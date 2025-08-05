So schaltest du das Kriegsmeutenlager „Das Schicksal der Verschlungenen“ frei

Mit dem Patch 11.2: Geister von Karesh, der am 6. August 2025 erscheint, hast du die Möglichkeit, einen neuen Login-Hintergrund für dein Kriegsmeutenlager freizuschalten.

Was ist das Kriegsmeutenlager?

Seit dem Start von The War Within ermöglicht Blizzard dir, den Hintergrund beim Einloggen individuell auszuwählen. Mittlerweile gibt es bereits mehrere Login-Bilder, eine Übersicht dazu findest du im Artikel zu den Kriegsmeutenlager Hintergründe.

Mit Patch 11.2 erweitert sich deine Sammlung um das Bild Das Schicksal der Verschlungenen. Dieser atmosphärische Hintergrund im Tazavesh-Stil fängt die Stimmung des neuen Updates perfekt ein.

So schaltest du das Bild „Das Schicksal der Verschlungenen“ frei

Starte die Kampagne Eine schattenhafte Einladung .

. Die Questreihe beginnt in Dornogal bei den Koordinaten /way #2339 43, 30 .

bei den Koordinaten . Im Verlauf der Questreihe schaltest du den Login-Screen automatisch frei.

Die Questreihe Eine schattenhafte Einladung führt dich zurück nach Tazavesh, wo die Leere versucht, die Stadt zu übernehmen. Die Kampagne umfasst folgende Quests:

Eine schattenhafte Einladung Eine schattenhafte Einladung Trefft den Raumgänger in der Gründungshalle in Dornogal. Wowhead Beschreibung

Spielername,



ich habe Nachricht von meinem Mentor erhalten, dem Raumgänger. Er warnt vor einem Komplott der Schattenwache. Dabei wird unsere Hilfe benötigt. Ich frage mich, ob er Xal'atath endlich aufgespürt hat.



Kommt zur Gründungshalle in Dornogal. Wir müssen umgehend miteinander sprechen.

Rückkehr zum Verhüllten Markt Rückkehr zum Verhüllten Markt Begleitet Alleria und den Raumgänger nach Tazavesh. Wowhead Beschreibung

Ich wurde vom Bund von K'aresh engagiert, einer Koalition aus Kartellen von Mittlern und Astralen, die K'aresh zurückerobern wollen. Der Bund benötigt dringend eine Eurer Fähigkeiten, Name.



Die Schattenwache greift unsere Stadt an und bedroht die Arbeit am Projekt der Biokuppel.



Bitte begleitet mich.

Wiederherstellung der effektiven Bereitschaft Wiederherstellung der effektiven Bereitschaft Helft den Mittlern von Tazavesh mit ihren Problemen. Wowhead Beschreibung

Der Raumgänger wurde in den Bund geholt, um so eine gewaltsame Leerenkrise bewältigen zu können. Er sagt, Ihr seid eine Art Held oder Champion. Gut. Genau so jemanden brauchen wir.

Kompromittierte Eindämmung Kompromittierte Eindämmung Tötet Arkanwesen und versiegelt das instabile Artefakt. Wowhead Beschreibung

Irgendwie ist ein Artefakt in der Menagerie aufgebrochen und hat ein Schwarm wütender Arkanwesen freigesetzt. Sie richten Chaos an, und Chaos ist schlecht für das Projekt. Ich brauche jemanden, der die Lage unter Kontrolle bringen kann, ohne Fragen zu stellen.



Wenn Ihr es dorthin schafft, Euch den Weg durch die Kreaturen freikämpft und das Artefakt versiegelt... werde ich Euch reichlich danken.

Ungebändigte Bestien Ungebändigte Bestien Besiegt die entflohenen Kreaturen in Tazavesh und bringt sie zu Ta'ka zurück. Wowhead Beschreibung

Ich bin Ta'ka, Lieferant seltener Kreaturen, die meine Heimat neu bevölkern sollen.



Zumindest war ich das, bis einige von ihnen aus ihren Translokationskäfigen entkamen! Das darf nicht sein!



Diese Kreaturen sind von entscheidender Bedeutung. Wenn Ihr mir bei der Jagd nach ihnen helfen könntet, wäre ich Euch sehr dankbar.



Tretet gegen sie an und bezwingt sie. Das von mir bereitgestellte Einfanggerät bringt sie automatisch zu mir zurück, sobald sie kurz vor der Niederlage stehen.

Verlorene Verteidigungslinien Verlorene Verteidigungslinien Sammelt 8 gestohlene Barrierenprojektoren für Ba'ver. Wowhead Beschreibung

Das ist kein guter Tag! Ganz und gar nicht! Meine gesamte Lieferung an Barrierenprojektoren wurde geplündert! Die meisten sind verschwunden, und es scheint, dass die Übeltäter alles zerstört haben, was sie nicht mitgenommen haben.



Diese Barrierenprojektoren sind entscheidend, um die Wildnis auf K'aresh und sogar die Stadt Tazavesh abzusichern. Unsere gesamte Arbeit steht auf dem Spiel!



Bitte, wenn Ihr irgendeine meiner Lieferungen finden könntet, würde es uns helfen, unsere Arbeit fortzusetzen.

Die Dunkelheit unter uns Die Dunkelheit unter uns Untersucht die Präsenz der Leere und spürt die Übeltäter hinter den vielen Problemen in Tazavesh auf. Wowhead Beschreibung

Alleria, Namne. Habt Ihr es gespürt? Die Leere schwebt über allem hier. Wer auch immer hier die Fäden zieht, ist in Schatten gehüllt und verbirgt sich vor uns.



Kommt, lasst uns nach dem Verantwortlichen suchen und ihn ans Licht zerren, bevor er zuschlägt.

Barrieren als Zugang Barrieren als Zugang Platziert 8 Barrierenprojektoren um Tazavesh herum. Wowhead Beschreibung

Wir brauchen jetzt die Barrierenprojektoren, die wir zurückgeholt haben. Platziert sie an entscheidenden Punkten, um das Stadtschild zu verstärken und das Entstehen weiterer Portale zu verhindern.



Beeilt Euch, Name. Das könnte unsere einzige Chance sein, die Schattenwache aufzuhalten.

Versiegelung der Schatten Versiegelung der Schatten Sammelt 5 gesättigte entropische Kerne der Schattenwache in Tazavesh. Wowhead Beschreibung

Nein, nein, nein! Die Schattenwache plündert die Stadt, und unsere Verteidigung wird immer schwächer! Wir haben sogar in neue Sicherheitsgolems investiert, nachdem die Stadt beim letzten Angriff überfallen wurde, aber wir hatten keine Zeit, sie zu aktivieren.



Wartet... Ich habe eine Idee. Einige der Schattenwächter müssen Entropiekerne geplündert haben, die wir zur Aktivierung der Golems nutzen können.



Bitte, Ihr müsst sie besiegen und diese Kerne beschaffen. Wir müssen die Golems in Betrieb nehmen, um unsere Investitionen zu schützen! Ähm, ich meine, unsere Stadt!

Helden im Schatten Helden im Schatten Rettet 8 Zivilisten von Tazavesh. Wowhead Beschreibung

Name! Dies mag nicht mein Volk sein, aber wir können nicht einfach zusehen, wie es von der Schattenwache niedergestreckt wird. Ihr und ich, wir können etwas bewirken!



Wir müssen da rausgehen, die Zivilisten retten und sie in Sicherheit bringen. Die Stadt mag im Chaos versinken, aber wir können trotzdem der Schild sein, das sie brauchen.

Kernbeiträge Kernbeiträge Aktiviert 5 Marktwächter, die in Tazavesh verteilt sind. Wowhead Beschreibung

Die entropischen Kerne, die wir gesammelt haben, werden entscheidend für unsere Verteidigung sein.



Nutzt sie, um die in der Stadt verteilten Marktwächter zu reaktivieren. Einmal aktiviert, werden diese Golems sich unserem Kampf anschließen und uns dabei helfen, die Eindringlinge zurückzudrängen.



Die Zeit drängt, Name. Das Schicksal von Tazavesh liegt in Euren Händen.֛

Neu formieren! Neu formieren! Macht den Raumgänger in Tazavesh ausfindig. Wowhead Beschreibung

Wir haben den Großteil der Stadt stabilisiert und so viele wie möglich gerettet, aber unsere Arbeit ist noch nicht getan.



Der Raumgänger muss noch da draußen sein und nach dem gegnerischen Kommandanten suchen. Wir haben den Großteil der Stadt bereits abgesucht, daher muss er irgendwo sein, wo wir noch nicht nachgesehen haben.



Kommt, Name. Trefft mich bei Myzas Oase.

Die Schattenwache zerschmettert Die Schattenwache zerschmettert Tötet Schattenfürst Al'zar in Tazavesh. Wowhead Beschreibung

Der Kommandant der Schattenwache, Schattenfürst Al'zar, hat diesen Unterschlupf des Bunds angegriffen. Ich helfe gerade diesen verletzten Mittlern. Ich darf nicht fortgehen, oder ihre Seelenenergie wird entweichen.



Ich zähle auf Euch, Name. Zieht hinaus und vernichtet Schattenfürst Al'zar. Sein Tod wird den Angriff der Schattenwache auf Tazavesh erheblich schwächen.



Das Schicksal der Stadt liegt in Euren Händen.Anführer der Schattenwache, die Tazavesh angreift.

Eine ausführliche Anleitung zur kompletten Questreihe erhältst du in unserer Übersicht zur kompletten Patch 11.2 Kampagne.

