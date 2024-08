The War Within: Das Haustier Spinni nach kurzer Schatzsuche freischalten

Das kleine Kampfhaustier Spinni ist nichts für Spieler mit Arachnophobie. Das Spinnentierchen finden wir in World of Warcraft: The War Within in der Stadt der Fäden in einem eingeschlossenen Schatz versteckt. Um das Haustier freizuschalten, gilt es den Schatz zu finden. Wir zeigen euch wo.

Wie schaltet man Spinni in The War Within frei?

Um die Spinne unserer Pet-Sammlung hinzuzufügen, reisen wir nach Azj-Kahet an die Koordinaten /way #2213 67.38 74.43. Dort angelangt treffen wir auf mehrere Plattformen, die an der Decke befästigt sind. Auf einer davon finden wir Eingeschlossener Schatz. Beim Versuch zum Schatz zu gelangen, sollten wir die Netze vermeiden. Nach dem Öffnen erhalten wir Spinni.

