WoW The War Within Saison 3: Bonusereignis Tiefen mit Extra-Fortschritt

In World of Warcraft ist das Bonusereignis: Tiefen aktiv und bringt dir wertvolle Vorteile. Während des Events erhältst du mehr Fortschritt in der Reise des Tiefenforschers, zusätzliche Lorenmünzen und gesteigerte Begleitererfahrung. Damit lohnt es sich besonders, deine Aktivitäten in den Tiefen auf dieses Ereignis abzustimmen.

Diese Woche kannst du dir das Zeichen des Entdeckers sichern. Dieser Buff gewährt dir 25 % mehr Fortschritt in der Reise des Tiefenforschers, 25 % mehr Lorenmünzen und 25 % mehr Erfahrungspunkte für deinen saisonalen Tiefen-Begleiter. So kommst du schneller voran und nutzt das Event optimal aus.

Bonusereignis Tiefen im Überblick

Während des Events erhältst du den Buff Zeichen des Entdeckers, der deine Fortschritte deutlich beschleunigt. Damit steigt der Fortschritt in der Reise des Tiefenforschers um 25 Prozent, zusätzlich erhältst du 25 Prozent mehr Erfahrungspunkte für Begleiter und denselben Bonus auf Lorenmünzen. So kannst du die Vorteile des Ereignisses optimal nutzen und schneller Belohnungen freischalten.

Das Bonusereignis Tiefen beginnt mit dem wöchentlichen Reset und steht dir dann für eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Es lohnt sich, deine Aktivitäten in den Tiefen genau in diesen Zeitraum zu legen, um die erhöhten Boni vollständig mitzunehmen.

Quest „Ruf der Tiefe“

Die Quest Ruf der Tiefe kannst du dir direkt im Abenteurerjournal oder bei Archivarin Frithrun in Dornogal holen. Sie befindet sich dort bei den Koordinaten /way #2239 46.5, 49.2 und stellt dir eine klare Aufgabe.

Um die Quest abzuschließen, musst du insgesamt fünf Tiefen meistern. Als Belohnung erhältst du ein Ausrüstungsteil mit einem Itemlevel von 681, eingestuft als Champion 1/8. Damit bekommst du nicht nur ein wertvolles Upgrade, sondern auch einen lohnenden Anreiz, das Event aktiv zu spielen.

Zusätzliche Event-Quest

Parallel zur Hauptquest kannst du auch die Aufgabe Tiefen: Weltweite Forschung annehmen. Diese erhältst du bei Brann Bronzebart im Hauptquartier der Tiefenforscher in Dornogal.

Indem du beide Quests gleichzeitig erledigst, sicherst du dir zusätzliche Belohnungen. So nutzt du das Bonusereignis Tiefen noch effizienter und holst das Maximum aus der begrenzten Eventdauer heraus.

Fortschritt in der Reise des Tiefenforschers

Das Event beschleunigt deine Reise des Tiefenforschers in Saison 3 deutlich. Durch die zusätzlichen Boni sammelst du schneller Fortschritt und erhältst als besondere Belohnung das Spielzeug Ätherischer Brannmorpher, das man für die Vervollständigung der Reise des Tiefenforschers in Season 3 erhält.

Der Ätherischer Brannmorpher verwandelt dich für eine Stunde in Brann Bronzebart und verleiht dir während dieser Zeit den temporären Titel „Bronzebart“. Zusätzlich gibt dein Charakter zufällige Zitate von Brann wieder, wenn du Zauber wirkst. Auch Gruppenmitglieder können mit dem Brannmorpher interagieren und selbst in seine Rolle schlüpfen. Nach der Verwandlung gilt eine Abklingzeit von einer Stunde.

