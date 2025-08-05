Geheimnisse der K'areshi – Alle Fundorte & Koordinaten

Mit Patch 11.2 in World of Warcraft kannst du die Geheimnisse der K'areshi entdecken und dir den Erfolg Geheimnisse der K'areshi sichern. Dafür musst du insgesamt zehn Wissensbücher finden, die in K'aresh und Tazavesh versteckt sind. Einige Bücher kannst du nur beim Phasentauchen sehen.

Für jedes Buch bekommst du zusätzlich einmalig 250 Ruf beim Bund von K'aresh. Da der Erfolg accountweit zählt, erhältst du den Ruf nur einmal pro Account.

Damit du alle Bücher schnell findest, siehst du hier eine klare Übersicht mit Fundorten, Koordinaten und Hinweisen. Zusätzlich zeigen dir Karten exakt, wo du suchen musst.

Karte und Koordinaten für Tazavesh

Hier siehst du alle Fundorte der Wissensbücher in Tazavesh. Nutze die Koordinaten und Hinweise, um die Bücher gezielt zu finden und deinen Erfolg schnell abzuschließen.

Geschichtsobjekte Koordinaten / Beschreibung Ich bin nichtig geworden! /way #2472 36.6, 58.1

An einem Baum im Basar. Nur beim Phasentauchen sichtbar. Checkliste der kleinen Freuden /way #2472 38.2, 45.6

Neben einem Sofa im Duftbereich. Nur beim Phasentauchen sichtbar. Rezepte für aromatische Broker-Kekse von Ba'key /way #2472 46.3, 18.5

Hinter den Kisten rechts von Ba'dibla. Ein Buch mit Eselsohren /way #2472 37.3, 25.7

Auf einem Bett im westlichen Bereich von Tazarest. Geheimnisvolles Notizbuch /way #2472 58.3, 91.2

Neben einer Kiste mit Steward-Statue hinter einer Karawane. Münzen: Ein Eid, den wir austauschen /way #2472 41.6, 39.7

Am Concierge-Schalter südlich des Gebäudes, nahe Briefkasten.

Karte und Koordinaten für K'aresh

In K'aresh findest du weitere Bücher, um den Erfolg Geheimnisse der K'areshi zu komplettieren. Hier sind alle wichtigen Fundorte übersichtlich zusammengefasst.

Geschichtsobjekte Koordinaten / Beschreibung Multiversale Energiedynamik und das Murmurationsparadoxon /way #2471 49.6, 26.7

Auf einer Konsole in der Mitte. Nur beim Phasentauchen sichtbar. Von der Rache zur Leere /way #2471 42.2, 20.9

Auf dem Boden hinter einer Konsole rechts vom Raideingang. Nur beim Phasentauchen sichtbar. Die Facetten von K'aresh /way #2471 72.1, 29.4

Auf einem Tisch mit Knochen. Nur beim Phasentauchen sichtbar. Geologen-Feldtagebuch /way #2471 48.9, 57.1

Auf einem Tisch mit roter Stepptischdecke im Südosten.

Quelle: WoWHead

