz /way #2215 36.8 71.8 Funglur /way #2215 56.8 69.2 Der Aufgabenplaner /way #2215 23.0 59.2 Lytfang der Verlorene /way #2215 44.0 16.2 Der Ansitzvater /way #2215 36.2 35.6 Sir Alastair Reinfeuer /way #2215 42.8 31.0 Stärke von Beledar /way #2215 63.4 28.8 Moth'ethk /way #2215 63.2 31.4 Todesblatt /way #2215 64.4 18.8 Dämmerschatten /way #2215 62.4 13.2 Düsterstachel

Abenteuer von Azj-Kahet

Nachfolgend listen wir euch die Koordinaten einiger seltenen Gegner dieser Zone auf.

/way #2255 47.2 43.8 Abyssalverschlinger /way #2255 44.8 39.8 Rhak'ik & Khak'ik /way #2255 40.0 47.4 Ahg'zagall /way #2255 61.2 33.0 Grik'ik /way #2255 37.0 45.4 Ekelschwinge /way #2213 38.0 43.4 Chitinriese /way #2213 69.4 62.2 Xishorr /way #2255 62.2 45.6 Seidenschlepper der Kaheti /way #2255 75.6 61.2 Der XT-Minenzermalmer 8700 /way #2255 69.8 27.8 Cha'tak /way #2255 68.8 72.0 Monströser Peitschiath /way #2255 61.8 75.0 Wahnsinniger Belagerungsbomber /way #2255 58.4 65.6 Robuste Gossenvisage /way #2255 65.0 85.8 Jix'ak die Wahnsinnige /way #2255 64.4 88.4 Der Schleimkhan /way #2255 64.6 85.2 Ernter Qixt

