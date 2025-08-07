Spiel:
WoW Patch 11.2: Kampagnen-Skip freischalten für Twinks

Geschrieben von Damagosa am 07.08.2025 um 14:29

Patch 11.2: Geister von Karesh ist in World of Warcraft live und die ersten drei Kapitel der Kampagne sind spielbar. Wenn du diese Kapitel mit deinem Main abgeschlossen hast, kannst du den Kampagnen-Skip freischalten, damit deine Alts schneller an ihren Reshiiwickel kommen.

Kampagnen-Skip freischalten: Diese Voraussetzungen brauchst du

Der Skip ist accountweit verfügbar, sobald du mit deinem Main folgende Aufgaben abgeschlossen hast:

So funktioniert der Kampagnen-Skip für Alts

Mit einem Alt kannst du den Skip aktivieren, sobald du diese Schritte durchläufst:

  • Spiele bis zur Quest Rückkehr zum verschleierten Markt
  • Bei der Quest Wiederherstellung der effektiven Bereitschaft erscheint eine Dialogoption zum Überspringen der Kampagne

Nach dem erfolgreichen Kampagnen-Skip stehen dir folgende Inhalte sofort zur Verfügung:

  • Weltquests in K'aresh
  • Alle freigeschalteten Kampagnen-Funktionen
  • Phasentauchen

Umhang manuell abholen – so geht’s

Achtung: Der legendäre Umhang Reshiiwickel wird beim Kampagnen-Skip nicht automatisch vergeben. Du musst ihn manuell bei Hashim abholen:

  • Fliege nach Zo'Shuul
  • Sprich mit Hashim bei /way #2371 50.3 36.3, um den Umhang zu erhalten
  • Sprich erneut mit ihm, um Reshiiwickel aufzuwerten. Die Astralen Strähnen gelten für die gesamte Kriegsmeute

Quelle: WoWHead

