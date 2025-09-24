WoW Braufest 2025: Neues Braufestbankett-Event

Mit dem Braufestbankett erhält das beliebte World of Warcraft Braufest 2025 ein völlig neues Highlight. Spieler können sich zu jeder vollen Stunde ins Geschehen stürzen und dabei verschiedene Aufgaben übernehmen, um Punkte zu sammeln. Am Ende wartet nicht nur ein spezieller Boss, sondern auch die Chance auf wertvolle Belohnungen wie Marken, Transmog-Sets und Waffen.

Die Teilnahme am Event erfordert eine kurze Einstiegsquestreihe, bevor du die neuen Inhalte freischalten kannst. Wer sich den Herausforderungen stellt, hat die Möglichkeit, gleich mehrere Belohnungsbeutel zu erhalten. Darin befinden sich unter anderem Braufestmarken, kosmetische Sets und Dunkeleisen-Waffen, die du sogar im Auktionshaus handeln kannst.

Freischaltung des Braufestbanketts

Um das Braufestbankett freizuschalten, musst du am Braufestgelände vor Orgrimmar oder Eisenschmiede eine kurze Questreihe absolvieren. Die NPCs Gritta Bräustein und Gorgrum Fassfaust bieten dir drei Aufgaben, die den Ablauf des Events einführen.

Erst wenn du die Quest Serving with Style abgeschlossen hast, kannst du am Event teilnehmen. Ohne diese Freischaltung ist das Braufestbankett nicht sichtbar.

Teilnahme am Braufestbankett

Das Event startet zu jeder vollen Stunde am Braufestgelände vor Orgrimmar oder Eisenschmiede. Sobald es beginnt, sprichst du mit Gritta Bräustein oder Gorgrum Fassfaust, um deine Aufgabe zu wählen.

Zutaten sammeln

Kochen

Besucher bedienen

Während des laufenden Braufestbanketts kannst du jederzeit die Rolle wechseln, indem du erneut mit den NPCs sprichst. So entscheidest du flexibel, welche Aufgaben du übernehmen möchtest.

Ablauf und Fortschritt

Das Braufestbankett beginnt mit einer sechsminütigen Phase, in der du Aufgaben erfüllst und Punkte sammelst. Jede Aktion trägt zur Fortschrittsleiste bei, die den Erfolg des gesamten Events bestimmt.

Zutaten zum Wagen bringen: +25 Punkte

Gericht kochen: +50 Punkte

Besucher korrekt bedienen: +25 Punkte

Nach Ablauf der Zeit erscheint der Boss Fassor der Fermentierte. Erst wenn dieser besiegt ist, gilt das Event als abgeschlossen und die Belohnungsbeutel werden verteilt.

Belohnungen beim Braufestbankett

Am Ende des Braufestbanketts erhältst du Belohnungen, die sich nach der Gesamtpunktzahl der Spieler auf deinem Server richten. Je mehr Punkte ihr gemeinsam sammelt, desto hochwertiger sind die Beutel, die du öffnen kannst.

Besonders interessant: Die kosmetischen Waffenvorlagen aus dem Event kannst du sogar im Auktionshaus handeln. Damit haben die Belohnungen nicht nur optischen, sondern auch wirtschaftlichen Wert.

Quelle: Wowhead

