Braufest 2025 in WoW: Neues Mount, Ensembles und Spielzeug

Geschrieben von Bytewave am 23.09.2025 um 12:11

Das Braufest 2025 ist in World of Warcraft gestartet und bringt frische Sammelgegenstände ins Spiel. Neben einem brandneuen Mount erwarten dich neue Ensembles, ein neues Spielzeug und ein markanter Fasshelm. Damit erhält das beliebte Event zusätzliche Belohnungen für alle, die sich in die Feierlichkeiten stürzen.

Weltereignis in World of Warcraft: Braufest

Coren Düsterbräu spielt dabei eine zentrale Rolle, denn er hat nicht nur seine bekannten Drops im Gepäck, sondern auch ein exklusives Reittier. Außerdem findest du bei speziellen Händlern neue kosmetische Gegenstände, die du dir mit Braufestmarken sichern kannst. Dadurch wird das Braufest 2025 noch abwechslungsreicher und lohnenswerter.

Braufest 2025: Das neue Mount

Ein besonderes Highlight des Braufests 2025 ist der Fassbomber des Braufests. Dieses exklusive Reittier kann bei Coren Düsterbräu erbeutet werden. Es hat die Besonderheit, dass es nur beim ersten Sieg über den Boss pro Tag für den gesamten Account droppen kann.

Item Kosten / Quelle
Fassbomber des Braufests Drop von Coren Düsterbräu
Fassbomber des Braufests - Reittier in World of Warcraft

Neue Ensembles im Braufest 2025

Bei den Händlern Thalira Shadowlace (Allianz) und Sylvessa Luminweave (Horde) kannst du neue Transmog-Sets erwerben. Diese Ensembles sind in verschiedenen Farben erhältlich und erweitern die kosmetischen Möglichkeiten während des Braufests 2025.

Schwarzes Braumeister-Ensemble

Item Braufestmarken
Schwarzes Barett des Braumeisters 200
Schwarzer Schulterumhang des Braumeisters 200
Schwarzer Gürtel des Braumeisters 150
Schwarzer Kilt des Braumeisters 200

Grünes Braumeister-Ensemble

Item Braufestmarken
Grünes Barett des Braumeisters 200
Grüner Schulterumhang des Braumeisters 200
Grüner Gürtel des Braumeisters 150
Grüner Kilt des Braumeisters 200
Neue Ensembles beim Braufest 2025 in WoW

Zeremonielles Dunkeleisen-Ensemble

Item Braufestmarken
Zeremonielle Krone des Dunkeleisens 250
Umhüllender Mantel des Dunkeleisens 200
Ritualmantelung des Dunkeleisens 200
Zeremonieller Gürtel des Dunkeleisens 50
Zeremonielle Brustplatte des Dunkeleisens 150
Zeremonielle Beinschützer des Dunkeleisens 150
Zeremonielle Stulpen des Dunkeleisens 150
Zeremonieller Umhang des Dunkeleisens 50
Zeremonielle Stiefel des Dunkeleisens 100

Fasshelm als neues Item

Den Fasshelm erhältst du während des Braufests 2025 bei den Ensemble-Händlern gegen Braufestmarken.

Item Braufestmarken
Fasshelm 200

Neues Spielzeug: Brauerballon

Den Brauerballon erhältst du bei den Spielzeug-Händlern Jixy Wobblebolt (Allianz) und Spritz Tinkerton (Horde) gegen Braufestmarken.

Item Braufestmarken
Brauerballon 200

Wenn du mehr über das Braufest wissen möchtest, findest du hier unseren umfangreichen Braufest-Guide.

Quelle: Wowhead

