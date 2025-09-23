Braufest 2025 in WoW: Neues Mount, Ensembles und Spielzeug

Das Braufest 2025 ist in World of Warcraft gestartet und bringt frische Sammelgegenstände ins Spiel. Neben einem brandneuen Mount erwarten dich neue Ensembles, ein neues Spielzeug und ein markanter Fasshelm. Damit erhält das beliebte Event zusätzliche Belohnungen für alle, die sich in die Feierlichkeiten stürzen.

Coren Düsterbräu spielt dabei eine zentrale Rolle, denn er hat nicht nur seine bekannten Drops im Gepäck, sondern auch ein exklusives Reittier. Außerdem findest du bei speziellen Händlern neue kosmetische Gegenstände, die du dir mit Braufestmarken sichern kannst. Dadurch wird das Braufest 2025 noch abwechslungsreicher und lohnenswerter.

Braufest 2025: Das neue Mount

Ein besonderes Highlight des Braufests 2025 ist der Fassbomber des Braufests. Dieses exklusive Reittier kann bei Coren Düsterbräu erbeutet werden. Es hat die Besonderheit, dass es nur beim ersten Sieg über den Boss pro Tag für den gesamten Account droppen kann.

Item Kosten / Quelle Fassbomber des Braufests Drop von Coren Düsterbräu

Neue Ensembles im Braufest 2025

Bei den Händlern Thalira Shadowlace (Allianz) und Sylvessa Luminweave (Horde) kannst du neue Transmog-Sets erwerben. Diese Ensembles sind in verschiedenen Farben erhältlich und erweitern die kosmetischen Möglichkeiten während des Braufests 2025.

Schwarzes Braumeister-Ensemble

Grünes Braumeister-Ensemble

Zeremonielles Dunkeleisen-Ensemble

Fasshelm als neues Item

Den Fasshelm erhältst du während des Braufests 2025 bei den Ensemble-Händlern gegen Braufestmarken.

Item Braufestmarken Fasshelm 200

Neues Spielzeug: Brauerballon

Den Brauerballon erhältst du bei den Spielzeug-Händlern Jixy Wobblebolt (Allianz) und Spritz Tinkerton (Horde) gegen Braufestmarken.

Item Braufestmarken Brauerballon 200

Wenn du mehr über das Braufest wissen möchtest, findest du hier unseren umfangreichen Braufest-Guide.

Quelle: Wowhead

