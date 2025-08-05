Überreste einer zerschmetterten Welt – Alle Rares in K'aresh

Mit Patch 11.2 in World of Warcraft kannst du in K'aresh insgesamt 20 seltene Gegner finden und besiegen. Einige dieser Rares erscheinen nur während des Phasentauchens. Besiegst du alle Gegner, erhältst du den Erfolg Überreste einer zerschmetterten Welt. Zusätzlich steigert jeder Rare deinen Ruf beim Bund von K'aresh um 15 Punkte.

Belohnungen der seltenen Gegner

Tapferkeitssteine

15 Ruf beim Bund von K'aresh je Gegner

beim Bund von K'aresh je Gegner Spezialloot wie Mounts, Transmog oder Begleiter

Täglicher Reset für Beute und Fortschritt

Erfolg: Überreste einer zerschmetterten Welt

Rares in der normalen Phase

Hier findest du alle Koordinaten, Hinweise und Lootinfos zu den seltenen Gegnern in der normalen Phase von K'aresh.

Rare Koordinaten & Loot Hinweis Chowdar /way #2472 77.0 74.9

Mampfadars Lieblingsschleife Patrouilliert im Südwesten von Tazavesh. Arcana-Monger So’zer /way #2472 34.7 36.1 Benötigt Arkaner Köder zur Beschwörung. Oberstes Stockwerk des Gebäudes. Grubber /way #2472 71.1 56.9 Benötigt Schmuddlerköder. Spawn östlich auf der Insel. Heka’tamos /way #2371 75.4 30.4

Heka'Tarnos, Säer von Zwietracht Aktiviere vier Buffs rund um die Oase, sichtbar auf der Karte. Nutze anschließend die Feuerschale zur Beschwörung. Malek'ta /way #2371 53.8 59.2

Palek'ti, der Schlund des Nichts In der Nähe des verlassenen Wohnwagens findest du Sandwirbel auf dem Boden. Wenn du darübergehst, bekommst du einen Buff.

Springe danach ein paar Mal, damit der Mob erscheint.

Rares beim Phasentauchen

Im Phasentauchen findest du weitere Rares, um deinen Erfolg und deinen Ruf beim Bund von K'aresh zu erhöhen. Alle Infos hier im Überblick.

Rare Koordinaten & Loot Hinweis Ixthar der Unerschütterliche /way #2371 63.8 44.3 Rare Elite, patrouilliert im Tempestfeld. Korgorath der Verwüster /way #2371 66.0 43.5 Patrouilliert im Tempestfeld. Schlund der Sande /way #2371 54.4 54.4 Rare Elite, unter großer Felsformation westlich der Kuppel. Morgil die Brut der Unterwelt /way #2371 55.7 52.1

Jimmy Patrouilliert um die Klippen. Orith der Schreckliche /way #2371 52.7 20.5 Rare Elite, patrouilliert und landet bei Koordinaten. Prototyp Mk-V /way #2371 46.0 24.2 Patrouilliert. Wiedergänger des Ödlands /way #2371 50.4 64.4 Nordwestlich der Yaathron-Ruinen. Sha'ryth die Verfluchte /way #2371 73.5 55.1 Hoch über den Rhovan-Ruinen, kann bei angegebenen Koordinaten gut gepullt werden. Schattenheuler /way #2371 51.4 49.5 Camp südöstlich nahe dem Eingang zur Tiefe. Pirscher der Ödnis /way #2371 76.7 42.2 Patrouilliert südlich der Oase. Sthaarbs /way #2371 73.8 32.9

Portal: /way #2371 75.8 32.8

Sthaarbs' letztes Mahl

Verhüllendes Manatuch Rare Elite, schwebt hoch über Oasenmitte. Portal der NPCs nutzen, um auf Plattformen zu gelangen. Bei Abstoßender Blick Plattform wechseln, um nicht herunterzufallen. Der Nachthäscher /way #2371 51.8 58.6

Dämmerungsdieb Patrouilliert östlich vom Eco-Dome. Urmag /way #2371 70.2 49.9

Perlkrolusk Nördlich der Ruinen von Rhovan. Xarran der Binder /way #2371 65.1 49.9 Am Delta des Lunnall River.

Quelle: WoWHead

