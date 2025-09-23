WoW Midnight: Alpha startet am 2. Oktober

Am 2. Oktober startet die Alpha von World of Warcraft: Midnight. Bereits am 1. Oktober geben die Entwickler in einem Deep Dive erste Einblicke in die Erweiterung und beantworten im Anschluss in einer Fragerunde die wichtigsten Fragen der Community.

Die Übertragungen des Deep Dives und der Q&A-Session laufen live auf den offiziellen Twitch- und YouTube-Kanälen von Warcraft. Damit bist du von Beginn an dabei, wenn neue Zonen, Geschichten und Features vorgestellt werden.

Der Zugang zur Alpha erfolgt über Einladungen an ausgewählte Spieler, Presse, Fanseiten sowie Freunde und Familie. Der Download läuft über die Battle.net Desktop App, wobei es wichtig ist, auf mögliche Phishing-Versuche zu achten und die Berechtigung direkt im eigenen Battle.net-Account zu überprüfen.

Schließt euch uns am 1. Oktober an, wenn wir euch mit einem Deep Dive tiefer in Midnight eintauchen lassen, und schaltet anschließend auf Twitch und YouTube zu einer einstündigen Fragerunde mit den World of Warcraft-Entwicklern ein. Schaut euch die Übertragung des Deep Dives zu Midnight an Taucht in unserer Übertragung des Deep Dives mit Einführung von Creative Director Chris Metzen und Game Director Ion Hazzikostas um 18:00 Uhr MESZ tiefer in Midnight ein. Wir schauen uns die Zonen, Geschichte und Features der Erweiterung genauer an. Schließt euch uns am 1. Oktober für eine Fragerunde zu Midnight an Im Anschluss an die Übertragung des Deep Dives zu Midnight könnt ihr euch uns für eine Fragerunde mit den leitenden Entwicklern von World of Warcraft anschließen. Game Director Ion Hazzikostas, Associate Game Director Paul Kubit und Design Director Maria Hamilton gesellen sich zu Community Manager Randy Jordan, um eure größten Fragen zu World of Warcraft: Midnight zu beantworten. Schaut in den Foren von World of Warcraft vorbei, um eure Fragen zu Midnight für die Fragerunde einzureichen. Wir versuchen dann während des Livestreams davon so viele wie möglich zu beantworten. Reicht eure Fragen ein und schließt euch der Diskussion im Subreddit von WoW an. Die Fragerunde wird live auf den offiziellen Twitch- und YouTube-Kanälen von Warcraft übertragen. Der Alphatest für Midnight beginnt! Der Alphatest für World of Warcraft®: Midnight beginnt am 2. Oktober! Im Verlauf des Tests laden wir Community-Veteranen, Vertreter von Presse und Fanseiten sowie Freunde und Familie ein, um die kommende Erweiterung auszuprobieren und Feedback zu geben. Für den Test erhalten ausgewählte Spieler* per E-Mail eine Einladung mit der Anweisung, den Spielclient direkt über die Battle.net Desktop App herunterzuladen. Passt wie immer auf Phishing-Versuche auf: Wenn ihr euch unsicher seid, ob ihr eine berechtigte Einladung erhalten habt, loggt euch in euren Battle.net-Account ein und stellt sicher, dass ihr eine Alphalizenz für Midnight erhalten habt (zu finden unter „Spielaccounts“). Bleibt über die offizielle Seite von World of Warcraft auf dem Laufenden und erfahrt mehr über die fortschreitende Entwicklung von Midnight.

Quelle: Blizzard

