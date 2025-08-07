WoW Patch 11.2: Kampagnen-Skip freischalten für Twinks

Patch 11.2: Geister von Karesh ist in World of Warcraft live und die ersten drei Kapitel der Kampagne sind spielbar. Wenn du diese Kapitel mit deinem Main abgeschlossen hast, kannst du den Kampagnen-Skip freischalten, damit deine Alts schneller an ihren Reshiiwickel kommen.

Kampagnen-Skip freischalten: Diese Voraussetzungen brauchst du

Der Skip ist accountweit verfügbar, sobald du mit deinem Main folgende Aufgaben abgeschlossen hast:

Kapitel 1 bis 3 der Geister von K'aresh Kampagne abschließen

Die Quest Das Tabiqa abschließen und Reshiiwickel erhalten

abschließen und Reshiiwickel erhalten Die Folgequest Eine andere Welt von Shad’anis annehmen

von Shad’anis annehmen Die Questreihe rund um das Phasentauchen spielen

Den Erfolg Werdet zum Held. Werdet ein Phasentaucher! freischalten

So funktioniert der Kampagnen-Skip für Alts

Mit einem Alt kannst du den Skip aktivieren, sobald du diese Schritte durchläufst:

Spiele bis zur Quest Rückkehr zum verschleierten Markt

Bei der Quest Wiederherstellung der effektiven Bereitschaft erscheint eine Dialogoption zum Überspringen der Kampagne

Nach dem erfolgreichen Kampagnen-Skip stehen dir folgende Inhalte sofort zur Verfügung:

Weltquests in K'aresh

Alle freigeschalteten Kampagnen-Funktionen

Phasentauchen

Umhang manuell abholen – so geht’s

Achtung: Der legendäre Umhang Reshiiwickel wird beim Kampagnen-Skip nicht automatisch vergeben. Du musst ihn manuell bei Hashim abholen:

Fliege nach Zo'Shuul

Sprich mit Hashim bei /way #2371 50.3 36.3 , um den Umhang zu erhalten

bei , um den Umhang zu erhalten Sprich erneut mit ihm, um Reshiiwickel aufzuwerten. Die Astralen Strähnen gelten für die gesamte Kriegsmeute

Quelle: WoWHead

Verpasse keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folge uns auf Facebook, Twitter oder abonniere unseren RSS-Feed.