WoW: An dieser Position befindet sich das Schwarzmarkt-Auktionshaus in The War Within

In der Erweiterung World of Warcraft: The War Within treffen wir erneut auf Madame Goya, die auch in Khaz'Algar die Leitung vom Schwarzmarkt-Auktionshaus innehat. Sie bietet den Spielern regelmäßig seltene Gegenstände an, auf die geboten werden können. Die Angebote reichen von gewöhnlichen Sammelgegenständen bishin zu äußerst seltenen oder bereits sogar aus dem Spiel entfernte Gegenstände. Der Höchstbietende erhält den Zuschlag. Ein besonders begehrtes Objekt auf dem Schwarzmarkt ist zum Beispiel der Zügel des mächtigen Karawanenbrutosaurus, ein Reittier, das sonst nicht mehr erhältlich ist.

Seit Mists of Pandaria gibt es das Black Market AH in jeder Erweiterung und auch dieses Mal finden wir es an in Dornogal, der Hauptstadt von Khaz'Algar, an einem eher abgelegenen und gut bewachten Ort, um dort unsere dubiosen Geschäfte mit Madame Goya tätigen zu können.

Wo befindet sich das Schwarzmarkt-Auktionshaus in The War Within? Das Schwarzmarkt Auktionshaus in The War Within befindet sich im Osten von Dornogal in einem Durchgang zum Ortsteil Der Spalt (engl. The Fissure). Madame Goya befindet sich dort an den Koordinaten /way 64.7 52.6.

