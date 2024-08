The War Within: So bekommt ihr sofort euren ersten Funken der Omen

Das Handwerk spielt in World of Warcraft seit Dragonflight eine größere Rolle als je zuvor. Das ist auch in The War Within noch der Fall. Sich Ausrüstung von den Handwerkern seines Vertrauens craften zu lassen, ist eine tolle Möglichkeit sein Gear zu verbessern.

Nun wurde eine Quest aktiviert, in welcher ihr euren ersten Funken der Omen in The War Within bekommt. Dazu braucht man einen halben Funken, den viele sicher schon in der Tasche haben. Den bekommt man durch das Abschließen der wöchentlichen Aufgabe bei Faerin Lothar in Dornogal. In der Belohnungskiste Kiste des Gipfels findet ihr euren halben Funken.

Mit diesem geht ihr zum Katalysator in der Hauptstadt. Hüter Khubon steht bei /way #2214 54 50 und von ihm erhaltet ihr eine Quest, die euch euren Gesplitterter Funke der Omen in Funke der Omen eintauscht. So könnt ihr nun euer erstes wertvolles Item herstellen (lassen).

