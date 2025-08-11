Wichtiger Gear-Boost: Hol dir den Funken des Sternenlichts noch vor dem Reset

Mit dem Start von Patch 11.2 ist natürlich auch ein neuer Funke in World of Warcraft angekommen. Der Funke des Sternenlichts kann sogar schon in dieser Woche gesammelt werden.

In der ersten Woche des Patches kannst du dir direkt zwei Gesplitterter Funke des Sternenlichts erspielen. Wie gewohnt lässt sich daraus dein erster Funke des Sternenlichts herstellen.

Quellen für die Splitter des Sternenlichts?

Wöchentliche Meta-Quests

Belohnungstruhen aus Dungeons oder Tiefen

Truhen von Weltevents

Wofür lohnt sich der Funke des Sternenlichts?

Der Funke des Sternenlichts ist wichtig, wenn du dir das beste Handwerksgear herstellen möchtest. Du kannst sogar zwei Teile tragen, die du mit besonderen Effekten ausstattest. Den höchsten Itemlevel erreichst du jedoch nur mit Vergoldeten Astralwappen.

Möchtest du also Ausrüstung mit Itemlevel 720 herstellen, musst du im nächsten Reset erst Wappen sammeln. In der ersten Woche sind sie leider noch nicht verfügbar.

Möchtest du das meiste aus deinem ersten Funken des Sternenlichts herausholen, lohnt es sich mit dem Herstellen noch etwas zu warten. Brauchst du allerdings jetzt schnell bessere Ausrüstung, um im nächsten Reset direkt in Mythisch+ zu starten, könnte es sich lohnen, den Funken schon jetzt zu verwenden. Denn keine Sorge, in 14 Tagen hast du schließlich den nächsten Funken in der Tasche.

Quelle: WoWHead

