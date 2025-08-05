Spiel:
WoWNewsarchivAugust 2025So schaltest du das Kriegsmeutenlager „Das Schicksal der Verschlungenen“ frei

So schaltest du das Kriegsmeutenlager „Das Schicksal der Verschlungenen“ frei

Geschrieben von Damagosa am 05.08.2025 um 16:50

Mit dem Patch 11.2: Geister von Karesh, der am 6. August 2025 erscheint, hast du die Möglichkeit, einen neuen Login-Hintergrund für dein Kriegsmeutenlager freizuschalten.

Kriegsmeutenlager - Das Schicksal der Verschlungenen in World of Warcraft

Was ist das Kriegsmeutenlager?

Seit dem Start von The War Within ermöglicht Blizzard dir, den Hintergrund beim Einloggen individuell auszuwählen. Mittlerweile gibt es bereits mehrere Login-Bilder, eine Übersicht dazu findest du im Artikel zu den Kriegsmeutenlager Hintergründe.

Mit Patch 11.2 erweitert sich deine Sammlung um das Bild Das Schicksal der Verschlungenen. Dieser atmosphärische Hintergrund im Tazavesh-Stil fängt die Stimmung des neuen Updates perfekt ein.

So schaltest du das Bild „Das Schicksal der Verschlungenen“ frei

  • Starte die Kampagne Eine schattenhafte Einladung.
  • Die Questreihe beginnt in Dornogal bei den Koordinaten /way #2339 43, 30.
  • Im Verlauf der Questreihe schaltest du den Login-Screen automatisch frei.

Die Questreihe Eine schattenhafte Einladung führt dich zurück nach Tazavesh, wo die Leere versucht, die Stadt zu übernehmen. Die Kampagne umfasst folgende Quests:

  • Eine schattenhafte Einladung
  • Rückkehr zum Verhüllten Markt
  • Wiederherstellung der effektiven Bereitschaft
  • Kompromittierte Eindämmung
  • Ungebändigte Bestien
  • Verlorene Verteidigungslinien
  • Die Dunkelheit unter uns
  • Barrieren als Zugang
  • Versiegelung der Schatten
  • Helden im Schatten
  • Kernbeiträge
  • Neu formieren!
  • Die Schattenwache zerschmettert

Eine ausführliche Anleitung zur kompletten Questreihe erhältst du in unserer Übersicht zur kompletten Patch 11.2 Kampagne.

